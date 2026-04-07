最適でんき株式会社

最適でんき株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：小澤佳史、以下「当社」）は、2026年3月24日より、法人企業のAI活用を支援する新サービス「最適AI」の提供を開始いたしました。

生成AIの急速な普及により、企業におけるAI活用の機運は高まる一方、「導入したいが何から始めればいいかわからない」「研修を受けても現場で使えない」という声が中小企業を中心に多く聞かれます。本サービスは、当社が電力業界での法人支援を通じて培ったデータ活用ノウハウを応用し、AI人材育成（スクール事業）と導入支援（コンサルティング事業）の2本柱で、現場に根付くAI活用を実現します。

■ 新サービス「最適AI」立ち上げの背景

当社はこれまで、市場連動型の電力プラン「最適でんき」を通じて、多くの法人企業のコスト削減を支援してまいりました。その過程で、企業が真に求めているのは単なるコスト削減にとどまらず、「業務全体の効率化と生産性の向上」であるという現場の声を数多く受けてきました。

この課題に応えるべく、当社が強みとするデータ分析・活用のノウハウと最新のAI技術を掛け合わせ、「最適AI」を立ち上げました。専門用語を使わない分かりやすい指導と、ツール導入後の定着まで一貫して支援する伴走体制により、AIを「使える組織」への変革をサポートします。

■ サービス概要

「最適AI」は、企業のフェーズや課題に合わせた最適なAI活用を提案する、法人特化型のAIスクール＆コンサルティングサービスです。

【AIスクール事業｜AI人材育成プログラム】

ChatGPTをはじめとする生成AIの基礎から実務活用まで、習熟度に合わせた3段階のカリキュラムを提供します。

- 初級｜AI基礎理解コース：AIとは何か、ChatGPTの基本操作と活用法- 中級｜プロンプトエンジニアリング実践コース：効果的なプロンプトの書き方、業務文書の自動生成- 上級｜DX推進リーダー育成コース：AI導入プロジェクトの進め方、業務プロセス改革の設計

【AIコンサルティング事業｜AI導入・活用支援】

業務課題のヒアリングからAI活用ポイントの特定、最適ツールの選定・導入、運用定着まで一気通貫でサポートします。

- 業務課題ヒアリング＆AI活用診断- カスタムAIツールの選定・導入サポート- 業務プロセスの自動化・効率化設計- 運用定着までの伴走支援

■「最適AI」が選ばれる6つの理由

- 専門用語を使わない分かりやすい指導｜IT知識がなくても安心。現場目線で噛み砕いた指導を行います- 企業フェーズに合わせた最適プラン｜AI未経験企業から導入済み企業まで、段階に応じたプランをご提案- 法人支援で培った実績と信頼｜ビジネスの現場を知り尽くしたチームがサポートします- 導入から定着までの徹底伴走｜ツール導入で終わりではなく、日常的に使いこなせるまでサポート- 即効性のある業務改善提案｜効果が出やすい業務から着手し、短期間で成果を実感- 高いコストパフォーマンス｜大手コンサルティングファームの半額以下、中小企業でも導入しやすい料金体系

■ 今後の展望

「新しい電力会社の形を創造する」という当社ビジョンのもと、「最適AI」を通じてより多くの企業のDX推進を支援してまいります。まずは効果が出やすい業務改善から着手し、将来的には企業独自のAIモデル構築支援など、より高度なデータ活用支援へとサービスを拡充していく予定です。

■ 無料相談受付中

「最適AI」では現在、導入をご検討中の法人企業様を対象に無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

サービスサイト：https://www.saitekidenki.jp/saiteki-ai/

【本件に関するお問い合わせ】

最適でんき株式会社 事業企画室 Email：ai@saitekidenki.jp