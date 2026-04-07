公式アプリ「ニコパス」からのご予約・ご利用で豪華景品が当たる「春の新生活応援キャンペーン」開催！

株式会社レンタス

株式会社レンタス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：木村孝広）が展開している日本最大規模のレンタカーネットワーク「ニコニコレンタカー」は、2026年4月1日（水）～4月30日（木）の期間中に公式アプリ「ニコパス」でレンタカーをご予約・ご利用いただいた方の中から、抽選で5名様に豪華景品が当たる「春の新生活応援キャンペーン」を開催します。

Amazonギフトカード10万円分や新生活を応援するプレゼントをご用意しており、期間中に複数回ご利用いただくことで、当選確率もUPします。

■春の新生活スタートを応援！

春の訪れとともに、期待と緊張が入り混じる季節がやってきました。ニコニコレンタカーは、新たな門出を迎える皆さまを応援する「春の新生活応援キャンペーン」を開催します。

期間中「ニコパス」からレンタカーをご予約・ご利用いただいた方の中より、抽選で景品が当たります。また、キャンペーン期間中に複数回「ニコパス」からご予約・ご利用いただくことで当選確率もUPします。

「ニコパス」は250万ダウンロードを突破するなど多くのお客様にご利用いただいており、「最安値で予約可能」「予約1分、最短出発3分で手続きができる」ことが特徴です。

この機会にぜひ、ユーザーにもご好評の「ニコパス」をご活用ください。

※ニコパスは以下よりダウンロードできます。

ニコパスダウンロードはこちら :https://2525r.onelink.me/9A0t/releases

▼「春の新生活応援キャンペーン」の内容およびプレゼント商品ほか紹介ページ（「ニコニコレンタカー」公式WEBサイト）：

https://www.2525r.com/campaign/202604.html

■2026年4月はネックスピーカーシステムが当たる！「アンケートキャンペーン」も開催中。

「ニコニコレンタカー」では、レンタカーご利用後に配信されるアンケートにご回答いただいた方の中から、毎月抽選で豪華景品が当たる「アンケートキャンペーン」を開催しています。4月の商品はPanasonicの「ネックスピーカーシステム SC-GNW30」です。また、Amazonギフトカード500円分も抽選で100名様に当たります。ぜひこの機会に「ニコニコレンタカー」に対する率直なご意見をお聞かせください。

■「春の新生活応援キャンペーン」概要

開催期間：2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)23時59分

・「ニコパス」で当たる！

対象者：

キャンペーン期間中に「ニコパス」でレンタカーをご予約・ご利用いただいた方



プレゼント商品：

・Amazonギフトカード 10万円分 1名様

・日立 コードレス スティッククリーナー 「すごかるスティック」PV-BS1M 1名様

・象印 圧力IH炊飯ジャー豪熱大火力 1名様

・Dyson Dyson Supersonic(TM)ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC) 1名様

・東芝 過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム 1名様

※本キャンペーンは株式会社レンタスによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ニコニコレンタカーキャンペーン事務局【2525_customer_service@rentas.jp】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■アンケートキャンペーン実施概要

実施期間：2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)23時59分

対象者：ニコニコレンタカーご利用後に、ご登録のメールアドレスにお送りしているアンケートを、URLよりご回答いただいた方

プレゼント商品：

・Panasonic ネックスピーカーシステム SC-GNW30 1名様

・Amazonギフトカード 500円分 100名様

※本キャンペーンは株式会社レンタスによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ニコニコレンタカーキャンペーン事務局【2525_customer_service@rentas.jp】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■ニコニコレンタカー公式アプリ「ニコパス」概要

ニコニコレンタカーの“気軽に、安く、安心・安全”にレンタルできる仕組みを支えているのが「ニコパス」です。アプリなら予約1分、最短出発3分で手続きができます。

１.ニコパス価格はニコレン最安値

「ニコパス」からのご予約なら、ホームページやお電話に比べて「いつでも、更にお得に」ご利用いただけます。

２.出発手続きが簡単

「ニコパス」からのご予約なら、店頭での受付時間が最短3分。当日の出発手続きは車両のチェックのみでOKです。

３.まとめて空車検索できる！

ご希望エリアで複数店舗の空車をまとめて検索できます。

４.店舗のお気に入り登録 /再検索機能が可能

いつもご利用いただく店舗のお気に入り登録や、検索条件保存機能で、ご予約にかかる時間をさらに短縮できます。

５.全国のレジャー情報を毎日公開

全国各地の遊園地やキャンプ場、温泉施設など、たくさんのレジャー施設情報を掲載しています。

６.レンタル中のサポート機能が充実

「ドライブサポート」機能でレンタル中に確認したいことや緊急時のサポートも万全です。また、おでかけスポットの予約や楽しいスタンプAR機能も充実しています。

配信開始日：2020年8月25日（iPhone/Android)

アクセス方法：iPhone/Android版共通

ニコパスダウンロードはこちら :https://2525r.onelink.me/9A0t/releases

情報料：無料

プロモーションサイト：https://www.2525r.com/guide/nicopass/

コピーライト : (C) Rentas Co.,Ltd

■“限定価格”などお得な特典満載のアプリは、250万ダウンロードを突破

ニコニコレンタカーのコンセプトは、日々の暮らしに密着した“生活レンタカー”。全国に約1,500店のネットワークを展開し、業界でも指折りの格安価格でレンタカーを提供しています。

また、ユーザー満足度4.6※の高評価をいただいているアプリ「ニコパス」の累計ダウンロード数が250万ダウンロードを突破しました。現在ではお客様の2人に1人がニコパスをご利用いただいています。

レンタカーの予約サイトとしてだけではなく、楽しい旅に役立つさまざまな情報を提供するとともに、今後もコンテンツの拡充に努めてまいります。

※2026年2月末時点



【株式会社レンタスについて】

本社：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-1 アーバス新横浜8F

代表者：代表取締役社長 木村孝広

設立：2008年12月

資本金：2,000万円

電話番号：045-522-5678（代表）

URL：http://www.rentas.co.jp

事業内容：「ニコニコレンタカー」FC本部の運営ほか



【ニコニコレンタカーについて】

ニコニコレンタカーは必要なときだけ手軽に借りることができる、地域密着型のレンタカーサービスです。2008年にサービスを開始し、現在では日本全国に約1,500店を展開する日本最大級のネットワークを保有しています。

ガソリンスタンド、カーショップ、整備工場など今ある店舗設備と、良質な中古車の有効活用によって大幅にコストダウンすることで、ドライバーにうれしい価格を実現しています。また、新車導入にも積極的に取り組んでおり、車両ラインアップの強化も進めています。

みんなにニコニコ！あなたの街に続々と店舗オープン。みなさまのご来店お待ちしています。

ニコニコレンタカー サービスサイト：https://www.2525r.com/