プレラナとMediFrame、医療機関特化型AI導入支援サービスで協業を開始

株式会社プレラナ

株式会社プレラナ（本社：大阪市北区、代表取締役：市川知樹、以下「プレラナ」）は、医療業界に精通したコンサルティング企業・MediFrame（メディフレーム）と協業し、医療機関特化型のAI導入支援サービスを2026年3月より共同で提供開始いたします。

本サービスは、病院・クリニック・薬局における医療従事者の業務負担を劇的に軽減し、「患者と向き合う時間」を取り戻すことを目指しています。

超高齢社会の日本において、医療現場の人手不足と長時間労働はもはや個々の施設の努力だけでは解決できない構造的課題です。この課題に、プレラナの「AI導入の実装力」とMediFrameの「医療現場の深い知見」を融合させることで挑みます。

医療現場が求めているのは「技術」ではなく「理解」

日本は世界で最も高齢化が進んだ国であり、医療需要は今後も増加の一途をたどります。一方で、医療現場の実態は深刻です。

・看護師・薬剤師等の医療従事者は、臨床業務に加え膨大な事務作業に時間を取られている

・厚生労働省が推進する「タスク・シフティング」は進みつつあるものの、移管先の医療事務員もまた不足

・紙カルテ・FAXが現役の施設もいまだ多く、デジタル化自体が道半ば

AIの導入が解決策として期待されていますが、医療現場には特有のハードルがあります。

・患者情報のセキュリティ要件

・医療従事者特有の勤務体系（シフト制、夜勤）

・「命に関わる現場」での慎重なアプローチの必要性

・既存の電子カルテや医療情報システムとの整合性

これらのハードルを越えるには、「AI技術」だけでも「医療知識」だけでも不十分です。両方を深く理解したパートナーシップが不可欠です。

二社の専門性の融合が実現する「本物のAI導入」

MediFrame（メディフレーム）

医療業界に精通したコンサルティング企業として、医療機関の現場課題を深く理解し、業務改善を支援してきた実績を持ちます。

・医療現場での業務改善・部門立ち上げの豊富な実績

・学会・講演・書籍出版を通じた医療業界での広範なネットワーク

・薬剤師を中心とした医療情報技師等の専門資格保有者との連携体制

・医療系システムメーカーの新規事業支援（医療データ二次利用等）

株式会社プレラナ

創業以来、多くの中小企業にAI導入支援・研修を提供してきた「AI導入の実装力」を持つ企業です。

・業界特化型AI導入研修の開発・実施ノウハウ

・段階的なAI定着支援プログラムの運営実績

・助成金活用を含めた企業のAI導入障壁を下げる仕組みづくり

MediFrameの「医療現場の解像度」と、プレラナの「AI導入研修の実績・ノウハウ」。二社の強みが掛け合わさることで、医療業界に真に定着するAI活用が実現します。

段階的に実現する「医療の未来」

本サービスは、医療現場の安全性とセキュリティを最優先に、段階的なAI導入により医療機関の未来を変革していきます。

Phase 1：事務業務からの解放（導入初期）

患者情報に関わらない事務業務領域からAI活用を開始。

・院内マニュアルのAIナレッジベース化 → 新人教育の時間を大幅短縮

・シフト管理・勤怠管理の効率化 → 管理者の負担を軽減

・メール・報告書のAIドラフト作成 → 事務作業時間を削減

・感染制御・衛生管理マニュアルの即時検索システム構築 → 必要な情報に瞬時にアクセス

Phase 2：医療事務の革新（中期）

AI活用の範囲を医療事務領域に拡大。

・レセプト点検・返戻対策の予兆検知

・定型的な文書作成の自動化

・データ分析に基づく業務改善提案

Phase 3：診療支援への挑戦（将来展望）

AI音声入力やカルテ自動生成など、診察業務そのものの効率化領域へ挑戦。

・医師が事務作業から解放され、患者と向き合う時間が増える未来

・医療従事者の残業が大幅に削減される未来

・データ駆動型の医療サービスが実現する未来

サービスの特長

1. 医療現場に寄り添った段階的導入

いきなり高度なAI導入を押し付けるのではなく、現場の負担とリスクを最小限に抑えた段階的なアプローチを採用。MediFrameの医療現場知見に基づき、導入優先順位を最適化します。

2. セキュリティ・コンプライアンスへの徹底配慮

初期段階では患者情報に一切関わらない業務領域からスタート。クラウド利用が困難な施設にはオンプレミス対応も検討。医療情報の取り扱いガイドラインに準拠した運用ルール整備。

3. 勤務体系に配慮した柔軟な研修形態

オンライン/対面の選択可能。座学コンテンツ＋動画教材の併用。シフト制の現場でも無理なく参加できる設計。

4. 人材開発支援助成金の活用支援

助成金を活用した実質負担の軽減が可能です。申請手続きのサポートもいたします。

※サービスの詳細・導入に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

協業による今後の展望

・2026年上期：パイロットプログラムの実施（病院2～3施設）

・2026年下期：サービスの本格展開・医療系学会での講演

・2027年以降：医療特化型AI活用事例データベースの構築、診察効率化（AI音声入力、カルテ自動生成）等の高度活用領域への挑戦

医療は、AIによる変革の余地が最も大きい産業の一つです。しかし同時に、最も慎重かつ丁寧なアプローチが求められる領域でもあります。

10年後、「AI導入前の医療現場」を振り返ったとき、「あの頃はなぜあんなに非効率だったのか」と思える日が来るはずです。その未来を、両社の専門性を掛け合わせ、一歩一歩、実現してまいります。

代表コメント

株式会社プレラナ 代表取締役 市川 知樹

「医療業界は、AI活用による業務効率化の余地が極めて大きい一方で、セキュリティや規制の壁が高く、汎用的なAI研修では現場に定着しません。

MediFrame様の持つ医療現場の深い知見と、我々のAI導入ノウハウを組み合わせることで、医療従事者の皆さまが『患者と向き合う時間』を取り戻すお手伝いができると確信しています。

まずは小さな一歩から。しかし、その先に見える景色は、医療現場の方々にとって大きな変革になるはずです。」

会社概要（プレラナ）

会社名：株式会社プレラナ（Prerana Inc.）

代表者：代表取締役 市川 知樹

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪北館JAMBASE6階JAM-DESK

設立：2018年2月16日

資本金：300万円

事業内容：AI導入研修・定着支援事業、AI×BPO支援事業、AIクリエイティブ事業

URL：https://prerana.co.jp/

お問い合わせ先

担当：株式会社プレラナ 広報担当

Email：info@prerana.co.jp