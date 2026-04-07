ユニファースト、採用サイトに「橋本社長AI」を公開　― 社長と対話する、新しい採用体験 ―　対話を通じて、企業の価値観・文化への理解を深化

ユニファースト株式会社橋本社長（右から2番目）とユニファーストの社員

雑貨等ものづくりに関する企画やプロモーション支援に関するSP業務を手がけるユニファースト株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本敦）は、採用候補者に向けた新たな情報提供手段として、「橋本社長AI」を構築し、2026年4月1日（水）に自社採用サイト（https://recruit.unifast.co.jp/）にて公開いたしました。

本AIは、経営者の思考や価値観を対話形式で体感できる、新しい採用コンテンツです。

「橋本社長AI」のホーム画面■「社長と対話する」採用体験の実現

本AIは、これまで橋本社長が発信してきた言葉や考え方をもとに構築されており、候補者が「橋本社長ならどう考えるか」「ユニファーストらしさとは何か」を対話形式で理解できる仕組みです。

従来の採用サイトのように情報を一方的に読むのではなく、候補者自身が自由に質問を投げかけることで、企業の価値観や考え方に主体的に触れることができます。気になる点をその場で深掘りできるため、より納得感のある企業理解につながります。

「会社説明を読む」から「社長と対話する」へと進化した、新しい採用体験を提供します。

■開発の背景：価値観の解像度を高めるために

近年の採用活動においては、企業情報の「量」だけでなく、価値観や意思決定の背景といった「解像度」の高い理解が求められています。

当社では「想像を超える。創造で突破する。」というコンセプトのもと、ものづくり企業として独自の価値創出に取り組んできましたが、その根底にある考え方や文化を十分に伝えきれていないという課題を感じていました。そこで今回、経営者の言葉そのものを活用したAIを開発することで、企業理解を深める新たな接点を創出しました。

■橋本社長の思考を再現するAI設計

この対話体験を支えているのが、橋本社長に関する多様な情報を横断的に学習したAI設計です。

学習データには、社内外のインタビュー動画・記事、朝礼での発言内容、音声データの文字起こしといった発信素材に加え、過去の会議や打ち合わせにおける議事録・意思決定のプロセスも含まれています。さらに、理念や事業内容、働き方といった公式情報に加え、個人的なエピソードなども反映されています。

これらの情報を統合することで、単なる情報検索にとどまらず、橋本社長の価値観や判断軸を一貫性をもって再現することが可能となっています。

■対話を通じて企業の本質に触れる体験

実際の利用シーンでは、候補者が「どのような人材を求めているのか」「仕事において大切にしている価値観は何か」といった問いを投げかけることで、橋本社長の言葉で回答が返されます。

「橋本社長AI」の回答例

例えば、「新しい仲間に一番期待している姿勢は何ですか」という問いに対しては、「まずやってみよう」という前向きな挑戦姿勢の重要性や、自ら考えて行動することの価値が語られます。

単なる情報の理解にとどまらず、企業の本質的な考え方に触れることができる点が、本AIの大きな特徴です。

■オンラインとリアルをつなぐ設計

本AIはユニファーストの採用サイトよりアクセスし、対話形式でご利用いただけます。24時間いつでも利用可能であり、候補者は興味や疑問に応じて自由に質問を投げかけることで、企業理解を深めることができます。一方で、個別具体的な条件や最終的な判断が必要な内容については、説明会や面談といったリアルな場へと自然に誘導する設計となっており、オンラインとリアルの接点をシームレスにつなぐ役割も担っています。

また、下記URLから直接アクセスすることも可能です。

●橋本社長AI｜ユニファースト公式（CEOバリューチャット）

https://gemini.google.com/gem/1swJoNoYodng3b_zQ920lsluKmepgyP2j?usp=sharing

（なお、本AIのご利用には、無料版のGemini、またはGoogleアカウントでのログインが必要となります。）

■採用活動の拡大とさらなる質向上への取り組み

当社の新卒採用は近年、着実に拡大を続けています。2025年度卒のエントリー数は1,000名を超え、2026年度卒においても約1,400名規模に増加しており、2年連続で高い水準を維持しています。

また、会社説明会への参加者数も増加傾向にあり、単なる応募にとどまらず、実際に話を聞いたうえで企業理解を深めたいと考える学生が増えています。これは、企業の価値観や考え方に対する関心の高まりを示しているものと捉えています。

こうした背景のもと、より深い企業理解を促進し、入社後のミスマッチを防ぐ新たな手法として、「橋本社長AI」の導入に至りました。

今回の「橋本社長AI」の導入は、採用コンテンツの一つとしての位置づけにとどまらず、候補者との関係構築における新たなアプローチの出発点と捉えています。引き続き、学習データの拡充や対話精度の向上を重ね、より自然で深みのある対話体験の実現を目指してまいります。また、候補者からの問いかけや関心の傾向を分析することで、採用活動全体の改善にも活用していく予定です。

さらに、AIを活用した情報提供の仕組みを採用領域にとどまらず、社内コミュニケーションや人材育成といった分野への応用も視野に入れています。

当社は今後も、テクノロジーと人との対話を掛け合わせることで、「想像を超える。創造で突破する。」という姿勢を体現しながら、採用・組織づくりの質向上に取り組んでまいります。

ユニファースト株式会社について

バッグ・ポーチ・ぬいぐるみ・成型品を中心に、オリジナルグッズを“企画から生産まで”一貫でカタチにするクリエイティブメーカーです。

UNIQUE × FAST をキーワードに、新しい価値を生むプロダクトづくりへ挑戦し続けています。

2024年からは新卒採用を毎年5名以上で強化し、2025年には中小企業庁「100億宣言企業」に認定。次の成長フェーズへ踏み出しています。

会社名 ：ユニファースト株式会社

代表者 ：代表取締役社長 橋本 敦

所在地 ：東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア12F

設立日 ：1981年2月13日

資本金 ：9,800万円

URL ：https://www.unifast.co.jp/

事業内容 ：

１：企業のオリジナルグッズや物販用アイテムの、企画から納品まで「一気通貫OEMサービス」

２：SDGs・ESGに関するアイデア商品及び自社ブランドアイテムの開発

３：企業のプロモーション支援や店頭販促に関するSP業務