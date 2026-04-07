【深夜の買い物に関する実態調査】深夜1時は「理性がログアウト」する魔の時間帯。24kgの漂白剤、3kgの牡蠣…「スケール感の麻痺」が招く悲劇とは？

株式会社HADO

株式会社HADO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大雅）が運営する、消費者参加型メディア「Monita（モニタ）」は2026年4月2日に、全国の男女24人を対象に「深夜のテンションで注文して後悔した買い物」に関する実態調査を実施いたしました。 スマートフォンの普及により24時間場所を選ばず買い物が可能となった現代、深夜特有の心理状態がもたらす「消費のミスマッチ」についてご報告いたします。

■ 調査実施の背景

Eコマースの利便性が飛躍的に向上する一方で、日中のストレスや疲労が蓄積した深夜帯における「衝動的な購買行動」が、生活者の住空間や家計に予期せぬ負担を与えるケースが散見されます。

かつては物理的な店舗の営業時間に縛られていた消費活動が、現代では「深夜の無防備な精神状態」と直結しています。日中であれば働いているはずの「抑制的な理性」が、静まり返った深夜にどのように機能不全を起こし、どのような「バグ」を生じさせているのか。Monitaでは、深夜帯に発生する「合理的判断の喪失」を可視化し、現代のデジタル消費社会における健全な購買リテラシーを再考するため、本調査を実施いたしました。

■ 調査結果サマリー

- 魔のピークは「午前1時」： 回答の33.3%がこの1時間に集中。深夜0～2時の3時間で全体の約7割を占め、深夜帯に理性が著しく低下する実態が判明。- 「スケール感」の完全な麻痺： 24kgの業務用漂白剤、100食分の乾燥わかめ等、一般家庭の収納リソースや消費能力を大幅に逸脱した「過剰な物量」が後悔の主因に。- 「変身願望」の即時決済： ワンダーコア等の健康器具や資格本など、「モノ」ではなく「理想の自分」という幻想を決済する傾向が30～40代の働き盛り世代に顕著。■ 調査詳細１：午前1時に「家計の防波堤」が決壊する背景

調査によると、商品を注文した時刻のピークは「午前1時台（33.3%）」に集中しています。日中の仕事や家事、SNS等の情報から解放され、自分自身の自由時間がピークに達するこの時間帯は、同時に一日の「判断疲れ（意思決定の疲弊）」が最も顕著になるタイミングでもあります。

日中であれば「収納場所がない」「本当に必要か」と立ち止まれる冷静なリスク管理も、孤独な深夜の静寂の中では、「自分への正当な報酬」や「現状打破の期待」というポジティブな側面のみが強調されます。その結果、本来の生活スケールを逸脱した「業務用サイズ」や「非日常的な雑貨」に対しても、即時の購入ボタン押下を促す「心理的ハードルの低下」が起きている実態が浮き彫りになりました。

■ 調査詳細２：なぜ「物量のバグ」は起こるのか

「届いて絶句した物」の具体的エピソードを分析したところ、以下の3つのミスマッチが浮かび上がりました。

- 【収納リソースの侵害】 24kgの漂白剤、3kgの生牡蠣など。「コスパ」という深夜の謎理論が、居住スペースという物理的コストを上回ってしまう現象。- 【消費能力の見誤り】 100食分の乾燥わかめ、1kgのタピオカ。調理の手間や消費スピードという「時間軸」の計算がシャットダウンされる現象。- 【期待値のミスマッチ】 光るクラゲの水槽や中国製腕時計。画面上の幻想的なイメージと、届いた実物の「チープな現実」との温度差。■ 調査詳細３：失敗を回避するキーワードは「投資対象の組み換え」

「代わりに欲しかったもの」への回答を分析すると、高級な調味料や上質なタオル、実用的なガジェットが並びました。深夜の脳が求める「極端な変身（全能感）」よりも、日常を10%アップデートしてくれる「小さくて確かな贅沢」こそが、翌朝の自分を幸福にする正解と言えます。

■ 考察：ポチりは「自分へのご褒美」ではなく「自分への復讐」

■ 回答者から寄せられたエピソード（原文ママ）- 【30代女性 / 24kgの酸素系漂白剤】「ママ友から酸素系漂白剤の凄さを熱弁され、少量サイズを購入してマグボトルの洗浄や洗濯等に使っていたが、思いの外すぐになくなってしまうことがわかり、お風呂掃除やトイレ掃除などにも使えるし、腐るものではないからと、コスパのいい業務用サイズを買ってしまった。しかし、宅配業者に重いからと注意を促される程の大きなサイズが届き、逆に一生使い切れる気がしないと、掃除をする気がなくなってしまった。」- 【30代女性 / 100食分の業務用乾燥わかめ】「深夜の空腹時に、ふと健康診断の結果を思い出し「明日から毎日わかめスープを飲めば、爆速で痩せて健康体になれる」という謎の万能感に支配されてしまいました。乾燥わかめが増える魔法のような視覚的インパクトと、業務用という圧倒的なコスパに脳が完全にバグり、届いた後の保管場所や飽きの早さを1ミリも考慮せずに即決。（中略）現在、キッチンの棚を半分占領している「黒い山」を見るたび、夜中の決断力の恐ろしさを噛み締めています。」- 【20代女性 / 大きな鏡3枚】「ずっと三面鏡が欲しかった頃の話です。三面鏡を探しているうちに値段が高いことに気づきました。気づけば1枚ずつ大きめの鏡を見ていました。その大きな鏡を3枚買ったのですが、もちろん三面鏡でもないので、平面でただの質素なものです。届いたときには、ただの鏡が3枚も届いてしまって、しかもサイズが大きいのでどう使おうか困り、しかも値段もそこそこしたので後悔してしまいました。」

今回の調査により、深夜の購買行動は、日中のストレスで摩耗した精神による「自暴自棄なエネルギーの具現化」である側面が見えてきました。翌朝の自分を物理的に困らせる巨大な荷物は、無意識下での「未来の自分への復讐」に近い行為かもしれません。モノが溢れる時代だからこそ、本当のケアとは「深夜にスマホを置く」という、明日の自分を自由にする配慮にあるのではないでしょうか。

■ 調査概要

調査内容：「ネットショッピングに関する実態調査」

調査期間：2026年4月2日

調査対象：20～60代の男女

有効回答数：24件

調査方法：インターネット調査

■ 株式会社HADOについて

HADOは事業づくりと事業成長を研究し続けるグロースハックカンパニーです。あらゆる事業をDXするグロースハックパートナーとして、もしくは自ら市場に切り込むインキュベーターとして、事業創出に向き合い続けています。

会社名：株式会社HADO

代表者名：田中大雅

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町21-4 渋谷桜丘町ビル3階

設立：2020年11月6日

お問い合わせ先メールアドレス：cs@monita.online

【本データの引用・転載に関する条件】

本調査結果の著作権は株式会社HADOに帰属します。データを引用・転載される際は、必ず下記2点の明記をお願い申し上げます。

- 出典元として「Monita（モニタ）調べ」と明記- 公式サイト（ https://monita.online/article/8955(https://monita.online/article/8955) ）へのリンク設置