AIで面接力を分析・改善　単なるチャットで終わらせない。新しい面接対策「Mentai」リリース

株式会社X-HACKAI面接官が5つの観点で即座にフィードバック。エンジニア転職に特化した面接練習アプリ「Mentai」

株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介）は、エンジニア転職に特化したAI面接練習Webアプリ「Mentai」（ https://mentai.recruit-hub.ai/ ）の提供を開始いたします。

音声で回答するとAI面接官がエンジニア職に最適化された5軸で即座にフィードバックを返す、パーソナル面接コーチです。

会員登録不要、3分から練習できます。

サービスURL: https://mentai.recruit-hub.ai/

■ 開発背景

面接対策の方法はいくつかありますが、それぞれに課題があります。

転職エージェントやリクルーターとの模擬面接は効果的ですが、スケジュール調整が必要で回数も限られるため、繰り返し練習するにはハードルが高いのが現実です。

一方、ChatGPTの音声モードに「面接練習をして」と話しかければ、手軽に模擬体験ができる時代になりました。しかし、実際に使ってみると以下のような課題が残ります。

- 練習の記録が残らない：何回やっても履歴が蓄積されず、自分が上達しているのか分からない- 評価基準が曖昧：「良い回答ですね」のような汎用的なコメントが返るだけで、具体的に何が足りないのか見えない- エンジニア面接に最適化されていない：技術的な説明力や数値を用いた具体性など、エンジニア採用で重視されるポイントが評価されない

つまり、「1回やって終わり」の単発ツールでは、面接力は伸びにくいのが実情です。

■ なぜ今Mentai が必要か

エンジニアの採用需要は年々高まり、転職の選択肢はかつてないほど広がっています。しかし、選択肢が増えても面接で落ちる原因の多くは「技術力の不足」ではなく「伝え方の問題」です。

優れた経験を持っていても、深掘り質問で詰まる、数値を交えた具体的な説明ができない、論理構造が崩れる――こうした「話す力」の課題は、声に出して繰り返し練習しなければ克服できません。

声に出して答え、AIに深掘りされ、数値で振り返り、弱点を潰す。この繰り返しで面接力を着実に伸ばせる仕組みが、Mentaiです。

■ Mentaiとは

Mentai は、エンジニア転職に特化したAI面接練習Webアプリです。ブラウザ上で音声で回答すると、AI面接官がエンジニア職に最適化された5つの観点で採点・フィードバックを返します。

【1. 音声で答える、本番と同じ練習体験】

テキスト入力ではなく音声で回答することで、本番と同じ「話す」練習ができます。録音中は波形アニメーション、分析中はAI面接官が「考え中」のうなずきアニメーションを表示し、実際の面接に近い臨場感を再現します。

【2. エンジニア面接に特化した5軸フィードバック】

汎用的な「良い回答ですね」ではなく、エンジニア採用で実際に評価されるポイントで採点します。

評価軸 見ているポイント

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技術説明力 技術的な概念を正確かつ分かりやすく説明できているか

論理構造 結論ファースト、STAR構造、因果関係が明確か

具体性 数値・期間・チーム規模・技術スタックなどの具体的なファクトがあるか

表現力 敬語、ポジティブな言い回し、自信のあるトーン

流暢さ フィラーの少なさ、適切な長さ、テンポ

質問の種類（技術課題系・自己PR系・志望動機系など）に応じて各軸の重みが自動調整されるため、質問に合った的確な評価を受けることができます。

【3. 登録不要・3分で即体験】

会員登録なしで一般面接質問3問をすぐに練習できます。

会員登録するとエンジニア特化質問や詳細フィードバックが利用可能になります。

■ 今後の展開

今後、面接体験のさらなる進化と成長の可視化機能を順次追加していく予定です。

まずエンジニア転職市場で深く価値を届けるプロダクトを磨き上げ、将来的には他のIT職種への展開も視野に入れています。

サービスURL: https://mentai.recruit-hub.ai/

■ 会社概要

会社名 株式会社X-HACK

所在地 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702

代表者 代表取締役 松田信介

設立 2018年3月

事業内容 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発

コーポレートサイト https://x-hack.jp(https://x-hack.jp)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK

担当: 豊田

E-mail: support@mentai.recruit-hub.ai