累計8万人が受検の「DX検定」が国の基準に準拠、DX Next検定(TM)」として大幅リニューアル

株式会社ネクストエデュケーションシンク

科学的なデジタル技術を駆使して、スキル・コンピテンシーアセスメント、教育研修、組織人財分析コンサル専門の教育サービスベンチャーの株式会社ネクストエデュケーションシンク（略称：ＮＥＴ）（本社：東京都文京区、執行役員社長：捧智哉）は、シリーズ累計受検者数8万人超、1,500社以上の企業・自治体で導入されている「DX検定」を、経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が策定した「デジタルスキル標準（DSS）」に完全準拠させ、この度「DX Next検定(TM)」として大幅リニューアルいたしました。

企業が求める「DX人材要件」を、国の基準で客観的に測定・評価できる検定に進化しています。ITパスポート取得後の"次のステップ"として、また企業のDX推進人材の選抜・育成・評価の客観指標として、幅広くご活用いただけます。

DXNext検定の詳細・申込はこちら :https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/

▲DX Next検定(TM) 公式サイトより

＜詳細内容＞

■ リニューアルの背景

DX人材育成における"共通基準"の必要性

企業のDX推進が加速する中、多くの組織で以下の課題が顕在化しています。

・DX人材の評価基準が曖昧で、選抜・配置に客観性が欠ける

・社員のDXスキルレベルが把握できず、効果的な育成計画が立てられない

・部門ごとに求める人材像が異なり、全社での比較ができない

こうした課題を解決するため、国は2022年にDX人材に求められる「知識・スキル・マインド」を体系化した「デジタルスキル標準（DSS）」を策定。大手企業や自治体で、人材育成・人事評価・研修設計の共通基盤として導入が進んでいます。

────────────────────────────────────

■「DX Next検定(TM)」3つのポイント

【ポイント1】国の基準「デジタルスキル標準（DSS）」に完全準拠

経済産業省・IPAが策定したDSSの5領域12カテゴリを網羅。企業が求める「DX人材要件」を、国の基準で客観的に測定・評価できる検定に進化しました。

▲「DX検定」シラバス(旧)／「DX Next検定(TM)」(新)シラバス 比較表

【ポイント2】先端技術トレンドとビジネストレンドに加え、業種別の知識や事例が追加

これまでの先端技術トレンドとビジネストレンドの知識に加え、業種別のDX知識や、企業事例が追加され、より「現場で活用しやすく・役立つ」内容になりました。

【ポイント3】市場のサービス名・最新事例で学ぶ"実務直結型"

具体的な企業名やサービス名を出題に採用。学び続けるための「情報感度」を養成します。ITパスポート取得者がDX知識の幅を広げる次のステップとしても最適です。

────────────────────────────────────

■ こんな方・組織におすすめ

【個人】

・ エンジニア・開発者

→ 生成AI、Web3.0など最先端技術の"共通言語"を体系的に習得

・ ソリューション営業

→ 顧客業界のDX事例と技術トレンドを網羅。提案力の証明に

・ DX推進・企画担当者

→ DSS準拠の知識で、戦略立案から実行まで一貫対応

・ ITパスポート取得者

→ 次のステップに最適。市場のサービスなどの最新トレンドも含めて学び情報感度のアンテナを磨く

・ 自治体DX担当者

→ 行政DX事例を含む実務知識で、施策立案・説明責任に対応

【企業・組織】

・ DX人材の評価基準が曖昧で、選抜に困っている

・ 全社でDSS基準でのスキル調査を実施し、レベル別育成計画を立てたい

・ 営業部門の提案力・技術知識を底上げしたい

・組織分析による全社人財ポートフォリオ作成に

・ 人的資本開示の裏付けデータが必要

────────────────────────────────────

■ 主な活用シーン

【育成・醸成】

・DX人財育成の醸成・きっかけづくり

・資格取得推進等の自己研さん施策

・営業部門の提案力強化（技術知識習得）

【測定・可視化】

・新入社員のDXリテラシー測定

・DSS基準での全社スキル調査・レベル可視化

・ロール別DX推進人財の保有状況把握

【選抜・評価】

・DX推進人材の選抜・評価基準

・昇格・異動時の客観指標

・人事評価項目への組み込み

────────────────────────────────────

■ NET検定シリーズについて

「DX Next検定(TM)」は、DX・生成AI時代に生きる全てのビジネスパーソンをDX人材へ導くことを目的とした「NET検定シリーズ」の中核検定です。

＜NET検定シリーズ実績＞

・累計受検者数：80,000人超

・導入企業・自治体：1,500社超

・幅広い業界・職種で活用

その他、「DXビジネス検定(TM)」をラインナップ展開しています。

────────────────────────────────────

■DX Next検定(TM)概要

【検定名称】DX Next検定(TM)

【準拠基準】経済産業省・IPA策定「デジタルスキル標準（DSS）」

【受検形式】オンライン試験（CBT方式）

【試験時間】60分

【受検費用】6,600円（税込）

【次回試験日】※第17回

・法人受検：2026年7月9日（木）11:00-12:00 / 13:00-14:00

・個人受検：2026年7月26日（日）13:00-14:00

【団体受検】50名以上で個別日程設定が可能

（※指定期間より団体様毎にお選びいただけます。）

【公式教材】「DX Study(TM) eラーニング」

検定準拠の学習教材。修了証発行・アセスメント機能搭載。

検定との同時申込で割引適用。

【詳細・申込】

https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/(https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/)

【問い合わせ】

https://www.nextet.net/netkentei/contact-faq/dx-next/(https://www.nextet.net/netkentei/contact-faq/dx-next/)

────────────────────────────────────

■会社概要

名称 ： 株式会社ネクストエデュケーションシンク

執行役員社長： 捧 智哉

所在地 ： 東京都文京区本郷3-38-1 本郷信徳ビル7F

設立 ： 1999年10月25日

事業内容 ： 人財アセスメント、組織分析、人財コンサルティング事業、

教育・研修事業、人財育成関連システム開発事業、他

資本金 ： 3,000万円

加入団体 ：日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)、

日本コンピュータシステム販売店協会（JCSSA）、

JTAG財団、日本テスト学会、東京商工会議所、

iCD協会(iCDA)

▽株式会社ネクストエデュケーションシンク Webページ

https://www.nextet.net/

▽株式会社ネクストエデュケーションシンク Facebookページ

https://www.facebook.com/nexteducationthink