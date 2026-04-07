XENCE｜名古屋大学発ベンチャーに認定。デジタル設計施工×未利用木材で、建設業を「ジェネレーティブコントラクト」へ

名古屋大学発ベンチャーに認定

株式会社XENCE

株式会社XENCE（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小澤巧太郎、以下「XENCE」）は、このたび名古屋大学より「名古屋大学発ベンチャー」の称号を授与されました。

XENCEは、パラメトリックな自動設計とデジタル加工技術を活用し、建築に用いる素材とデザインの可能性を拡張することで、サーキュラーエコノミーに根差した建設業を目指すスタートアップです。

建設業を「ジェネレーティブコントラクト」へ

従来の建設業は、多重請負構造のなかで、設計・調達・施工・維持管理が分断されやすく、建設費の高騰やサプライチェーン全体での資源利用率の低下が課題になっています。

XENCEが提唱する「ジェネレーティブコントラクト」とは、デジタル技術を介して、建築主、素材サプライヤー、設計者、施工者が有機的につながり、より合理的で持続可能な建築を実現するデジタル技術に根差した建築プロセスとサプライチェーンの考え方です。

従来型の一方向的な発注・施工の構造から、素材調達 ー デザイン ー 施工 ー 運用 における情報やデータを、建築主・素材サプライヤー・設計施工者とデジタル技術で共有しながら動的に最適解を更新していく、新しい建築プロセスへと変革することを目指しています。

XENCEの中核は、デジタル技術を用いた動的な設計施工プラットフォーム

この構想の中核にあるのが、デジタルツール、プログラミング、AI等を活用して構築している、自動化・パラメトリック化された設計～施工～運用モデルです。

XENCEは、デザインのみならず、コスト、環境負荷、資材使用量、施工条件などを同時に可視化しながら、それぞれを目的に応じて調整可能な動的設計プラットフォームの構築を進めています。これにより、意匠・性能・経済性・環境性を分断せず、同時に扱う新しい建築の意思決定プロセスを可能にします。

さらに、NC加工や3Dプリント等のデジタル加工技術を接続することで、設計から生産、施工へとつながる一気通貫の建築プロセスの実装を進めています。

実績1｜未利用木材を活かす「サーキュラー木造温室」

昨年、そのパイロットプロジェクトの一つとして、「サーキュラー木造温室」(TM)をリリースしました。本プロダクトは昨年、「グッドデザイン賞」「ウッドデザイン賞」「木材活用コンクール」をそれぞれ受賞致しました。

本プロジェクトでは、製材所においてこれまで十分に活用されてこなかった木材を使用可能にする木造躯体モジュールを開発し温室を実現しました。未利用木材を新たな建築資源として位置付け、性能と生産性を両立しながら、地域に存在する資源をより高い価値へと転換する試みです。

■サーキュラー木造温室(TM)について｜WEBではこちらより(https://xencegroup.com/greenhouse)

実績2｜金属3Dプリント接合技術「wood x node」

また、XENCEは竹中工務店、シモダフランジとの共同プロジェクトとして、「wood x node」を発表しています。

このプロジェクトでは、建築のジョイント部分に、マスカスタマイゼーションとの親和性が高い金属3Dプリンターの建築における利用性を追求し、多様な形状の木質構造体を支える接合部の新しい可能性を提示しました。建築における接合部の自由度を高めることで、従来よりも多様な形状や条件に対応可能な木造建築の実現を目指しています。

Wood X Nodeについて｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000123873.html)

欧州を中心に高まる、建築の循環性と低炭素化への要請

現在、欧州を中心に、建築分野ではサーキュラーエコノミーやエンボディードカーボン低減に関する制度化や市場要請が進みつつあります。建築物の環境性能が、資材調達、投資判断、さらにはカーボンクレジットを含む経済活動とも接続されていく中で、設計段階から資源利用や環境負荷を精緻に扱う必要性は今後さらに高まると考えられます。

XENCEはこうした世界的な潮流に対応し、日本国内にとどまらず、海外物件も視野に入れた建設業の最適化を行う技術およびビジネスモデルの革新を進めていきます。

今後の展開

今後は、木造躯体モジュールの開発・実装にとどまらず、標準型モジュール建築物や、中大規模木造建築物へと事業領域を拡大していく予定です。

XENCEは、建築の設計施工に留まらず、建設業のサプライチェーンからデザインをすること、これからの時代の風景をつくる経営方針のもと、技術とビジネスモデルを重視して、建設業における構造的な非効率の解消と、未利用資源の価値化を同時に実現する新たな産業基盤の構築を目指してまいります。

今回の名古屋大学発ベンチャー認定を契機に、XENCEは研究開発と社会実装の往還をさらに加速させ、建築の設計・調達・施工・運用をつなぎ直す新しい仕組みを社会に実装していきます。

会社概要

会社名：株式会社XENCE

代表者：代表取締役 小澤巧太郎

所在地：愛知県名古屋市

設立：2022年2月



事業内容：

建築の設計施工、パラメトリックな自動設計、デジタル加工技術、プログラミング、AI等を活用し、建築の素材・デザイン・生産プロセスを拡張することで、建設業におけるサーキュラーエコノミーの実装を目指す。未利用木材の活用、木造建築モジュールの開発、3Dプリント技術を用いた接合部開発、設計施工プロセスのデジタル化・最適化等を推進。



URL：【公式Webサイト】(https://xencegroup.com/)

お問い合わせ先

株式会社XENCE 広報・問い合わせ窓口

E-mail：info@xencegroup.com

Web：https://xencegroup.com/contact