ビジネス職がAIを「使い倒す」生産性3倍組織に変わる「Claude研修パッケージ」の提供を開始

本リリースのポイント

numoment株式会社ビジネス職がAIを「使い倒す」生産性3倍組織に変わる。Claude研修。- 4プログラム体系を提供開始：- ビジネス職1日版・3日版、Claude Codeエンジニア研修2日版、AI推進リーダー育成- 研修後の月次削減時間は平均20h/人（社内試算）。20名規模の費用回収期間はわずか11日間- ChatGPTにはないClaude独自機能（Cowork・長文分析・Excel/PPTX直接生成）に特化したカリキュラム- Pilotプランは\500,000～、1～3日間の短期実施で効果測定レポートを提供

背景と目的

生成AIツールの企業導入が加速する一方、実際の活用率は社員によって大きな差があることが課題となっています。AI活用を習慣化できている社員とそうでない社員の生産性差はすでに顕在化しており、2026年以降さらに拡大する見通しです。

また、企業が生成AIのライセンス費用を負担しているにもかかわらず、活用にムラがある状態では投資対効果が低下します。特にビジネス職（営業・マーケティング・経営企画・人事等）は、エンジニアと異なり自己学習による習慣化が難しく、「強制的な学習機会の設計」が活用定着の鍵となります。

numoment株式会社は、こうした課題を解決するため、Anthropic社のAIアシスタント「Claude」に特化した企業向け研修パッケージの提供を開始します。

サービス概要

本サービスは、企業の規模・フェーズ・対象職種に応じた4つのプログラムで構成されます。

ChatGPTとの差別化ポイント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124753/table/2_1_42ab331abd45527a9336de94c8d07598.jpg?v=202604071051 ]

本研修がClaude（Anthropic社）に特化している理由は、ビジネス職に直接インパクトをもたらす独自機能群にあります。

ROI（投資対効果）

- Cowork（PC自律操作）：- ClaudeがブラウザやファイルをPC上で自律操作して完成物を届ける。ChatGPTには提供されていない機能- Excel・PPTX直接生成：- チャットで指示するだけで数式入りExcelやPowerPointを生成・ダウンロード可能- 200,000字コンテキスト：- 競合比4倍以上の長文処理能力。契約書・入札資料を丸ごと投入して即座に分析- Projects × Memory：- 自社情報を記憶させることで毎回の前提説明が不要になる「AI秘書」化

ビジネス職20名に研修を実施した場合のシミュレーション：

月次削減時間 20h/人 × 20名 = 400h/月 削減コスト 約\140万/月（時給3,500円換算）

Pilotプラン（\500,000～）適用時の投資回収期間は約11日間

また、Anthropic社の調査（135,000人規模）では、AI活用者1人あたり週3.6時間の節約が報告されており、AI活用企業と未活用企業の成長率差は2026年時点で1.7倍に達するとされています。

料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124753/table/2_2_c3c33bea572780c55aeb9b5383109b5b.jpg?v=202604071051 ]

※いずれのプランにも事前ヒアリング・カリキュラム調整・効果測定レポートが含まれます。NDA締結・セキュリティ審査にも対応します。

提供開始日・申込方法

2026年4月5日より提供を開始します。サービス詳細資料（カリキュラム詳細・料金表・ROI試算シート付）は、公式ウェブサイトより無料でダウンロードいただけます。

詳細を見る :https://claude-training.numoment.co.jp

「日本企業のAI活用は、ツール導入フェーズから定着・習慣化フェーズに移行しています。しかし現場では、せっかく契約したAIが一部の人にしか使われていないという状況が多く残っています。外部研修によって強制的に体験させることが、最も確実な活用定着の手段です。numomentはClaude専門の研修パッケージとして、この課題を正面から解決します。」