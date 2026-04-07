一棟貸し宿泊施設の集客支援を強化。ユーエムイー、タビルモとマーケティングパートナーシップ契約を締結

株式会社ユーエムイー

スマートロック「LINKEY」シリーズを提供する株式会社ユーエムイー（本社：東京都港区／代表取締役社長：内野雅和、以下 UME）は、株式会社タビルモ（本社：東京都渋谷区／代表取締役：鵜山康宏、以下 タビルモ）と、マーケティングパートナーシップ契約を締結いたしました。

■パートナーシップ契約締結の概要

UMEが提供するスマートロック「LINKEY」シリーズのマーケティング活動において、タビルモと相互に連携し、顧客紹介や販売促進を含む各種プロモーション施策を共同で推進します。

両社の顧客基盤やマーケティングノウハウを活用することで、より効果的な集客および販売機会の創出を図り、双方の事業成長と顧客価値の向上を目指します。

■背景と目的

近年、宿泊業界においては、非対面化やデジタル化の進展により、施設運営の効率化と集客力強化の両立が求められています。

UMEが提供するスマートロック「LINKEY」シリーズは、暗証番号によるキーレス入室や鍵管理の効率化を実現し、宿泊施設や民泊事業者を中心に多くの導入実績があります。

一方、タビルモは、貸別荘・コテージ・ヴィラ・古民家などの「一棟貸し」タイプの宿泊施設に特化した予約サイトを運営し、プライベート空間での滞在ニーズに応える集客支援を行っています。

本パートナーシップにより、両社の強みを掛け合わせることで、

- 一棟貸し宿泊施設における集客機会の創出- スマートロック活用による無人/省人化運営と集客支援の連携強化- 宿泊事業者の事業成長への貢献

を実現してまいります。

■タビルモとは

貸別荘・コテージ・ヴィラ・古民家など「一棟貸し」タイプの宿泊施設に特化した予約サイト「TABILMO」を運営しています。

プライベート空間での非日常体験を求めるゲスト層に向けて、施設の魅力を最大限に伝える検索・掲載機能を提供し、宿泊施設の集客および販売最適化を支援しています。

■LINKEYシリーズとは

LINKEYシリーズは、UMEが提供するスマートロックです。「LINKEY Plus」「LINKEY Pro」の2製品を展開しており、暗証番号等による遠隔解錠機能を備えています。

また予約システムとのAPI連携により、無人チェックインを可能にし、宿泊施設の運営効率化と人手不足の解消に貢献します。

■今後の展望

今後、UMEとタビルモは、本パートナーシップを通じて共同マーケティング施策を段階的に拡大し、顧客紹介やプロモーション活動の強化に取り組んでまいります。

両社の強みを活かした連携を推進することで、宿泊事業者への提供価値の向上を目指します。

■お問い合わせ先

株式会社タビルモ

TEL：050-1754-5648

メールアドレス：info@tabilmo.com

株式会社ユーエムイー

TEL：03-5419-3600（代表）

メールアドレス：info@ume-group.co.jp

■会社概要

株式会社タビルモ

代表取締役：鵜山 康宏

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F

設立：2016年4月28日

事業内容：一棟貸し専門宿泊予約サイト「TABILMO」の運営

URL：https://tabilmo.com/

株式会社ユーエムイー

代表取締役社長：内野雅和

所在地：東京都港区芝浦3-13-3 芝浦SECビル3F

設立：2006年12月4日

事業内容：不動産管理向けIoT製品・サービスの開発・提供

URL：https://www.ume-hikari.net/







