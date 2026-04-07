【浦和レッズ】4/12東京V戦で「さいたまスイーツまつり」開催、ケーキ消費額3年連続全国1位のさいたま市と共同開催

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

サッカーJ1・浦和レッズは、4月12日(日)に埼玉スタジアムで開催するホームゲーム(14時キックオフ 東京ヴェルディ戦【MATCH PARTNER 国大セミナー】)にて、さいたま市と共同主催のもと、「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」を開催します。

この日、埼玉スタジアム南広場には、地元の人気スイーツ店が一堂に集結！

“全国トップクラスのスイーツ消費都市・さいたま”の魅力を、試合前に体感できる特別イベントです。

プリンやシュークリーム、チーズケーキ、和菓子など多彩なスイーツが並び、スタジアム限定の商品も登場予定。

試合前のひとときを甘いスイーツとともに楽しみながら、スタジアムでの新たな過ごし方を体験いただけます。

●ここでしか食べられない”レッズ仕様スイーツ”

注目は、浦和レッズをモチーフに店舗が趣向を凝らした限定スイーツの数々です。

一部店舗では、いちごやベリーなど”レッズカラー”を取り入れた商品や、スタジアム限定で開発されたメニューなど、この日ならではのラインナップが揃います。

パティスリー アプラノス 『美園イチゴの周クリーム』

濃厚なバニラ風味のカスタードクリームと美園イチゴを使った埼スタ限定のシュークリーム

■料金： 500円(税込）

ティラミス専門店アークイラ 『苺たっぷり情熱のREDティラミス』

さいたまスイーツまつり限定。浦和レッズをイメージした、苺たっぷりの「情熱のREDティラミス」と、とろける生ココアをかけた「誇りのBLACKティラミス」が登場。

■料金：630円(税込）

OYATSUBOSHI『マフィン』『アイシングクッキーワークショップ』

季節のフルーツや様々な材料で焼き上げたフワフワのマフィンを10種程販売します!

当日は「さいたまスイーツ限定マフィン」も販売!ユニフォームとサッカーボールが作れるクッキーワークショップもぜひどうぞ!

■料金：マフィン/380円(税込)

アイシングクッキーワークショップ/580円(税込)

●多彩なスイーツが揃う充実のラインナップ

このほかにも、さいたま市内を中心としたスイーツ店が出店し、洋菓子・和菓子・焼き菓子などジャンルを横断した幅広い商品を展開します。

各店舗の看板商品をはじめ、スタジアム限定の特別なメニューやこの日ならではの企画商品も用意されており、多彩なラインナップが揃うのも本イベントの特長です。

vúke(東京天竜)『ブーケプリン』

マダガスカル産バニラ・那須御養卵・低温殺菌ミルクなど厳選した材料を使用し、バニラの香りと味わいを最高に引き立たせました。クラフトプリン製作所vúke(ブーケ)のプリンは「蒸す」ことにこだわり、丁寧に作りあげたなめらかでとろけるプリンです。

■料金： 800円(税込)

Cafe 砂時計『珈琲あんみつ』

水嶋商店の天然の天草から作るあんみつとcafe砂時計の自家焙煎珈琲ゼリーが入り珈琲シロップをかけて食べる新感覚和スイーツです。

■料金： 700円(税込)

パティスリー ポルトボヌール 『シュークリーム』

浦和レッズ所属選手も絶賛のシュークリームを販売させていただきます。ポルトボヌールと言えばの代名詞をぜひともお召し上がりください。

■料金：450円(税込)

食べ歩きやご友人・ご家族とシェアなど、それぞれのスタイルでスイーツを楽しみながら、観戦前の時間をより充実したひとときとしてお過ごしいただけます。

スイーツをお楽しみいただいたあとは、浦和レッズならではの熱気あふれる試合観戦とともに、特別な一日をお楽しみください。

●全国有数のスイーツ消費都市・さいたまの魅力を発信

総務省家計調査によると、さいたま市は2023年から2025年まで3年連続でケーキ消費額が全国1位を記録するなど、菓子類において高い消費水準をもつ地域です。

本イベントは、こうした地域特性を背景に、市内で展開される「さいたまスイーツ」の魅力を発信する取り組みとして実施します。

スタジアムという大規模集客拠点を活用し、来場者に対して地域のスイーツ認知向上と購買機会の創出を図ります。

また、出店する各店舗にとっては、試合来場者という新たな顧客層との接点を生み出す場となり、ブランド認知の拡大や来店促進にもつながることが期待されます。

浦和レッズとさいたま市は、本取り組みを通じて、スポーツ観戦と地域消費を結びつけることで、スタジアムを起点とした地域経済の活性化に寄与してまいります。

■4/12(日)東京V戦「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」開催について

https://www.urawa-reds.co.jp/clubinfo/238198/

■浦和レッズオフィシャルサイト

https://www.urawa-reds.co.jp/