累計3万DL突破のマルチSNSクライアント「ZonePane」iOS版が全機能対応 ― 自動更新機能を搭載
株式会社ペーンクラフト（北海道札幌市、代表取締役：竹内裕昭）は、累計3万ダウンロードを突破したマルチSNSクライアントアプリ「ZonePane(ぞーぺん)」のiOS版 v5を公開しました。今回のアップデートにより、最も要望の多かった「自動更新」機能に対応し、iOS版の「完成」となりました。あわせてAndroid版もv41を同日リリースし、両プラットフォームで新プラン「プロプラン」を導入しました。
■ iOS版 開発の経緯
ZonePaneは、Bluesky・Mastodon・Misskeyの3つの分散型SNSに対応したクライアントアプリです。累計130万ダウンロードを突破した旧Twitter用クライアントアプリTwitPane(ついっとぺーん)を元に開発されました。このAndroid版で培った「細かなデザインや操作性へのこだわり」をiOSでも実現するため、2025年6月にiOS版の開発を開始しました。
- 2025年8月：iOS版初回リリース（Bluesky対応）
- 2025年10月：Mastodon対応
- 2025年11月：クロスポスト対応
- 2025年12月：Misskey対応
- 2026年4月：自動更新機能対応（iOS版 v5）← 今回のリリース
段階的にサービス対応を拡充し、動画投稿や画像・動画のダウンロードなどの機能も順次追加してきました。今回、Android版との最大の差分であった「自動更新」機能に対応したことで、iOS版がついに「完成」となりました。
■ ZonePaneの主な特徴- マルチSNS対応Bluesky・Mastodon・Misskeyの3サービスを1つのアプリで管理
- 既読位置の保存タイムラインをどこまで読んだかを記憶し、再起動時に続きから読める。他のクライアントアプリにはない独自機能
- 自動更新タイムラインを定期的に自動更新。手動でリロードする必要がなく、最新の投稿を常にキャッチアップ（NEW）※iOSの制約によりアプリ実行中にのみ定期的に更新されます。Android版ではバックグラウンドでも定期的に新投稿が取得され、新着投稿が通知されます。
- マルチアカウント複数アカウントの切り替え・同時管理に対応。投稿時やいいね・リポスト時のアカウント切替も可能。例えば「別アカウントでいいねする」といった公式アプリにはない便利な操作にも対応します。
- クロスポスト異なるSNS・複数アカウントへの同時投稿に対応。文字数制限の違いも自動でチェックし、投稿後にはXやThreadsへのシェアも可能です。
- カスタム絵文字対応MastodonとMisskeyのカスタム絵文字を表示・入力可能。独自開発の絵文字ピッカーを搭載しています。
- 自由なタブ構成複数アカウントのホームをタブに並べ、フリックで簡単に切り替え可能です。
- 細やかなカスタマイズテーマカラー、フォントサイズ、ユーザーのカラーラベル、タップ操作の拡張など、使い込むほど手に馴染む設計を目指しています。
■ 新プラン「プロプラン」の導入
今回のリリースにあわせ、iOS版・Android版の両プラットフォームで、サブスクリプションの新たなプランとして「プロプラン」を導入しました。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/178777/table/3_1_02459aaa9ad32f43d57153bafa7e5843.jpg?v=202604071051 ]
複数のSNSサービスで多数のアカウントを運用するヘビーユーザーのニーズに応えます。
※ベーシックプラン、プロプラン共に広告非表示、クロスポスト制限の緩和(5アカウントまで同時共有可能)が行われます。
ZonePaneについて
アプリ名：ZonePane
提供：ペーンクラフト（Panecraft）
対応OS：Android / iOS（Desktop版はパブリックベータとして公開中）
価格：無料（アプリ内課金あり）
公式サイト：https://zonepane.com/
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/zonepane-multi-sns-client/id6747976082
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonepane(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonepane&referrer=pr)
株式会社ペーンクラフトについて
株式会社ペーンクラフトは、個人開発者の竹内裕昭が設立したソフトウェア開発会社です。
BlueskyやMastodonに対応したSNSアプリ「ZonePane」や動画編集ツールなど、日常のデジタル体験を効率化するアプリケーションの開発を行っています。
会社名：株式会社ペーンクラフト（Panecraft, Inc.）
所在地：北海道札幌市中央区南一条西十六丁目1-323 春野ビル3F
代表者：竹内裕昭
設立：2016年1月
コーポレートサイト：https://panecraft.net
【本リリースに関するお問合せ先】
株式会社ペーンクラフト
メール：info@panecraft.net