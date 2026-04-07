「講師を探している」地域の商工会・業界団体・金融機関様へ。年間100回登壇・約40社支援の実績講師が人事・AI・DXテーマで出張講演を無料から受付開始

株式会社BottoK

「テーマに合う講師が見つからない」「現場感のない講演で参加者の反応が薄かった」--商工会や業界団体、金融機関のご担当者様から、こうした声をよく耳にします。

福岡・佐賀を拠点に中小企業の組織・人事支援を手がける株式会社BottoK（代表取締役：坂田嵩佳、設立：2021年3月）は、2026年4月1日より講師登壇サービスの専用ページ(https://bottok.net/contact/speaker-request-form/takayoshi-sakada)を公開し、申込受付を開始しました。人材育成・人事評価制度・AI活用・DX推進をテーマとした出張講演・研修を、無料登壇から対応しています。

■ 現場が求める「使える講演」が足りない

中小企業の経営者・人事担当者が受ける講演の多くは「知識の話」で終わり、翌日の行動が変わらないという問題があります。特にAI・DX活用と人事制度は、両方を理解したうえで語れる講師が少なく、主催者側が講師選びに困るケースが増えています。

BottoK代表の坂田は、デロイトトーマツグループでのコンサルティング経験をベースに、年間100回以上の登壇を重ねてきました。佐賀や福岡などの行政機関や香川銀行などの金融機関、全国重症心身障害者施設職員研修会などの福祉・医療団体、そのほか幅広いフィールドで「参加者が次の一手を考える」ための講演スタイルを確立しています。

■ このサービスが選ばれる3つの理由

１. 実績ベースのコンテンツ

約40社の支援・年間100回超の登壇から生まれた「現場で起きていること」をベースに講演を構成。教科書的な内容ではなく、参加者が「自社の話だ」と感じる具体性が特徴です。

２. 人事×AIの両軸で語れる

Z世代の育成・評価制度設計といった人事テーマと、生成AI活用・DX推進を横断して講演できる講師は希少です。「人のマネジメントとテクノロジー活用を一緒に考えたい」という主催者ニーズに応えます。

３. 通常30万円～の研修が、団体経由なら無料から

人材育成・生成AI・DX導入といったテーマの社内研修を外部講師に依頼する場合、一般的に1回30万円～の費用が発生します。商工会・業界団体・金融機関などが主催する形でご活用いただければ、無料登壇から対応可能です。各種団体の規定予算への対応、スポットコンサルティングや合同研修としての活用など、状況に合わせて柔軟にご相談いただけます。「まず話だけ聞きたい」という相談も大歓迎です。

登壇のご相談・お申込みはこちら :https://bottok.net/contact/speaker-request-form/takayoshi-sakada

■ 対象・テーマ別の主な内容

経営者向け

● 人材育成・定着を含む組織づくり（採用から評価・育成まで）

● 生成AI・DXを明日から自社で取り組むための実践研修

● 生産性向上・業務改善につながるDX導入の進め方

役員・経営幹部・管理職向け

● 役職者研修・幹部育成（リーダーシップ・マネジメント実践）

● 中間管理職のマネジメントスキルと組織活性化

● 生成AI・DX導入研修（現場への落とし込み方）

● Z世代の特徴を押さえた育成手法・評価制度の見直し

■ 主な登壇実績（2025年9月～2026年2月 抜粋）

■ 申込方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143288/table/6_1_e253f769868b4bd66d5c02a4c85bda56.jpg?v=202604071051 ]

専用ページのフォームより、テーマ・日程・参加人数等をご入力のうえお申し込みください。まずはお気軽にご相談いただけます。

▶ 講師登壇お申し込みページ：

https://bottok.net/contact/speaker-request-form/takayoshi-sakada

まずはお気軽にご相談ください :https://bottok.net/contact/speaker-request-form/takayoshi-sakada

【会社概要】

社名 ：株式会社BottoK

代表 ： 坂田 嵩佳

設立 ： 2021 年 3 月 25 日

所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1-1 福岡朝日ビル1階 fabbitGG博多駅前内

事業内容 ：人事・組織コンサルティング、組織開発支援、AI・DX導入支援

URL ：https://bottok.net/(https://bottok.net/)

お問い合わせはこちら： info@bottok.co.jp