累計8万人が受検の「DX検定」が国の基準に準拠、DX Next検定(TM)」として大幅リニューアル

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株式会社ネクストエデュケーションシンク

科学的なデジタル技術を駆使して、スキル・コンピテンシーアセスメント、教育研修、組織人財分析コンサル専門の教育サービスベンチャーの株式会社ネクストエデュケーションシンク（略称：ＮＥＴ）（本社：東京都文京区、執行役員社長：捧智哉）は、シリーズ累計受検者数8万人超、1,500社以上の企業・自治体で導入されている「DX検定」を、経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が策定した「デジタルスキル標準（DSS）」に完全準拠させ、この度「DX Next検定(TM)」として大幅リニューアルいたしました。



企業が求める「DX人材要件」を、国の基準で客観的に測定・評価できる検定に進化しています。ITパスポート取得後の"次のステップ"として、また企業のDX推進人材の選抜・育成・評価の客観指標として、幅広くご活用いただけます。



DXNext検定の詳細・申込はこちら :
https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/



▲DX Next検定(TM)　公式サイトより

＜詳細内容＞


■ リニューアルの背景


DX人材育成における"共通基準"の必要性


企業のDX推進が加速する中、多くの組織で以下の課題が顕在化しています。



・DX人材の評価基準が曖昧で、選抜・配置に客観性が欠ける


・社員のDXスキルレベルが把握できず、効果的な育成計画が立てられない


・部門ごとに求める人材像が異なり、全社での比較ができない



こうした課題を解決するため、国は2022年にDX人材に求められる「知識・スキル・マインド」を体系化した「デジタルスキル標準（DSS）」を策定。大手企業や自治体で、人材育成・人事評価・研修設計の共通基盤として導入が進んでいます。


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■「DX Next検定(TM)」3つのポイント


【ポイント1】国の基準「デジタルスキル標準（DSS）」に完全準拠



経済産業省・IPAが策定したDSSの5領域12カテゴリを網羅。企業が求める「DX人材要件」を、国の基準で客観的に測定・評価できる検定に進化しました。



▲「DX検定」シラバス(旧)／「DX Next検定(TM)」(新)シラバス　比較表


【ポイント2】先端技術トレンドとビジネストレンドに加え、業種別の知識や事例が追加


これまでの先端技術トレンドとビジネストレンドの知識に加え、業種別のDX知識や、企業事例が追加され、より「現場で活用しやすく・役立つ」内容になりました。



【ポイント3】市場のサービス名・最新事例で学ぶ"実務直結型"


具体的な企業名やサービス名を出題に採用。学び続けるための「情報感度」を養成します。ITパスポート取得者がDX知識の幅を広げる次のステップとしても最適です。


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■ こんな方・組織におすすめ


【個人】


・ エンジニア・開発者


→ 生成AI、Web3.0など最先端技術の"共通言語"を体系的に習得



・ ソリューション営業


→ 顧客業界のDX事例と技術トレンドを網羅。提案力の証明に



・ DX推進・企画担当者


→ DSS準拠の知識で、戦略立案から実行まで一貫対応



・ ITパスポート取得者


→ 次のステップに最適。市場のサービスなどの最新トレンドも含めて学び情報感度のアンテナを磨く



・ 自治体DX担当者


→ 行政DX事例を含む実務知識で、施策立案・説明責任に対応



【企業・組織】


・ DX人材の評価基準が曖昧で、選抜に困っている


・ 全社でDSS基準でのスキル調査を実施し、レベル別育成計画を立てたい


・ 営業部門の提案力・技術知識を底上げしたい


・組織分析による全社人財ポートフォリオ作成に


・ 人的資本開示の裏付けデータが必要


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■ 主な活用シーン


【育成・醸成】


・DX人財育成の醸成・きっかけづくり


・資格取得推進等の自己研さん施策


・営業部門の提案力強化（技術知識習得）



【測定・可視化】


・新入社員のDXリテラシー測定


・DSS基準での全社スキル調査・レベル可視化


・ロール別DX推進人財の保有状況把握



【選抜・評価】


・DX推進人材の選抜・評価基準


・昇格・異動時の客観指標


・人事評価項目への組み込み


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■ NET検定シリーズについて


「DX Next検定(TM)」は、DX・生成AI時代に生きる全てのビジネスパーソンをDX人材へ導くことを目的とした「NET検定シリーズ」の中核検定です。



＜NET検定シリーズ実績＞


・累計受検者数：80,000人超


・導入企業・自治体：1,500社超


・幅広い業界・職種で活用



その他、「DXビジネス検定(TM)」をラインナップ展開しています。


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■DX Next検定(TM)概要


【検定名称】DX Next検定(TM)


【準拠基準】経済産業省・IPA策定「デジタルスキル標準（DSS）」


【受検形式】オンライン試験（CBT方式）


【試験時間】60分


【受検費用】6,600円（税込）


【次回試験日】※第17回


・法人受検：2026年7月9日（木）11:00-12:00 / 13:00-14:00


・個人受検：2026年7月26日（日）13:00-14:00



【団体受検】50名以上で個別日程設定が可能
　　　　　（※指定期間より団体様毎にお選びいただけます。）



【公式教材】「DX Study(TM) eラーニング」


検定準拠の学習教材。修了証発行・アセスメント機能搭載。


検定との同時申込で割引適用。



【詳細・申込】


https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/(https://www.nextet.net/netkentei/dx-next/)



【問い合わせ】


https://www.nextet.net/netkentei/contact-faq/dx-next/(https://www.nextet.net/netkentei/contact-faq/dx-next/)


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■会社概要


名称　　　： 株式会社ネクストエデュケーションシンク


執行役員社長： 捧　智哉


所在地　　： 東京都文京区本郷3-38-1　本郷信徳ビル7F


設立　　　： 1999年10月25日


事業内容　： 人財アセスメント、組織分析、人財コンサルティング事業、


　　　　　　 教育・研修事業、人財育成関連システム開発事業、他


資本金　　： 3,000万円


加入団体　：日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)、


　　　　　　日本コンピュータシステム販売店協会（JCSSA）、


　　　　　　JTAG財団、日本テスト学会、東京商工会議所、


　　　　　　iCD協会(iCDA)


▽株式会社ネクストエデュケーションシンク　Webページ


　　　 　 https://www.nextet.net/



▽株式会社ネクストエデュケーションシンク　Facebookページ


https://www.facebook.com/nexteducationthink