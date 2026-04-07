B-connectが国際医療施設SHIBUYAウェルセンターのワーカーズラウンジ 「タワーのアワー」の運営を受託

株式会社B-connect

株式会社B-connect（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役：吉見厚志）は、2026年4月1日より、東急不動産株式会社が提案する渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7階「SHIBUYAウェルセンター」内のワーカーズラウンジ「タワーのアワー」の運営を受託いたします。

SHIBUYAウェルセンターのワーカーズラウンジ 「タワーのアワー」

「タワーのアワー」は、SHIBUYAウェルセンター内に開設された、ウェルネス・ウェルビーイングをテーマにしたワーカーズラウンジです。

企業共創による体験型コミュニティスペースとして、身体の状態を知る測定機器、心身を整えるアロマアイテム、美容や疲労軽減に関するデバイスなどの展示・提供・体験イベントを通じて、利用者が心や身体に向き合う機会を提供してきました。また18時以降は、協賛企業によるウェルネス関連イベントに加え、利用者自身がウェルビーイングに関するイベントを企画できる場として運営されてきました。

B-connectは、ウェルネスを一過性の体験で終わらせず、日常や社会の中に実装していくことを目指し、コミュニティ運営や企業共創を通じて、人と人、人と街をつなぐ取り組みを展開しています。

B-connectは、「タワーのアワー」をウェルネス・ウェルビーイングの交流、発信、共創拠点として運営をいたします。個人、企業、ブランド、コミュニティ、専門家が交わり、それぞれのアイデアや課題意識を持ち寄りながら、ウェルネス・ウェルビーイングの取り組みが生まれ、育ち、社会へ広がっていく状態を目指します。

ウェルネス・ウェルビーイングを、都市の日常にひらく

ワーカーズラウンジ 「タワーのアワー」施設写真ワーカーズラウンジ 「タワーのアワー」施設写真

B-connectが目指すのは、ウェルネス・ウェルビーイングを一部の人だけの特別な習慣ではなく、誰もが日常の中で自然に触れ、選び、続けられるものへと変えていくことです。

これまでも東急不動産とともに、渋谷を舞台に「こころとからだを整える場所をつくる」という考え方のもと、ヨガやウェルネス・ウェルビーイングイベント（LIFE TUNING Journey）を通じて、渋谷で過ごす人々が自身の健康や健康的な生き方に関心を持てる取り組みを進めてきました。

渋谷は、働く人、暮らす人、遊びに来る人が交差し、新しい価値や文化が生まれ、広がっていく街です。訪れた人が心と身体を整え、そこから生まれた創造性や前向きなアクションが再び街に循環していく。B-connectは、「タワーのアワー」を起点に、ウェルネス・ウェルビーイングが都市生活の中に自然と根づいていく流れを育てていきます。

個人が企画し、参加し、発信できる交流拠点へ

今後「タワーのアワー」では、参加するだけの場ではなく、個人がウェルネス・ウェルビーイングのイベントやコミュニティを企画し、実践し、発信できる場としての機能を強化していきます。ヨガ、ピラティス、ラン、コンディショニング、睡眠、セルフケア、食、リカバリー、マインドフルネスなど、さまざまなウェルネス・ウェルビーイングのテーマを起点に、個人の実践や想いが企画となり、人と人がつながり、新しいコミュニティが生まれていく。B-connectは、その立ち上げ、編集、プロデュース、運営サポートを担い、個人のアクションが継続性を持って街へ広がっていく流れをつくります。

企業にとっては、ウェルネス・ウェルビーイング共創の実装拠点に

「タワーのアワー」は、企業にとっても、ウェルネス・ウェルビーイング領域における新しい接点と共創の場になります。ヘルスケア、ビューティー、スポーツ、食品、飲料、睡眠、メンタルケア、テクノロジーなど幅広い領域の企業が、都市生活者やワーカーとのリアルな接点を持ちながら、プロトタイプのテストマーケティング、新商品のプロモーション、商品理解を深める体験設計、フィードバックの取得などを行える場として展開していきます。B-connectは、企業ごとの目的や課題に応じて、企画設計、体験設計、運営、コミュニケーション設計までをプロデュースし、ウェルネス・ウェルビーイング文脈での共創を支援します。

SHIBUYAウェルセンターを、交流・発信・共創が循環する拠点へ

SHIBUYAウェルセンターは、クリニックとワーカーズラウンジで構成され、渋谷のワーカーを中心に、高度な予防医療や、身近なテーマに基づく心や体に向き合う機会を提供する場として開設されました。B-connectは、このSHIBUYAウェルセンターの文脈を踏まえながら、「タワーのアワー」をウェルネス・ウェルビーイングの交流、発信、共創が循環する拠点へと育てていきます。ここで生まれた体験、イベント、コミュニティ、企業との取り組みを、渋谷から街へ、街から社会へと広げることで、ウェルネス・ウェルビーイングが都市の日常に根づいていく動きをつくってまいります。

渋谷から、新しいオフィスビルのあり方を広げる

東急不動産は、オフィス入居企業の価値向上と、そこで働くワーカーのウェルビーイング向上を目的に「GREEN WORK STYLE」を掲げ、ワークプレイス、環境、健康経営、ライフスタイルなど多様な切り口で新しい働き方を提案しています。また、広域渋谷圏における「PROJECT LIFE LAND SHIBUYA」では、多様な人や企業との共創や交流の仕組み・場づくりを通じて、「創造」「発信」「集積」を循環させる考え方を打ち出しています。B-connectは、「タワーのアワー」を通じて、オフィスビルを単に働くための空間ではなく、ウェルネス・ウェルビーイングを支え、人と人、人と企業、都市とコミュニティをつなぐ場へとアップデートしていきます。渋谷を起点に、ウェルネス・ウェルビーイングの交流と発信、そして共創が自然に生まれる拠点づくりを進めてまいります。

施設概要

名称：SHIBUYAウェルセンター ワーカーズラウンジ「タワーのアワー」

所在地：渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7階 SHIBUYAウェルセンター内

運営受託開始日：2026年4月1日

内容：ウェルネス・ウェルビーイングをテーマにした交流・発信・共創拠点

会社概要

会社名

株式会社B-connect

所在地

東京都千代田区東神田

事業内容

B-connectは、「整う」と「つながる」をデザインする会社として、ウェルネスを日常につなぐことを目的に事業を展開しています。LIFE TUNING DAYSを中心とした、コミュニティ&マーケット事業、ウェルビーイングプロデュース事業、プロモーションプロデュース事業、パブリック・コネクト事業を通じて、企業・行政・地域・人々をつなぎ、体験を起点に継続するウェルネス・ウェルビーイングの仕組みを企画・設計・実装しています。

コーポレートサイト

https://b-connect-ltd.jp/

LIFE TUNING DAYSについて

LIFE TUNING DAYSは、株式会社B-connectが展開するトータルウェルネスプラットフォームです。

約5000年前から続くヨガの考え方をヒントに、自分と大地、心と身体をつなぎ、自分のバランスを見つめ、本来あるべき姿へと自分をTUNINGする（＝整える）という考え方を、現代の都市生活の中で実践できる形にひらいています。

イベント、コミュニティ、企業共創、情報発信を通じて、参加する人が本来の自分を見つけ、取り戻すきっかけを生み出し、ウェルネス・ウェルビーイングを日常につなぐ活動を展開しています。

LIFE TUNING DAYS 体験プラットフォームサイト

https://life-tuning-online.com/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社B-connect

担当：田邉

E-mail：r.tanabe@b-connect-ltd.jp