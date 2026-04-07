【株式会社サンクチュアリゴルフ】生誕15周年企画第6弾！ゴルフスクール公式アンバサダーオーディション開催

株式会社サンクチュアリゴルフ

初心者専用ゴルフスクール「サンクチュアリゴルフ」（本社：東京都港区六本木、代表：羽生淳一）は、Instagramを活用した参加型企画として「公式アンバサダーオーディション2026」を開催いたします。





■ 企画背景



近年、女性ゴルフ人口の増加やSNSを活用した発信、スポーツに関連のあるコンテンツの広がりによりゴルフの楽しみ方や関わり方は多様化しています。





一方で、未経験者にとっては依然として「始めるハードルが高い」という課題も存在しています。サンクチュアリゴルフでは、初心者に特化したスクールとして、こうした課題の解消に取り組んできました。本企画では、初心者やゴルフ経験の浅い方々が成長過程をSNSで発信することで、更なるゴルフの裾野拡大と新たな参加機会の創出を目指します。





■ 企画概要



本オーディションは【ゴルフ初心者】【ゴルフ経験3年以内】の参加者を対象に、

SNS投稿を通じて選考を行う参加型企画です。



投稿内容や発信力、継続的な取り組み姿勢などを評価し、私共と一緒に一人でも多くの人にゴルフの楽しさを伝えていく【サンクチュアリゴルフの公式アンバサダー】を選出します。

https://www.instagram.com/sanctuarygolf?igsh=emp0YWxiMTNvZzVo&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sanctuarygolf?igsh=emp0YWxiMTNvZzVo&utm_source=qr)



■ 主な提供内容



・公式広告への出演機会（Web・SNS等）

・施設利用特典およびレッスン環境の提供

・提携ゴルフ場の利用機会（関東圏中心・約23施設）

・公式SNSでの発信サポート

～概要・スケジュール(予定)～



■募集期間

2026年4月4日（土）～2026年4月19日（日）

■応募条件

・フォロワー1,000～15,000人

・ゴルフ歴3年以内

・女性会員が多く在籍しているため女性を中心に募集（予定）



■一次審査

書類審査

2026年4月20日（月）～4月27日（月）

書類審査通過者には2026年4月29日（水）までに弊社よりご連絡

※一次通過者特典・2026年5月の1ヶ月間店舗利用可能・SNS投稿参加（アンバサダー体験）



■二次審査

対面審査（面談）

2026年6月1日（月）or6月6日（土）

都内某所 どちらかの日程にご参加いただく予定です

※変更可能性あり

■アンバサダー発表

2026年6月15日（月）





■ 特徴



サンクチュアリゴルフでは

・レッスン通い放題のプログラム

・初心者に特化した指導体制

を整えており、未経験者でも継続しやすい環境を提供しています。



本企画においても、参加者の成長を支援する体制を整備しています。







【サンクチュアリゴルフについて】



サンクチュアリゴルフは、【初心者専用ゴルフスクール】として2011年にオープン。

現在はゴルフ初心者に特化しながらも【中上級者・100切りベテランゴルファーのゴルフ練習施設】など様々なゴルファーのニーズに対応できるよう多角的に広がっており、銀座・有楽町・池袋・六本木・渋谷・新宿など東京都内をはじめ関東近郊に25店舗のインドアスクール・インドア施設を所有している。

そして現在、会員の約70％が女性比率でもあるため、ゴルフ未経験者や女性でも安心してゴルフを始められるスクールである。





■会社概要

会社名：サンクチュアリゴルフ

所在地：東京都港区六本木7-4-4 アートシェル六本木6.7階（7階受付）