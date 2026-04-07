英語学習サービス『VoiceTube Pro』株式会社イーオンの法人向け英語研修導入企業へ特典提供を開始

ボイスチューブ株式会社動画とAIを活用して英語のリスニング・スピーキングを強化する英語学習アプリ VoiceTube

世界560万人以上のユーザーを持つ台湾発のEdTechスタートアップ、ボイスチューブ株式会社（本社：東京都港区、以下「VoiceTube」）は、英会話スクールを展開する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）と業務提携を締結いたしました。

本提携により、イーオンの法人向け英語研修を導入している企業の受講者を対象に、VoiceTube Pro を最大6か月間無料で提供する取り組みを、2026年4月7日より開始いたします。

イーオンは、企業および各種教育機関向けに研修プログラムを提供しており、業界・職種ごとに異なる英語・中国語の使用シーンに応じて、課題解決に向けた最適な研修プランを提案しています。

一方、VoiceTube は YouTube 動画を活用し、「実際に使われている英語」のインプットと、AI技術によるアウトプット学習を強みとしています。本提携では、イーオンの対面・オンラインレッスンと VoiceTube による自主学習を組み合わせることで、学習効率と実践力の両面を高める新たな学習環境を提供します。

本キャンペーンでは、通常月額 2,580 円で提供している VoiceTube Pro を、イーオンの法人向け英語研修の受講期間中、無料で無制限に利用いただけます。これにより、多くの英語学習者の皆様に、実践的な音声トレーニングを通じて「生きた英語」に触れる機会を提供し、その効果を体験していただくことを目的としています。

■キャンペーン概要

- 受付期間：2026年4月7日～2027年3月31日- 利用期間：イーオン法人向け派遣型英語研修の受講期間中- 対象：イーオン法人向け派遣型英語研修の受講者- 提供コンテンツ：VoiceTube Pro- 費用：無料

【キャンペーン特設サイト】

https://biz.aeonet.co.jp/fm-aeon-voicetube-2604

※イーオン派遣型英語研修の契約期間が終了すると自動的に無料会員に移行し、有料版は利用できなくなりますが、受講者様のVoiceTubeアカウントは引き続きご利用いただけます。有料版の継続を希望される場合は、ご自身で有料版に切り替えることで、それまでの学習履歴などを引き継ぎ、期間中の学習を継続することが可能です。

■VoiceTubeアプリの特徴

- 10万本以上の動画コンテンツで実践的な英語を学習可能- 日英字幕、再生速度調整、リピート再生による音声トレーニング- 単語保存およびクイズ形式による復習機能- センテンス保存やディクテーション機能- AIコーチによる最適な学習プランの自動設計- AIチャットおよびAI発音分析によるアウトプット強化

YouTube動画を教材として活用し、ネイティブが実際に使用する自然な英語表現やリアルな会話に触れながら学習できます。映画、ニュース、インタビュー、ビジネス、日常会話など幅広いジャンルを通じて、従来の教材では得にくい実践的な英語力の習得が可能です。

さらに、AI技術を活用した学習機能も充実しています。AIによる発音分析により自身の課題を可視化し、効率的な改善が可能です。また、AIチャットによる会話トレーニングや、AIコーチによる学習履歴・レベルに応じた最適な学習プランの提案により、継続的かつ効果的な学習を支援します。

■VoiceTubeについて

VoiceTubeは2013年に台湾で創業し、「世界中の人々が楽しく効率的に英語を学び、世界とつながる喜びを届けること」を理念にサービスを展開しています。現在、世界で560万人以上、日本でも50万人以上のユーザーに利用されている英語学習プラットフォームです。

YouTube動画を教材とし、AI技術を活用することで「生きた英語」を楽しく効果的に学べる独自の学習メソッドを提供しています。その革新性と教育効果は国際的にも評価されており、「Facebook FbStart App of the Year」や「QS Stars Reimagine Education Awards」など、数々のアワードを受賞しています。

2018年には日本法人としてボイスチューブ株式会社を設立。AIによる発音分析やAIコーチによるパーソナライズ学習など、最先端のEdTechを活用したサービスを展開しています。動画によるインプットとAIによるアウトプットを組み合わせることで、日常会話からビジネス英語、資格試験対策まで、学習者一人ひとりに最適化された学習体験を提供しています。

【VoiceTube公式サイト】

https://jp.voicetube.com/

■イーオンの法人事業について

イーオンでは企業様及び各種教育機関様向けの研修プログラムを提供しています。企業様向けでは業界・職種で英語や中国語など外国語を使うシーンも異なる為、それぞれの課題解決に向けた最適な研修プランの提案を行っています。英語研修の導入実績はこれまでに日本全国において4,000社を超えています。

また各種教育機関様向けには、主に「教員向け研修プラン」と「生徒向け研修プラン」として英語研修を提供しています。昨今の学校における英語教育では、知識の習得だけではなくコミュニケーション能力を育成することがこれまで以上に求められています。長年にわたり、コミュニケーションのための英語指導を外国人講師と日本人講師の両軸で行なってきた独自のノウハウで、各種教育機関様の研修をサポートしています。

【イーオン法人向け英語研修HP】

https://www.aeonet.co.jp/business/

【イーオン企業・団体向け英語研修HP】

https://www.aeonet.co.jp/business/company/

【イーオン学校・教育機関向け英語研修HP】

https://www.aeonet.co.jp/business/education/

■イーオンについて

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

【イーオン公式サイト】

https://www.aeonet.co.jp/