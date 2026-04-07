「美容で地域に灯美を」株式会社and US、カターレ富山との2026シーズン スポンサー契約を更新

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社andUS（本社：富山県富山市、代表取締役：廣岡伸那）は、「カターレ富山」との2026シーズンにおけるオフィシャルスポンサー契約を更新いたしました。 今季スローガン「No Limits」（限界をつくらない）を掲げ、J1昇格に挑むカターレ富山。その姿勢は、当社が大切にする「成長実感」と深く重なります。引き続き、地域の皆様に「明日への希望と成長実感」を届けるパートナーシップを強化し、スポーツと美容を通じた地方創生の実現に取り組んでまいります。

■「成長実感」こそが、未来への原動力

「未来に希望が持てない」という声が聞かれる現代。私たちは、その根本には「成長実感」の不足があると考えています。

「できる」という期待を積み重ね、行動の先に「できた」という実感を得る。この繰り返しが、人の可能性を覚醒させます。

J1昇格という高い壁に臆することなく挑み続けるカターレ富山の姿は、「自分たちも変われる」という勇気を富山の街に与えてくれます。

「人々が成長実感を持てる社会をつくること」

それがアンダスの考える、美容を起点とした地方創生の形です。

■ 代表メッセージ 株式会社andUS 代表取締役：廣岡伸那

「2026シーズンも、カターレ富山と共に戦えることを心から誇りに思います。私自身、かつて『自分は何者にもなれなかった』という挫折を経験しました。

そんな私が唯一、圧倒的な成長を実感できたのが『仕事（志事）』です。

経歴や過去に関係なく、ビジネスで自分の可能性に挑戦したい

その想いで2012年にアンダスを創業しました。

「アンダスはこれからも、縁ある人に『成長実感』という灯美を灯す『灯人（ともしびと）』を世に送り出し、地方から日本を元気にする地方創生の担い手であり続けます。カターレ富山と共に、共に限界を超えていきましょう！」

(C)２００８KATALLER

■ 次の一手｜スポーツで富山の企業をつなぎ、地域を活性化する

カターレ富山への支援を起点に、アンダスは地域企業の「交流と成長」の場づくりに取り組みます。

スポーツを通じた企業間連携は、地方創生における新たなモデルケースとして、富山から全国へ発信していきます。

その第一弾として、2026年5月16日（土）に「第1回 andUS × 太陽スポーツ CUP 企業交流フットサル大会」をアイザックスポーツドームにて開催します。

業種・規模を問わず、富山の企業がフットサルでつながる、新しい企業間交流イベントです。プロの熱量を、地元の企業人自らがピッチで体感する「挑戦と交流の連鎖」を起こし、富山を「No Limits」な活気あふれる街へ

地方創生の新たなうねりを、ここ富山から起こしていきます。

■ 株式会社andUS 会社概要

株式会社andUS（アンダス）は、富山県富山市に本社を構える企業です。「美容で地域に灯美を」を掲げ、美容事業を展開する一方、Jリーグクラブ「カターレ富山」のオフィシャルパートナーとして地域スポーツの発展にも積極的に取り組んでいます。

スポーツを通じた企業連携や地域活性化を推進し、富山から新たなコミュニティづくりを発信しています。

代表： 代表取締役社長 廣岡伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（1）サロン専売コスメメーカー事業

（2）教育・コンサル・会計サポート事業

（3）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト

https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト

https://corp.and-us.jp/

◆アンダス採用サイト

https://corp.and-us.jp/recruit (https://corp.and-us.jp/recruit)