あまねキャリア株式会社

組織変革・人材育成を支援するあまねキャリア株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役：沢渡あまね、以下「あまねキャリア」）は、AIガバナンス構築に専門的知見を持つSHA株式会社（本社：本社：沖縄県那覇市泉崎1丁目13番13号、代表取締役：川本恵太、以下「SHA」）と業務提携し、大企業向けの「AIガバナンス導入・組織定着支援サービス」を共同で提供開始することをお知らせいたします。

あまねキャリアとSHA株式会社、大企業向け「AIガバナンス×組織・人材開発」支援で業務提携

本提携により、企業が生成AI活用において直面する「リスク管理（守り）」と「価値創出（攻め）」の課題に対し、AIガバナンスの策定から、それに付随する組織体制の構築、そして現場社員のスキル・ナレッジ開発までを統合的に支援してまいります。

■ 背景と課題：AIガバナンスの「形骸化」を防ぐために

生成AIの登場により、AIは一部の専門家向けのITツールから、全社的な業務効率化やビジネス創出を担う「経営基盤」へと進化しました。それに伴い、企業内ではAI利用が急速に拡大する一方で、部門ごとの個別導入（シャドーAI）や、情報漏洩、著作権侵害、ハルシネーションによる意思決定ミスといった新たなリスクが顕在化しています。

欧州の「EU AI Act」や米国の「NIST AI RMF」、日本の「AI事業者ガイドライン」など、グローバル規模でAIガバナンスの要請が高まる中、大企業においても独自のリスク管理体制やガイドラインの策定が急務となっています。

しかし、多くの企業では「厳格なガイドラインを作ったものの、現場の活用が停滞してしまった」「ルールが現場の実態に合わず形骸化している」「推進する組織体制や社員のスキルが追いついていない」という大きな壁に直面しています。適切なAIガバナンスを機能させるためには、ルールづくりだけでなく、それに伴う「組織のアップデート」と「人材のリスキリング」が不可欠です。

■ 業務提携による提供価値：３つのアプローチで「攻めと守りの経営基盤」を構築

本提携では、SHAが有する「グローバル標準に準拠したAIガバナンス構築の専門知見」と、あまねキャリアが有する「組織風土改革・リスキリングの実行力」を掛け合わせ、大企業向けに以下の3つの要素を組み合わせた包括的なプログラムを提供します。

1. AIに関する実効性のあるガバナンスの検討・策定（SHA株式会社）

企業の現状とリスク許容度を評価し、事業戦略に連動したAI利用ポリシーやガイドラインの策定、リスク評価プロセスの設計を行います。単なる利用制限ではなく、AI投資ROIを最大化するための「イノベーションを阻害しないガバナンス」を構築します。

2. ガバナンスを機能させる「組織の対応」支援（あまねキャリア）

策定したガバナンスを絵に描いた餅にしないため、最高AI責任者（CAIO）やAIガバナンス委員会の設置、事業部門との責任分界点の明確化など、実務に即した推進体制の構築を支援します。また、新しいAIプロセスを業務に組み込むための組織変革（チェンジマネジメント）を伴走支援します。

3. 現場定着のための「スキル・ナレッジ開発」支援（あまねキャリア）

全社的なAIリテラシー研修の実施から、ガイドラインを正しく理解し安全に活用できる人材の育成、さらにはプロンプトエンジニアリング等の実践的スキル開発までを支援します。現場での成功事例やナレッジが組織内に蓄積・共有される仕組みづくりをサポートします。

■ 両社コメント

あまねキャリア株式会社 取締役 眞嶋伸明

「企業が生成AIの恩恵を最大限に享受するためには、ガバナンスという強固な土台の上で、社員一人ひとりが自律的にAIを使いこなせる組織風土が必要です。SHA様の高度なAIガバナンスの知見と、弊社の組織・人材開発のノウハウを融合させることで、日本企業の安全で持続的なAIトランスフォーメーションを強力に後押しできると確信しています。」

SHA株式会社 代表取締役 川本 恵太

AIガバナンスは企業を持続的に成長させるための重要な経営基盤です。しかし、優れたフレームワークを導入しても、それを運用する”人”と”組織”の準備が整っていなければ機能しません。あまねキャリア様との提携により、ルール作りから現場への浸透・定着まで、顧客企業のAI導入をエンドツーエンドでご支援できる体制が整いました。

■ 今後の展開

両社は共同で大企業向けのセミナーやアセスメントサービスの提供を開始し、各業界のリーディングカンパニーに対するAIガバナンスおよび組織開発の導入支援を推進してまいります。

■ 会社概要

あまねキャリア株式会社

企業の組織風土改革、人材育成、リスキリング支援を通じて、新しい時代の働き方とキャリア形成を創造するコンサルティング企業です。

・所在地：静岡県浜松市中央区高林一丁目８番４３号TheGarage内

・代表者：代表取締役作家 沢渡あまね

・事業内容：組織開発コンサルティング、共創デザインプログラムの提供、等

・URL：https://www.amane-career.com/

SHA株式会社

生成AI時代における攻めと守りの経営基盤設計を支援する、AIガバナンス構築のプロフェッショナル集団です。グローバルな規制動向を踏まえた戦略設計から運用プロセスの構築までを支援します。

・所在地：沖縄県那覇市泉崎1丁目13番13号

・代表者：代表取締役 川本恵太

・事業内容：AIガバナンス構築コンサルティング、AI戦略設計、AIポリシー策定支援等

・URL：https://shaaaa.com/