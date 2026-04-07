TBSイノベーション・パートナーズ、ピックルボール事業を展開するピックルボールワンへ出資

TBSイノベーション・パートナーズ合同会社

株式会社TBSホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：阿部 龍二郎、以下TBS-HD）の子会社で、ベンチャー企業への出資・連携を推進するTBSイノベーション・パートナーズ合同会社（東京都港区、代表：西川 直樹、久保田 千絵、以下TBS-IP）は、その運営するファンドを通じて、ピックルボール事業を展開する株式会社ピックルボールワン（以下、「ピックルボールワン」）へ出資を行いました。今後はピックルボールワンとともに、スポーツ・エンターテインメント領域における新たな事業創出に取り組んでまいります。

ピックルボールワンは、日本におけるピックルボール産業をリードし、コート運営、イベント企画、メディア運営、用品販売などを一体的に展開するスタートアップです。都市型拠点の運営や国内イベント・大会の企画の実施などを通じて、プレー機会の創出と市場認知の拡大に取り組んでいます。世界的に急速な成長を遂げるピックルボール市場において、日本国内でも今後の拡大が期待される中、同社はその基盤構築を担う存在として事業を推進しています。

TBSグループは、2024年度よりピックルボールワンと連携し、「Pickleball Park」等のイベント開催を通じて、日本国内におけるピックルボールの普及に取り組んでまいりました。

さらに、2026年7月には首都圏初開催となる国際的なプロトーナメント「PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced by TBS」の開催を予定しており、日本における本競技の認知向上と市場の拡大を一層推進してまいります。また、本ラウンドにおいてリード投資家として参画し、業界のステークホルダーとの連携を通じて、事業の持続的成長および市場の発展に取り組んでまいります。

TBSグループでは、「最高の“時”で、明日の世界をつくる。」というブランドプロミスのもと、多様なコンテンツや体験価値の提供を推進しています。TBSグループは、今回の出資を通じて、ピックルボールワンと連携し、イベントや大会の開催、メディアコンテンツ開発などを通じた新たなスポーツ体験の創出に取り組んでまいります。さらに、TBSグループが有する放送・配信・デジタル領域のアセットを活用し、スポーツとエンターテインメントを融合した新たな価値創造を目指します。

■株式会社ピックルボールワンについて

所在地：東京都千代田区内幸町1丁目5－2 内幸町平和ビルB1F

代表者：代表取締役 熊倉 周作

設立：2023年7月

事業内容：コート運営、イベント企画・運営、メディア運営、用品販売

公式サイト：https://company.pickle-one.com/

■TBSイノベーション・パートナーズ合同会社について

所在地：東京都港区赤坂5-3-6

代表：西川 直樹、久保田 千絵

設立：2013年8月29日

事業内容：投資事業組合の運営、事業企画・育成・コンサルなど

コーポレートサイト：http://tbs-ip.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

TBSイノベーション・パートナーズ合同会社

メール：contact@tbs-ip.co.jp