分散するオフィス・駐車場・倉庫を一体化し、小規模事業者の生産性を向上。空き家・空き土地を活用した「ガレージ・倉庫付き事務所」事業を開始

株式会社ダイキチ

株式会社ダイキチ（本社：大阪府貝塚市、代表取締役：小田 吉彦）の不動産事業部は、「新たなはたらく環境の創出」をMissionに掲げ、小規模事業者のオフィス環境の課題を解決する「ガレージ・倉庫付き事務所」事業を新たに開始いたしました。第１棟目は大阪市東淀川区で2026年3月末に竣工しました。

本事業は、多くの中小企業や小規模事業者が抱える「事務所と倉庫、駐車場が分散している」という非効率な環境を改善し、移動や管理の手間を大幅に削減するものです。空き家を買い取り、機能性とデザイン性を兼ね備えたオフィスへとスクラップアンドビルドすることで、生産性の向上に加え、採用競争力の強化にも寄与する新たな働く場所を提供します。

◆ 背景：「小規模事業者の非効率な労働環境」と「空き家問題」の解決

多くの小規模事業者は、アパートの一室を事務所として利用し、荷物は別の倉庫に保管、事業用車両はオフィスから離れた駐車場に停めるといった、分散した環境で事業を行っています。これは、当社の清掃フランチャイズ事業「ダイキチカバーオール」に加盟し、法人化されたオーナーの方々が実際に直面している課題でもありました。

一方で、国内では空き家・空き土地の増加が社会課題となっています。当社は、この空き家・空き土地を買い取り、新たな建物へと生まれ変わらせることで、社会貢献と事業者の生産性向上を同時に実現できると考えました。さらに、整備された物件が新たな「働く場所」となることで、「働きたい」という意欲を持つ人材の受け皿となり、雇用の創出にもつながると考えています。

◆ 「ガレージ・倉庫付き事務所」2つの特徴

オフィス・駐車場・倉庫を一体化した建物を、小規模事業者向けに提供することで、彼らが抱える課題を解決する事業です。

１.分散コストの解消と生産性の向上

オフィス・倉庫・駐車場を1箇所に集約することで、移動時間や複数拠点の管理の手間を削減します。これにより、事業者は本来の業務に集中でき、小規模事業者の生産性向上につながります。

事務所（2階）倉庫（1階）

２.採用競争力の向上に寄与

単なるガレージ・倉庫付き事務所ではなく、機能性とデザイン性を備えたオフィス環境を整えることで、働く人にとって「ここで働きたい」と感じられる職場づくりを実現します。

仕事のしやすさと居心地の良さを両立した環境は、求職者にとって企業を選ぶ新たな判断基準となるため、企業側の採用力の向上を後押しします。



◆担当者コメント

不動産事業部 事業部長 衣川和希

現在、ガレージ・倉庫付き事務所事業を不動産事業部の主力商材として確立すべく注力しております。

１棟目は2月よりテナント募集を開始しました。募集賃料は月額25万円、想定利回りは約6％を見込んでいます。マンションやアパート投資と同水準の利回りでありながら、法人利用を前提とした物件であるため長期的な需要が期待できる点に加え、住宅と比較して設備メンテナンスリスクを抑えられる点は、投資家の皆さまにとって魅力の一つになると考えています。

今後は本物件の竣工を皮切りに、2026年5月末までに3戸、2027年5月末までに3～4棟の建設を計画しています。空き家・空き土地活用という社会課題の解決と、小規模事業者の働く環境改善を両立させる本事業を、新たなインフラとして広げていきたいと考えています。

不動産事業部 事業部長 衣川和希

◆会社概要

社名：株式会社ダイキチ

代表：代表取締役 小田吉彦（オダヨシヒコ）

本社所在地：大阪府貝塚市二色南町2-11

URL：https://www.daikichi-el.co.jp/

設立年：1976年1月

資本金：36,000,000円

従業員数：304名

事業内容：

１.カバーオール事業

・ビル・各種施設の総合管理業務

・FCコンサルティング事業

(米国カバーオール社のシステムによるビルメンテナンス)

２.ヘルスケア事業

・マット・芳香剤等 衛生商品のレンタル・販売

・宅配水「クリクラ」およびウォーターサーバーのレンタル・販売

・害獣駆除サービス（ネズミ）

・害虫駆除サービス（ゴキブリ・飛来虫）

３.不動産事業

・賃貸仲介全般、不動産売買、不動産管理全般、 不動産コンサルティング

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社ダイキチ マーケティング部

担当者名：伊藤 綾音（イトウ アヤネ）

TEL：080-5216-4604

E-mail：a-itou@daikichi.inc