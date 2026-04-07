一般社団法人日本CPO協会、新体制のお知らせ

一般社団法人日本CPO協会

一般社団法人日本CPO協会（代表理事：ケンワカマツ、以下日本CPO協会）は、新たに理事2名の人事が決定したことをお知らせいたします。

■新任理事

LINEヤフー株式会社 上級執行役員 コーポレートビジネスドメインCPO

二木 祥平

LINEヤフーをはじめとする多様なプラットフォームで、プロダクト企画の現場を歩んできました。今まさに、AIがビジネスのあり方も、ものづくりのプロセスも同時に変革しています。 プロダクトリーダーのあり方もダイナミックに進化する中で、理事やコミュニティの皆さんと一緒に学び合い、現場の生きた実践知を分かち合えることを心から楽しみにしています。

株式会社ログラス 執行役員CPO

斉藤 知明

この度、日本CPO協会の理事に就任いたしました。株式会社ログラスにて「良い景気を作ろう。」というミッションのもと、経営領域のプロダクト開発に取り組んでおります。

CPO協会のイベントやコミュニティに参加し、プロダクトリーダーの皆さんと議論を重ねる中で、日本には、プロダクトの力で産業を変えようと挑戦されている方がたくさんいらっしゃる一方で、その貴重な実践知が個人の中に閉じてしまっていると感じました。

同じ志を持つプロダクトリーダーの皆さんの知見が集まり、互いに磨き合える場を、さらに広げてまいりたいと考えております。理事として、日本のプロダクト開発の発展に全力で貢献してまいります。





■新体制について（2026年4月以降）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72481/table/21_1_fa81ebcd66cca149211bd846025bec69.jpg?v=202604071051 ]

*は新任

■退任（2026年4月付）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72481/table/21_2_25fc3359bb112366e10ca8d0f1ee67bf.jpg?v=202604071051 ]



日本CPO協会は、企業内でプロダクト開発をリードする人材を育成し、国内のソフトウェアプロダクトづくりを強化することを目指して活動してきました。

ソフトウェアプロダクトは近年急速に普及し、今や人々の生活や企業活動を支える欠かせない存在となっています。この度の体制強化を通じて、日本CPO協会は国内のプロダクト開発の発展にさらに尽力してまいります。



■ 一般社団法人 日本CPO協会について

日本と世界のプロダクト開発をつなぎ日本のソフトウェアプロダクトをグローバルで通じる水準へ引き上げることを目指し、2021年1月に設立。日本のプロダクトづくりを支えるエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー、そして日本企業をサポートします。