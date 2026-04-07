5歳児健診の「発音評価」の迷いを解消する『発音チェックシート＆評価ガイドブック』を公開　～現場のニーズを反映し、早期支援の体制構築を目指す～

■ 背景：5歳児健診における「判断基準」の不足と現場の戸惑い

一般社団法人ことばサポートネット

近年、自治体等で導入が進む「5歳児健診」において、問診項目の一つに「発音不明瞭」が挙げられています。しかし、現場では5歳児の発音に関する明確な判断基準が少なく、評価を担当する専門職の方々から「年齢相応なのか、支援が必要なのか判断に迷う」という切実な声が多く寄せられていました。

こうした現状をふまえ、当法人では、発音の困りごとや疾患の発見遅れを防ぎ、つらい思いをする子ども一人でも減らしたいという想いから、本ツールの開発に至りました。

■ 制作プロセス：現場のニーズと専門的知見を融合

本ツールの作成にあたっては、現場での実用性を高めるため、制作のプロセスも重視しました。

事前アンケート： 言語聴覚士や保育士等、子どもの育ちに関わる専門職にアンケートを実施し、支援現場のニーズを抽出。

ヒアリングと改良： 健診に携わる保健師や、一般社団法人日本言語聴覚士協会の理事等へのヒアリングを行い、内容を徹底的にブラッシュアップ。

専門家監修： 最終的な専門家監修を経て、信頼性の高い資料として公開。

■ クラウドファンディングで目標230％を達成

本プロジェクト遂行のために実施したクラウドファンディングでは、期間中に約700名がプロジェクトページを訪問し、92名の方々から温かいご支援をいただきました。その結果、いただいたご支援は目標金額の約230％に到達し、プロジェクトは成立いたしました。

■ 公開ツールの詳細

『5歳児の発音チェックシート』

特徴： 健診現場や園で、誰でも客観的に評価が行えることを目指したチェックリスト。

『5歳児の発音評価ガイドブック（手引き書）』

主な内容： 子どもの発音の発達目安、見逃してはいけないサイン、園や家庭での関わり方、専門家への相談の目安など。

これらの資料は、ことばサポートネットのウェブサイトからダウンロードしていただけます。

「５歳児の発音評価」資料に関する情報はこちら(https://www.kotoba-support-net.org/5saiji-hatsuon)です。

▶https://www.kotoba-support-net.org/5saiji-hatsuon

『５歳児の発音チェックシート』と『5歳児の発音評価ガイドブック』の２つのツールを通じて、５歳児に関わる専門職の方や保護者の方が、お子さんの発音の発達をより安心して見守り、必要な場合には確実に専門機関や相談窓口につなげられるようになることを製作者一同願っています。

一般社団法人ことばサポートネットでは、今後も、お子さんの発音の育ちを支えるための情報提供と支援の充実に取り組んでまいります。

【団体概要】

一般社団法人ことばサポートネット

言語聴覚士を中心に設立された非営利の団体です。

ことばや発音に悩む子どもや家族が、地域や年齢にかかわらず言語聴覚士などの専門家につながることのできる社会を目指し、相談支援、啓発資料の制作、講座・イベントの開催などを行っています。