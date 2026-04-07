サウナストーブをスマホから操れる、唯一の予約システム。

SAUNATURE合同会社

― 予約・決済・HUUMヒーター遠隔操作を一つのプラットフォームに統合 ―

SAUNATURE合同会社（本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表：オーリマンス・アルコ）は、サウナ施設専用の予約・経営管理システム『SAUNATURE（サウネイチャー）』の正式版を本日提供開始いたします。予約・決済に加え、エストニア発HUUM製サウナヒーターの遠隔操作までを一つのプラットフォームに統合した、業界唯一のサウナ施設専用SaaSです。

2025年10月のβ版ローンチ以降、導入施設との運用を通じて改善を重ね、正式版ではプランページ作成機能をはじめとする新機能を追加しました。

ハードとソフトの統合 ― SAUNATUREだけのポジション

サウナ施設向けの予約システムは複数存在しますが、サウナストーブをソフトウェアから操作できる予約システムは、SAUNATUREだけです。

同社はサウナストーブとキャビンのハードウェア販売事業を基盤に持つからこそ、HUUM製ヒーターとのネイティブ連携を実現。

他社が市場規模の判断からサウナに特化しない中、ハードウェアからソフトウェアまでを一貫で提供できる唯一のポジションを確立しています。

ヒーターのオン・オフ・温度調整を遠隔操作。

複数サウナ室もスマホ1台で一元管理（通常のHUUMアプリは1台につ1室まで）。

コールドプランジ（水風呂）も遠隔操作可能。

予約スケジュールと連動した自動運転で、待機電力の削減や準備・閉店作業の効率化を実現します。

サウナ施設の現場を知るからできた、専用設計

・貸切・パブリック在庫の自動連携：貸切予約が入ると該当時間のパブリック枠を自動クローズ。ダブルブッキングを防ぎ、手作業での調整から解放します。

・決済手数料 4.4%～：クレジットカード手数料込みで業界最安水準。売上が増えるほどコストメリットが拡大します。

・ファン化・収益化の好循環：年間サブスク会員権の販売・管理、オンライン事前決済、LINE連携CRMで、予約から安定経営までを一気通貫で支えます。

・正式版の新機能：「プランページ作成機能」を追加。施設ごとのプランをLPとしても活用でき、集客に直結します。

柔軟な開発体制とカスタマイズ対応力

β版ローンチから約6ヶ月で正式版をリリースした実績が示す通り、SAUNATUREはスピーディかつ継続的な機能改善を実現する体制を整えています。

導入施設からのフィードバックをリアルタイムでシステムへ反映できるのも、この開発体制があるからこそ。

「こんな機能があると助かる」「自施設の業務に合わせてカスタマイズしたい」といったご要望も、お気軽にご相談ください。

料金プラン

管理システムプラン：月額5,500円（税込）／予約システムプラン：月額12,800円（税込）。

どちらも初期費用0円・初月無料。年額払いで20%OFF。

導入施設

■ Sauna Space TOJIBA（長野県小諸市・菱野温泉）

浅間山麓・標高1,050mの完全予約制フィンランド式サウナ。貸切・パブリック両方の予約管理にSAUNATUREを活用。

オーナー様からのコメント

「このたびのサウナアプリ、施設の検索から予約まで一括で管理できる使いやすさは、私たち施設側にとっても本当にありがたい。サウナを愛するすべての人と施設をつなぐ、そんなアプリの誕生を心から応援しています。」

https://saunature.jp/f/saunaspacetojiba

■ BIWAKO SAUNA（滋賀県日野町）

築140年の古民家リノベーション。HUUMストーブのマイルドサウナと天然地下水かけ流し水風呂が魅力。

オーナー様からのコメント

「元々は他社の予約システムを導入していましたが、顧客視点で不親切に感じる点がいくつもありました。SAUNATUREさんのシステムでは痒いところに手が届く仕様となっておりとても満足しています。」

https://saunature.jp/f/biwako-sauna

今後の展望

SAUNATUREは単なる予約システムにとどまらず、「サウナプラットフォーム」としての進化を目指しています。

Airbnb・ホテル予約サイトとの在庫連携（開発中）、施設間の相互送客機能、利用データを活用した業界レポートの提供などを視野に入れ、サウナ業界全体の発展に貢献してまいります。

現在お使いのシステムに課題をお持ちの施設様には、個別のカスタマイズ相談にも対応いたします。

代表コメント

SAUNATURE合同会社 代表 オーリマンス・アルコ

「自分が心から良いと思えるものを、楽しみながら作る。SAUNATUREはその想いで始まりました。

サウナストーブやキャビンをご購入いただいたお客様から運営の悩みを聞く中で、今までなかったサウナプラットフォームを作ろうと決めました。

施設運営の経験を持つSAUNATUREスタッフと、導入施設からのリアルなフィードバックを武器に、お客様がまた来たくなる仕組みと、施設運営をもっと楽にするツールを作り続けます。

SAUNATUREをサウナ業界のインフラへ--まだまだ途中ですが、今後もサウナの未来をみんなと一緒に作っていきたいと思います。」

資料請求・お問い合わせ

SAUNATUREの導入にご関心をお持ちの施設様は、以下よりサービス資料をご請求いただけます。

個別のご相談やデモのお申し込みも承っております。

▼ 資料請求はこちらから

https://www.saunature.jp/contact

会社概要

企業名：SAUNATURE合同会社

代表：オーリマンス・アルコ

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2264

設立：2019年

事業内容：サウナ機器の販売、サウナ設計・施工、サウナ施設向けシステムの開発・提供

HP：https://www.saunature.jp/

予約システム：https://app.saunature.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/saunature_jp/

お問い合わせ：info@saunature.jp