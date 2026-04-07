マルエツでの「WAON POINT」利用者数が2００万人を突破

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下「マルエツ」）は、

２０２５年７月より、マルエツ・マルエツ プチ・リンコスの全店舗（魚悦糀谷店を除く）において、

イオンマーケティング株式会社が提供する共通ポイントサービス「WAON POINT」の導入を開始いたしました。

このたび、マルエツでの「WAON POINT」の利用者数が2００万人を突破いたしましたので、お知らせいたします。

マルエツでは、レジにて「WAON POINT」がたまるカードをご提示の上ご利用いただいたすべての決済手段に対して、「WAON POINT」を進呈しております。さらにマルエツチラシアプリに「WAON POINT」がたまるカードを登録いただくことで、おトクなくじやクーポンをご利用いただけます。今後もマルエツは、お客さまにとってベンリでおトクなお買い物体験を提供できるよう、「WAON POINT」を活用したサービスの充実に努めてまいります。

■おトクなポイント企画の一例

※各企画のその他条件等、詳しくは店舗ポスターやマルエツチラシアプリをご確認ください。

新規でマルエツWAON POINTカードご提示でWAON POINT100ポイントプレゼント

実施期間：2026年3月1日(日)から6月30日(火)

新規でマルエツ、マルエツプチ、リンコスでマルエツWAON POINTカードを提示し、1会計200円(税抜)以上お買い物すると、WAON POINTを100ポイントプレゼント いたします。

アプリ会員デー

実施期間：毎週木曜日

マルエツチラシアプリにWAON POINTがたまるカードを登録後、「アプリ会員デー」クーポンをセットし、レジにてマルエツチラシアプリのバーコードまたはアプリに登録したWAON POINTがたまるカードをご提示の上対象商品を購入すれば、セット後最初のお買い物について基本の5倍のポイントを進呈いたします。※「基本」とは２００円（税抜）で １ポイント進呈をさします

ボーナスポイント

実施期間：各売場にて随時実施いたします

対象商品の値札に表示されたポイント数をレジでのお会計時に

進呈いたします

（毎月約５００～１,０００商品が 対象となります）

商品カテゴリー１０倍

実施期間：毎月第２週・第5週の金～日

※期間が変更となる場合がございます。

60歳以上のWAON POINT会員さまは、WAON POINTがたまるカードを提示またはWAON POINT会員コード提示の上、決済いただくと基本の5倍のポイントを進呈いたします。

※基本とは200円（税抜）につき、１WAON POINT進呈をさします。

※事前にWAON POINT会員登録が必要です。

※購入時点で60歳以上の確認ができない場合は、ポイント進呈の対象外となります。

４７５ポイント交換

実施期間：毎月第２週の金～日

WAON POINTまたはVポイントを４７５ポイント毎に、お買い物券５００円と交換できます。

・お１人さま最大１０枚まで交換可能。

・お買物券には有効期限があります。

ポイント企画のほかにも、マルエツではイオンマークのカードをご利用いただくことで、よりおトクにお買物をお楽しみいただけます。

■「マルエツ優待デー」について

毎週日曜日に、マルエツカードなどでお買物いただくと、本体価格より５％OFFとさせていただきます。

（対象のお支払い方法）

１.イオンマークのカード払い

２.マルエツカードのクレジット払い

３.AEON Payのスマホ決済（WAONタッチを除く）

※マルエツカードの詳細：https://www.maruetsu.co.jp/card/

■マルエツチラシアプリは以下からダウンロードできます。

⇒iPhoneはこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id592652031)

⇒Androidはこちらから(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maruetsu.maruetsu_app&hl=ja)

■マルエツチラシアプリへの「WAON POINT」がたまるカードの登録方法についてはこちら(https://www.maruetsu.co.jp/app/howto_maruetsu_flyerapp.php)を

ご確認ください。

【WAON POINTサービスに関する、お客さまのお問い合わせ先】

WAON POINT サポートセンター （9:00～21:00、年中無休）

<一般電話問い合わせ先> 0120-500-154

<携帯・スマホから> 0570-550-710 または 043-331-2160

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。