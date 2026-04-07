【来場事前登録開始】決裁者来場率40%超！単なる展示会ではなく新規事業が生まれる共創の場へ。ヘルスケア×スポーツの完全BtoBイベント「スポーツヘルスケアoneデイ2026」6月4日(木)六本木で開催

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株式会社Keep up


株式会社Keep up（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉新）は、ヘルスケア・スポーツビジネスに特化した完全BtoBマッチングイベント「スポーツヘルスケアoneデイ2026」を、2026年6月4日（木）に東京・ベルサール六本木にて開催いたします。 それに伴い、本日より公式ウェブサイトにて、参加費が無料となる「来場事前登録」の受付を開始いたしました。


▼【参加費無料】来場事前登録・イベント詳細はこちら https://sh-oneday.com/visitor/



■ 開催の背景：モノの「売り買い」から、ビジネスの「共創」へ


ヘルスケア・スポーツ市場が急拡大する一方、単一企業の技術やサービスだけでは顧客の複雑な課題（健康寿命の延伸、従業員の生産性向上、LTVの最大化など）を解決することが難しくなっています。


そこで本イベントは、従来型の「出展社が来場者にモノを売る」だけの展示会スタイルから脱却。『ヘルスケア×スポーツの次なる協業相手と出会う』をメインコンセプトに据え、大手企業の持つアセットとベンチャー企業の最新テクノロジーを掛け合わせる「オープンイノベーション（共創）」が生まれる場へと進化しました。


過去累計500社以上が来場し、【決裁者来場率40%超】という驚異的な実績を持つ本イベントは、その場で具体的なアライアンスやPoC（実証実験）の商談が進む「極めて熱量の高いビジネス空間」として業界内で高い評価を得ています。



■ 圧倒的な権威性：続々と決定する大型出展企業とアンバサダー陣


本イベントには、業界を牽引するリーディングカンパニーやトップスポーツチームの出展がすでに多数決定しています。また、スポーツ・ヘルスケア分野の最前線で活躍する専門家も「アンバサダー」として多数参画し、会場内での直接対話や壁打ち相談にも応じます。



【2026年度 出展・参画決定企業（一部抜粋・順不同）】


・日本電気株式会社（NEC）


・楽天シンフォニー株式会社


・株式会社小田急ＳＣディベロップメント


・トヨタアルバルク東京株式会社（B.LEAGUE所属）


・株式会社hacomono


※その他、大手企業から気鋭のヘルスケアベンチャーまで多数出展。



【参画アンバサダー（一部抜粋・順不同）】


・二階堂 暁 氏（八王子みなみ野 心臓リハビリテーションクリニック 院長）


・種市 摂子 氏（Dr.Ridente株式会社 代表取締役）


・永田 孝行 氏（株式会社TNヘルスプロジェクト 代表取締役）


・大久保 進哉 氏（フィットネスプロダクト代表 JATI 教育研修委員）


・福田 英宏 氏（株式会社Recovery Adviser 代表取締役）


※他、業界の第一線で活躍するプロフェッショナルが多数参画。


▼アンバサダーのプロフィール詳細はこちら https://sh-oneday.com/ambassador/



【過去の参加・出展企業（一例）】


官公庁をはじめ、国内大手総合電機メーカー、最大手印刷会社、ヘルスケア機器メーカー、総合食品メーカー、プロスポーツチームなど、業界を牽引するリーディングカンパニーの決裁者・新規事業担当者が多数集結しています。





■ 2026年の目玉企画：『共創ゾーン（オープンイノベーション）』


本年の最大の見どころは、新規事業開発やアライアンス推進に特化した「共創ゾーン」です。


（詳細： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000000491.html ）


「自社の技術をヘルスケア領域に転用したい」「PMFに向けた壁打ち相手を探している」といったスタートアップ企業や大手企業の新規事業担当者が一堂に会し、名刺交換に留まらない質の高いネットワーキングを実現します。



■ あなたのビジネスを加速させる「7つのテーマゾーン」


会場内は、来場者の課題解決に直結する7つの専門ゾーンで構成されています。


□共創ゾーン（オープンイノベーション・アライアンス・投資）


□健康・ヘルスケア関連ゾーン（ウェアラブル、スリープテック、最新デバイス）


□健康経営関連ゾーン（従業員のメンタル・フィジカル不調改善ソリューション）


□メディカルフィットネス関連ゾーン（医療×運動の連携モデル）


□フィットネス関連ゾーン（他社と差別化する最新リカバリー機器やプログラム）


□介護/自費事業ゾーン（シニアウェルネス・自費リハビリテーション）


□スポーツチーム・アスリートゾーン（パフォーマンス向上・スポーツテック）




■ 主催者メッセージ：ヘルスケア領域に「エコシステム」を創る

株式会社Keep up 代表取締役 朝倉新


「日本のヘルスケア・スポーツ業界には、素晴らしい技術やアイデアを持つ企業が多数存在します。しかし、それらが分断されていては社会課題の解決には至りません。私たちが『スポーツヘルスケアoneデイ』を開催する理由は、業界の垣根を越えた『エコシステム』を創り出すためです。この1日が、皆様の次なるビジネスの起爆剤となることを確信しています。」



▼代表メッセージの全文はこちら


https://sh-oneday.com/keepupmessage/






■ こんな方におすすめ（来場対象者）


・企業の新規事業担当者


・オープンイノベーション担当者、CVC


・フィットネス事業者、パーソナルジムオーナー


・企業の健康経営推進、人事、総務担当者


・スポーツチーム関係者


・小売、ECバイヤー


・医療機関、介護施設、ビューティーサロン経営者



■ 開催概要


・名称：スポーツヘルスケアoneデイ2026


・日時：2026年6月4日（木） 10:00～17:00


・会場：ベルサール六本木（東京都港区六本木7-18-18）


・参加費：無料（※ウェブサイトからの事前登録必須）


・主催：株式会社Keep up


・公式ウェブサイト（来場事前登録）：https://sh-oneday.com/visitor/


※報道関係者様へ 当日のご取材（登壇者・アンバサダーへのインタビュー、会場撮影など）を歓迎しております。プレス用パスをご用意いたしますので、下記窓口までお気軽にご連絡ください。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社Keep up　


スポーツヘルスケアoneデイ 運営事務局


担当：清水 愛梨


Email：shimizu@keepup-co.com


TEL：03－6261－5745