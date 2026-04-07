次世代クラウドPBX「Bizfone（ビズホン）」4月7日より提供開始

H.I.S.Mobile株式会社

H.I.S. Mobile株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：猪腰英知、以下HISモバイル）は、

2026年4月7日（火）より、AI連携可能な次世代フルクラウドPBX 「Bizfone（ビズホン）」 の提供を開始します。固定電話網のIP化を背景に、企業の電話環境はクラウド移行の新たな段階に入っています。単なる回線の置き換えにとどまらず、「業務効率化」や「顧客対応品質の向上」を目的とした本格的なデジタル化が求められています。HISモバイルは、導入企業2,000社超の法人通信における実績と、MVNO事業者としての通信インフラを活かし、業界最安級の「格安SIM」と「AI自動応答」を統合した「Bizfone」を提供します。本サービスにより、通信コストの削減と電話取次業務の効率化を同時に実現し、企業のDX推進を支援します。

「Bizfone」による3つの解決策

1. 通信インフラの統合によるコスト削減

●業界最安級の回線費用

通信SIMを月額198円から提供。PBXシステムと回線を一括提供することで、

従来の通信コストを大幅に削減します。

●管理工数の最小化

端末・SIM・PBXの契約とサポート窓口を一本化し、

総務・情報システム部門の管理負担を軽減します。



2. AIオプションを活用した電話対応の自動化

●AI自動応答・文字起こし

AIが一次対応を行い、用件をテキスト化して担当者へ即時通知。

取次ぎタイムラグを解消し、従業員が本来の重要業務に集中できる環境を構築します。

●場所を問わない業務環境

専用アプリにより、スマートフォンで全国56エリアの市外局番を使用した発着信が可能。

リモートワークや外出先での迅速な顧客対応を実現します。



3. グローバル対応と外部ツール連携

●世界100以上の国・エリアで利用可能

専用の海外Wi-Fiルーターを活用することで、海外でも安定した内線通話を実現。

国内拠点とのシームレスな連携を可能にし、グローバル拠点間の通信コスト削減にも貢献します。

●外部アプリケーション連携による業務効率化

Microsoft Teams、Zoom、Googleスプレッドシート等と連携し、データの可視化・共有を促進。

AI電話応答と組み合わせることで、業務効率を大幅に向上させます。

供。広域に拠点を展開する企業様でもシームレスかつ迅速な導入が可能です。

AI連携対応の次世代クラウドPBX「Bizfone（ビズホン）」AI連携による自動応答・文字起こしフロー。取次ぎのタイムラグを解消し、業務効率化を実現

サービス概要

・名称：Bizfone（ビズホン）

・開始日：2026年4月7日（火）

・主な機能：代表番号発着信（全国56局番）、AI自動応答・文字起こし、全通話録音、外部連携

・詳細URL：https://his-mobile.com/business/bizfone(https://his-mobile.com/business/bizfone)