挑戦し続ける蔵、西酒造・2019年オープンの御岳蒸留所、奇跡の一樽から生まれたカスクストレングスシングルモルト『SINGLE CASK STRENGTH JAPANESE WHISKY 御岳』を発表！

西酒造株式会社

西酒造株式会社（所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎）が運営する御岳蒸留所は、シングルモルトウイスキー『SINGLE CASK STRENGTH JAPANESE WHISKY 御岳 No.18』を発売いたします。本商品は、スペインで選定したソレラ・シェリー・バットで熟成された原酒の中から、ただ一樽のみを選び抜き、加水・ブレンドを一切行わずカスクストレングスで瓶詰めした特別な一本。熟成の過程でアルコール度数が上昇するという稀有な現象“天使のきまぐれ”を宿した、御岳蒸留所渾身のシングルカスクです。

１樽のみの限定のため、2026年4月6日11時より、抽選販売のエントリー受付を開始いたしました。

奇跡の一樽から生まれたシングルカスク

「THE ONTAKE DISTILLERY WEB」サイトURL：https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

このたび、御岳蒸留所が贈る、シングルモルトウイスキー『SINGLE CASK STRENGTH JAPANESE WHISKY 御岳 No.18』は、蔵人自らスペイン現地に赴き、状態を確認し納得のいくソレラ・シェリー・バットを選出、一樽ごとに異なる個性を持つシングルカスクの中でも、特に優れた熟成状態に到達した一樽” No.18”のみからボトリングいたしました。

180年の蒸留技術をすべて生かした自社で培養した酵母、厳選した二条大麦、計算し尽くした蒸留技術によって完成したニューポットをその特別な樽に詰め、5年の時を経て熟成された原酒の中から、テイスティングを重ね、「これだ！」という選び抜かれた一樽のみからボトリングされた究極のシングルカスクウイスキーです。

“天使のきまぐれ”が生んだ特別な樽。

通常、ウイスキーの熟成過程ではアルコールがゆっくりと揮発し、度数は穏やかに低下していきます。これは「天使の分け前」と呼ばれる自然の摂理として知られています。

しかし、このカスク番号No.18では、熟成を重ねる中でアルコール度数が上昇するという極めて稀な現象が確認されました。

御岳蒸留所ではこの現象を“天使のきまぐれ”と呼び、この奇跡的な樽を熟成の頂点で選び抜きました。

最終到達度数は55％。

自然の偶然が生み出した、唯一無二のカスクです。

原酒そのままの姿でボトリング

本商品は、樽の個性を最大限に表現するため、以下の製法でボトリングされています。

・加水なし

・ブレンドなし

・ノンチルフィルタード

・カスクストレングス

熟成の頂点で選ばれた一樽を、何も足さず、何も削らず瓶詰めすることで、原酒が持つ力強い香りと奥行きのある味わいをそのまま閉じ込めました。

力強く立ちのぼる芳香、幾重にも広がる深みある味わい。

まさに御岳蒸留所の哲学と魂を体現する一本です。

限定本数・抽選販売について

ボトリング本数は約576本（予定）。

限られた本数のみの特別なシングルカスクのため、以下の日程で抽選販売を実施いたします。

★抽選販売エントリー受付：2026年4月6日（月）11:00～4月9日（木）15:00

商品概要

・商品名：SINGLE CASK STRENGTH JAPANESE WHISKY 御岳

・抽選販売エントリー受付：2026年4月6日（月）11：00～～4月9日（木）15:00

https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/caskstrength_no18/ にて

・価格 ：\33,000（税込）

・Alc度数 ：55%

・原材料名：モルト

・内容量：700ml

桜島（御岳）を望む「御岳蒸留所」について

錦江湾と御岳（桜島）を望む標高約400メートルの高台にあり、天然軟水が豊富に湧きあがり、暑い季節でも冷涼で貯蔵に適し、空気が澄んだこの地で、ウイスキー造りへの挑戦を始めました。

原料はいのち。

水は、毎分1,000リッター以上湧き上がる天然軟水。御岳蒸留所周辺の丘陵の豊かな森によって長い年月をかけて濾過され磨かれたウイスキーづくりに最適な水を使用しています。酵母は、西酒造が保持する酵母から選抜したものを使用、そして、選び抜いた二条大麦、すべて厳選したシェリー古樽を使い、御岳蒸留所のウイスキーは、鹿児島のたくさんの命で出来ています。

御岳蒸留所が目指す味わい。

御岳蒸留所の蒸留釜は、初留も再留も、両方ともラインアームの角度を上向きに設計。そうすることで、重たい香味成分は落ち、スチル上部までたどり着いた「フルーティーで深い香味成分」だけを取り出すことができます。

それゆえ、人に優しい、すっきりとした口当たりのニューポットが出来上がります。芳醇なフルーツの香り。バランスの取れた香味。喉を滑るようなクリアな飲み口。

これが、御岳蒸留所が目指すウイスキーの味わいです。

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。

【会社概要】

●ウイスキー 御岳蒸留所 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト：https://urlar.co.nz/japan/

●日本酒 天賦 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

【会社概要】

会社名 ：西酒造株式会社

代表取締役 ：西 陽一郎

所在地 ：〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ：弘化2年（1845年）

事業内容：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

公式HP ：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式ECサイト ：https://kurachoku-club.shop/

公式instagram : https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/