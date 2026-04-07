「Fintoカード後払い」、累計決済金額100億円を突破！

トラボックス株式会社

トラボックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆川 拓也）は、請求書カード払いができるサービス「Fintoカード後払い」が、2025年のサービス開始から1年で、累計決済金額が100億円を突破したことをお知らせいたします。

Fintoカード後払いサービスサイト :https://finto.jp/bpsp/?trcd=PRT0000001

累計決済金額100億円突破の背景

「Fintoカード後払い」は、銀行振込指定の請求書をクレジットカード支払い（請求書カード払い）に切り替えることで、実質的な支払い期限を延長し、企業のキャッシュフローを改善するサービスです。

昨今の原材料費の高騰や、人手不足に伴う採用・外注費の増加など、中小企業・スタートアップを取り巻く資金繰り環境は依然として厳しい状況にあります。さらに、約束手形・小切手の2026年度末全面廃止に向けた電子化の加速や、2026年1月施行の「取適法（改正下請法）」による運用の厳格化に伴う「60日以内」の現金払い徹底により、企業にはより迅速な支払対応が求められています。その中で、「審査不要（※カード枠内）」「最短即日の決済」「業界最安水準の手数料（2.5％）※今なら初月2.0％、以降2.2％で利用可能」「スマホ対応」という手軽さが評価され、広告費や仕入れ、外注費の支払い手段として急速に普及いたしました。

手数料がお得になるキャンペーン実施中！

１. ご利用継続キャンペーン（ご利用中のお客様向け）

日頃のご利用への感謝を込めて、ご利用金額に応じて翌月の手数料がお得になるキャンペーンとなります。使うほど、翌月の手数料率が下がりますので、ぜひお役立てください！

＜手数料＞

＜対象期間＞

キャンペーン対象期間：2026年5月31日まで

２. 新規登録キャンペーン（はじめてご利用のお客様向け）

はじめてFintoカード後払いをお使いになるお客様向けに、お得な手数料でご利用いただける新規登録キャンペーンを実施中です。

＜手数料＞

通常手数料：2.5％

↓

キャンペーン適用後：2.0％（利用開始月が2.0％、以降5月までは2.2％で利用可能）

※上記記載の手数料は税別となります

＜対象期間＞

キャンペーン対象期間：2026年5月31日まで

「Fintoカード後払い」について

東証プライム上場（証券コード：4194）のビジョナル株式会社の子会社であるトラボックス株式会社が提供する「Fintoカード後払い」は、請求書の支払いをクレジットカード決済で最大60日間先延ばしにできるサービスです。

本サービスは、融資のような書類審査が不要で、振込先名義も自由に指定可能、最短で翌日には振込が完了します。初期・月額費用は一切不要で、手数料は業界最安値水準の2.5％で提供。新たな資金調達手段の一つとして手軽にご利用開始いただけます。



Fintoカード後払いサービスサイト :https://finto.jp/bpsp/?trcd=PRT0000001

【トラボックス株式会社について】

トラボックスは、トラックの運送情報を一つのプラットフォームで可視化し運送会社や荷主のお客様の利便性向上を目指す物流DXプラットフォーム「トラボックス」を運営。

荷物の運送を希望する運送会社や荷主と、空きトラックを保有する運送会社をオンラインでマッチングさせるサービスを25年運営し、累計運送会員数は24,000以上。2025年の荷物情報登録件数は385万件以上で国内最大級の取扱量となる。2020年3月にVisionalグループに参画し、ITの力で物流業界全体の生産性向上に寄与することを目指す。

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/

【会社概要】

本社 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー12F

代表者：代表取締役社長 皆川 拓也

設立 ：2000年3月3日

資本金：5,500万円

TEL ：0120-20-3058

事業内容：

物流DXプラットフォーム 「TRABOX」の運営

クラウド請求書管理/決済プラットフォーム「Finto」の運営

WEB ：https://www.trabox.co.jp/