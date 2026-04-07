広告予算をかけている企業ランキングTOP100【2026年2月版】Listerレポート

株式会社Lister

株式会社Lister（本社：東京都千代田区、代表取締役：永良慶太）は、Web広告に予算をかけている企業一覧を独自にまとめたデータベースとしてサービス展開している「広告出稿企業データベース」より、「広告予算をかけている企業ランキングTOP100【2026年2月版】」を発表しました。本リリースでは、BtoB領域のWeb広告市場にセグメントを絞り、広告出稿量の多い企業をランキングとしてまとめています。

詳細を見る :https://lister.jp/adslist/ranking/top/202602/

【ランキングTOP100はこちら】

https://lister.jp/adslist/ranking/top/202602/

【調査概要】

・対象企業：Web広告に予算を投下しているBtoB企業群が対象（IT業界中心）

・対象期間：2026年2月1日から2026年2月28日

・データソース：「広告出稿企業データベース - Lister」(https://lister.jp/adslist/)

・データ件数：約75,000件の広告データが対象

■「広告出稿企業データベース - Lister」について

広告出稿企業データベースは、Web広告を出稿している企業を独自にデータベースとしてまとめ、営業リストとしてもご活用いただけるように提供しているサービスです。

一般的な営業リストは企業の基本情報を羅列したものが多く、各社が「今、どれだけ積極的に活動しているか」を把握することができません。

そのため、温度感のわからない先へ手当たり次第にアプローチせざるを得ず、商談化率・受注率が上がりにくい構造的な課題がありました。

「広告出稿企業データベース」は、Web広告に費用をかけている企業をまとめてリスト化。今、積極的に投資をしている企業が一覧になっているので、受注確度の高い営業リストとして活用できます。

＜リストに含まれる情報＞

独自の広告予算スコアおよびランキング・企業WebサイトURL・住所・電話番号・メールアドレス・法人番号・従業員数 など

上記の情報を収録しており、フォーム営業(https://db.lister.jp/ex)やテレアポなどの営業施策にそのままご活用いただけます。

■ 株式会社Listerについて

会社名：株式会社Lister

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F

代表者：永良慶太

URL：https://lister.jp/company/

事業内容：

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX https://db.lister.jp/ex/

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form https://lister.jp/form/

・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers https://lister.jp/

・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT https://sales-gpt.app/

・広告出稿企業データベース https://lister.jp/adslist/