「美容で地域に灯美を」株式会社and US、カターレ富山との2026シーズン スポンサー契約を更新

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株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社andUS（本社：富山県富山市、代表取締役：廣岡伸那）は、「カターレ富山」との2026シーズンにおけるオフィシャルスポンサー契約を更新いたしました。 今季スローガン「No Limits」（限界をつくらない）を掲げ、J1昇格に挑むカターレ富山。その姿勢は、当社が大切にする「成長実感」と深く重なります。引き続き、地域の皆様に「明日への希望と成長実感」を届けるパートナーシップを強化し、スポーツと美容を通じた地方創生の実現に取り組んでまいります。






■「成長実感」こそが、未来への原動力

「未来に希望が持てない」という声が聞かれる現代。私たちは、その根本には「成長実感」の不足があると考えています。



「できる」という期待を積み重ね、行動の先に「できた」という実感を得る。この繰り返しが、人の可能性を覚醒させます。


J1昇格という高い壁に臆することなく挑み続けるカターレ富山の姿は、「自分たちも変われる」という勇気を富山の街に与えてくれます。



「人々が成長実感を持てる社会をつくること」


それがアンダスの考える、美容を起点とした地方創生の形です。



■ 代表メッセージ　株式会社andUS 代表取締役：廣岡伸那

「2026シーズンも、カターレ富山と共に戦えることを心から誇りに思います。私自身、かつて『自分は何者にもなれなかった』という挫折を経験しました。


そんな私が唯一、圧倒的な成長を実感できたのが『仕事（志事）』です。



経歴や過去に関係なく、ビジネスで自分の可能性に挑戦したい


その想いで2012年にアンダスを創業しました。



「アンダスはこれからも、縁ある人に『成長実感』という灯美を灯す『灯人（ともしびと）』を世に送り出し、地方から日本を元気にする地方創生の担い手であり続けます。カターレ富山と共に、共に限界を超えていきましょう！」




(C)２００８KATALLER


■ 次の一手｜スポーツで富山の企業をつなぎ、地域を活性化する

カターレ富山への支援を起点に、アンダスは地域企業の「交流と成長」の場づくりに取り組みます。


スポーツを通じた企業間連携は、地方創生における新たなモデルケースとして、富山から全国へ発信していきます。



その第一弾として、2026年5月16日（土）に「第1回 andUS × 太陽スポーツ CUP 企業交流フットサル大会」をアイザックスポーツドームにて開催します。





業種・規模を問わず、富山の企業がフットサルでつながる、新しい企業間交流イベントです。プロの熱量を、地元の企業人自らがピッチで体感する「挑戦と交流の連鎖」を起こし、富山を「No Limits」な活気あふれる街へ


地方創生の新たなうねりを、ここ富山から起こしていきます。



■ 株式会社andUS 会社概要

株式会社andUS（アンダス）は、富山県富山市に本社を構える企業です。「美容で地域に灯美を」を掲げ、美容事業を展開する一方、Jリーグクラブ「カターレ富山」のオフィシャルパートナーとして地域スポーツの発展にも積極的に取り組んでいます。


スポーツを通じた企業連携や地域活性化を推進し、富山から新たなコミュニティづくりを発信しています。


代表：　代表取締役社長　廣岡伸那


本社：　〒939-8204　富山県富山市根塚町3丁目8-7


電話： 　076-491-6050（代表）


事業内容：


（1）サロン専売コスメメーカー事業


（2）教育・コンサル・会計サポート事業


（3）テストマーケティングサロン事業



◆ブランドサイト


https://omeme-cosme.com/


◆コーポレートサイト


https://corp.and-us.jp/


◆アンダス採用サイト


https://corp.and-us.jp/recruit　(https://corp.and-us.jp/recruit)