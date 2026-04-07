逆境から人生を選び直した女性起業家たち｜9人の実話を書籍化、全国書店で発売

Genimo合同会社

Genimo合同会社（本社：東京都、代表：大澤麻実）が運営する、長野県を拠点とする出版レーベル「YoLME出版（ヨルメ出版）」は、女性起業家9名の実話をまとめた書籍『9人の女性起業家が教えてくれた“生き方革命” ―逆境を美しく超える女たち―』を2026年4月7日に発売しました。



女性起業家9名の実体験をもとに構成されたストーリー形式の一冊で、逆境から人生を選び直し、キャリアを再構築してきた女性たちのリアルな歩みを収録しています。

4月9日より丸善丸の内本店での展開を予定しており、紀伊國屋書店新宿本店でも順次展開を予定しています。



【企画背景】

女性起業家という言葉からは華やかなイメージが先行しがちですが、実際の歩みや選択の過程が語られる機会は多くありません。

本書は一歩踏み出したいと感じながらも行動に移せない人に向けて、実際の生き方や選択の過程を届けたいという想いから企画され、さまざまな背景を持つ女性起業家の中から9名を選出し、それぞれの実体験をもとに構成しています。

一人ひとりの話を聞いていく中で見えてきたのは、特定のノウハウではなく、共通して「自分で人生を選択している」という在り方でした。

環境や状況に左右される中でも、自ら決断し選択してきた過程そのものが、それぞれの人生を形づくっています。

女性起業家たちの実話を通して、働き方や生き方の選択肢を知ると同時に、「自分の人生をどう選ぶか」を考えるきっかけを届ける一冊です。

【収録内容】

・女性起業家9名の実体験をストーリー形式で収録

・単なるノウハウではなく意思決定や選択の過程に焦点

・多様なキャリア・生き方の事例を掲載

・「生き方」にフォーカスすることで共通して見えてきた“人生を自分で選ぶ”という視点

・人生の転機と選択

【書店展開について】

全国書店での販売を開始しており、2026年4月9日より丸善丸の内本店にて展開を予定しています。

また、紀伊國屋書店新宿本店でも順次展開を予定しています。



【著者&目次】

小川恵子：歯医者になんて絶対ならない――運命に抗った先の天職

荻津久美：一棟から未来へ切り拓いた「一気通貫」という理想

河尻江理：行動するほど人生は面白くなる！突然決めた「焼き鳥屋」という選択

河村千裕：失って気づいた本当に大切なもの――死と破産のはざまで見つけた私の道

ながのゆうほ：折れない心の作り方から始まる理想の起業ストーリー

野口未歩：その人らしい世界を自由に表現できる社会に

林桂子：迷いだらけの起業が宝物に変わるまで

日置幸：「必要とされない塾」を本気で目指す

松井彩乃（あやのママ）：41歳、好奇心で飛び込んだ夜の世界が人生を変えた

【書籍情報】

タイトル：『9人の女性起業家が教えてくれた”生き方革命”―逆境を美しく超える女たち―』

発売日：2026年4月7日

発行：YoLME出版（ヨルメ出版）

仕様：四六判／274ページ

ISBN：‎978-4-8021-3569-6

定価：1,650円（税込）

ホームページ：https://www.yolme-publisher.com/



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Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4802135696

Genimo合同会社

Genimo合同会社は、出版事業を中心に、個人や企業のブランディングおよびコンテンツ制作を手がける企業です。出版レーベル「YoLME出版（ヨルメ出版）」を運営し、書籍を通じた価値発信と事業成長の支援を行っています。