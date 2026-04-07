「はんにゃ.」金田さんの応援メッセージやマーク・パンサーさんがサプライズ登場！

三共食品株式会社

「食べる“わくわく”を世界中に」をキャッチコピーに掲げ、調味料、乾燥食品、加工食品の製造・販売を行う三共食品株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：中村俊之）は、2026年4月 1日（水）に新卒社員の入社式、及び社内アワード「SANKYO FOODS AWARD2026」を開催しました。入社式では当社のアンバサダーであるお笑い芸人「はんにゃ.」の金田哲さんからのメッセージ上映、社内アワードではサプライズゲストにマーク・パンサーさんがDJとして登場し、会場を盛り上げました。

「働くことを楽しむ」「挑戦を称える」という当社の価値観を体現する場として、例年とは一味違うユニークな演出を取り入れ、参加者の記憶に残る一日となりました。

■入社式～新たな旅立ちを彩るスタートの場～

入社式では「新たな旅立ち」をテーマに、新入社員一人ひとりの門出を祝う式典を実施しました。新入社員以外の出席者は「夢のない大人になるなよ」と書かれたオリジナルTシャツを着用し、会社全体で新しい仲間の挑戦を応援する姿勢を示しました。

初めに当社の公式キャラクター「ヤミーおじさん」が登場すると、緊張した面持ちの新入社員を笑顔にしました。

また、当社のアンバサダーであるお笑い芸人「はんにゃ.」の金田哲さんから新入社員へ向けたお祝い動画を上映し、「埋蔵金を発掘して『金そぼろ』(金田さん監修商品)に次ぐ新商品を作りたい」など、ご自身の今後の目標と、新入社員へ向けてのエールを送りました。

さらに、今回初の試みとして、新入社員がアクリル板にこれからの意気込みを書き、真っ白なキャンパスに絵の具でカラフルな色付けを施すセレモニーを実施。色付けしたキャンパスにアクリル板を重ね合わせることで一人ひとりの個性や決意が重なり合い、ひとつの作品として表現されました。真っ白なこれからの社会人生活に、それぞれの想いや期待、決意を重ね、カラフルな線で未来を彩ることを表現しています。

当社公式キャラクター 「ヤミーおじさん」登場

新入社員の意気込みを カラフルなキャンパスに！

オリジナルTシャツで 新入社員を応援

■マーク・パンサーさんもサプライズ登場！「SANKYO FOODS AWARD2026」～テーマは「今年の物語の主役」～

「SANKYO FOODS AWARD」は年間を通じて特に活躍した社員、部署を評価し表彰する制度です。社員の評価制度を設ける事で会社全体の活力向上を目的とし全社員を受賞対象として実施しています。

「SANKYO FOODS AWARD2026」のテーマは「今年の物語の主役」。

この一年、当社の物語を動かした社員を映画祭になぞらえた形で表彰しました。

当日はお笑い芸人「かなとガッパイ」のかなさんが司会を務め、会場を巻き込んだ軽快なトークで進行。笑いが生まれる中で受賞者を称える、これまでにない一体感のある空間となりました。

〈新人賞〉〈部門賞〉〈個人賞〉〈MVP〉の４部門で16名1部署が受賞しました。

受賞者は“物語の主役”としてスポットライトを浴びながら登場し、華やかな雰囲気の中で、一人ひとりの功績が称えられました。



さらに、サプライズゲストとしてマーク・パンサーさんがDJとして登場。音楽グループ「globe」の楽曲が流れる中、会場は一体感に包まれ大きな盛り上がりを見せました。

マーク・パンサーさん盛り上がる会場の様子

SANKYO FOODS AWARD 2026」-受賞者

〈部門賞〉～今年の物語を動かしたチーム～

チームとして大きな成果を生み、会社の業績に貢献した部署へ贈られる賞

贈呈品：部署内の個人に１人ずつ商品券1万円分贈呈、盾贈呈

受賞部署名：商品部

授賞理由：物価高騰という厳しい環境の中、適切な価格改定対応を行い会社の業績に大きく貢献

代表者：佐野龍太郎

コメント：栄誉ある部門賞をいただきまして、ありがとうございます。直前までここに立つことを想定していませんでした。これから三共食品は10年後に売上100億企業を目指していう中で40億上げていかなければなりません。これからも会社の利益に貢献していきたいと思っています。

部門賞代表者

〈新人賞〉～今年最も輝いた新人～

2025年1月1日～2025年12月31日に入社した社員を対象に、入社間もないながらも会社に大きなインパクトを与えられた方へ贈られる賞

贈呈品：商品券3万円分＋盾贈呈

受賞者名：総務部 人事課・労務課 羽田麻美

授賞理由：年末調整や各種申請の電子化を進め、業務効率化に大きく貢献

コメント：このような賞をいただけて光栄に思っています。入社して1年目になりますが、ここまで進んでこられたのは私1人の力ではなく、支えてくださった皆さんの力があってこそだと思っています。これからも感謝の気持ちを忘れずに成長していきたいと思っています。

新人賞受賞者

〈個人賞〉～今年の物語の主役～

その年を象徴する活躍を見せ最も“物語の主役”として輝いた社員に贈られる賞

贈呈品：商品券１万円分、受賞者全員に盾贈呈

受賞者名

・生産本部 生産管理部 浅岡孝太

・技術本部 品質保証部 調味料品質保証課 文書グループ 伊藤晴香

・MD本部 商品部 岩見信志

・広域営業部 植田実由

・生産本部 調味料生産部 大嶋宏晃

・卸営業部 小野寺和巳

・生産本部 生産管理部 外食計画課 河合大志

・生産本部 調味料生産部 調味料生産1課 栗田裕也

・技術本部 試作室 品質保証部 榑林鉄也

・技術本部 品質保証部 調味料品質保証課 検査グループ 近藤綾

・業務本部 業務部 外食業務課 西崎敏資

・管理本部 総務部 人事課・労務課 羽田麻美

・技術本部 試作室 外食試作課 福士彩圭

・生産本部 外食生産部 山下未来

・技術本部 品質保証部 調味料品質保証課 検査グループ 吉田百合

〈MVP賞〉～この一年最も輝いたあなたへ～

個人賞の中から、この一年で最も会社に大きなインパクトを与え、成果・影響力ともに高く評価された方に贈られる賞

贈呈品：商品券5万円分＋盾贈呈

受賞者名：技術本部 試作室 品質保証部 榑林鉄也

授賞理由：課題が多い状況の中でも改善活動を積極的に推進し、

着実に成果へとつなげました。また部下への指導・育成にも力を発揮するとともに、高いプレゼンテーション能力により当社への信頼と評価の向上に大きく貢献

コメント：まさか自分が選ばれると思っていませんでした。去年の秋頃からさまざまな問題があり大変な思いや皆さんに迷惑もかけてきました。ただ、少しずつ解決しゴールが見え始めていた中での受賞です。また部下の指導面でも社員になかなか伝わらない事もありました。賞はいただきましたが、自分にもまだ伸びしろがあると思っています。若い社員の方も自分以上に伸びしろがあると思うので、皆さん賞を狙って頑張っていただきたいです。

MVP受賞者

三共食品は、「食べる“わくわく”を世界中に」届ける企業として、社員一人ひとりが“今年の物語の主役”として挑戦を重ねる事で、新たな価値を創出していくと考えています。今後も、新たな仲間とともに挑戦を続け、社員一人ひとりが自らの可能性を広げながら、お客様の信頼に応えられる企業であり続けるため、日々精進してまいります。

【金田哲（かなださとし）さんプロフィール】

1986年2月６日生まれ、愛知県田原市出身。お笑い芸人「はんにゃ.」として2005年に吉本興業からデビュー。2009年に人気ネタ番組でブレイク。俳優としても数多くの映画やドラマに出演中。

地元・愛知を大切にし、地域活性化にも積極的に関わるなど幅広い活動を展開中。

近年は食やスポーツとのコラボレーション企画にも精力的に取り組んでいる。

【かなさんプロフィール】

京都出身の大阪NSC42期生。吉本坂46二期生として活躍後、コンビ「かなとガッパイ」で活躍中。

高い社交性と個性的な才能で場を盛り上げる芸人

【マーク・パンサーさんプロフィール】

日本音楽史に名を残すユニット「globe」のメンバーとして活躍。デビューアルバム「globe」は400万枚、アルバムはわずか3作品で1,000万枚以上。230万枚を記録した「DEPARTURES」を始め、多数のメガヒットシングルをリリース。日本初の大阪、福岡、名古屋、東京4大ドームツアーを敢行。100万人以上動員。

【三共食品について】

「食べる“わくわく”を世界中に」をコンセプトに、食品に欠かせないうまみ成分の素である「エキス」や、本格的な味を再現した「スープ」、インスタント食品などに使う「乾燥野菜」、そして食材としての「乾燥食品」などを製造、販売する「調味料事業」と、外食、中食、給食産業向けの「業務用食品」などを製造、販売する「外食事業」を包括的に展開しています。日本の食を支える食品メーカーとして、食品製造の安全性を確保するため、食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2018」並びに「FSSC22000」を取得。日本中へ安心安全な食をお届けしています。

年間売上、約60億円。現在、海外での展開に一歩踏み出し、売上1,000億円を目指しています。

【三共食品株式会社 概要】

法人名： 三共食品株式会社

代表： 代表取締役 中村 俊之

所在地： 愛知県豊橋市老津町字後田25番地の1

電話： 0532-23-2361

設立： 1975年12月３日

事業内容： 乾燥野菜、天然調味料エキス、オイルフレーバー、乾燥食品、業務用食品の造販売

ホームページ： https://sankyofoods.co.jp/