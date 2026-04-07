プロタゴニスト、採用難易度の高いAI・DeepTech領域の企業を対象に、メディア×エージェント融合の新プランを提供開始

株式会社コンフィデンス・インターワークス

株式会社コンフィデンス・インターワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澤岻宣之、以下「コンフィデンス・インターワークス」）のグループ会社である株式会社プロタゴニスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：鶴田悠貴、以下「プロタゴニスト」）は、2026年3月より、同社が運営するメディア『Plus Web3』（https://plus-web3.com/）をフルリニューアルいたしました。

本リニューアルに伴い、採用難易度の高いAI・DeepTech・Web3領域の企業を対象に、採用広報記事の制作・掲載から人材紹介までをワンストップで支援する新プランを提供開始いたします。

■メディアリニューアルの背景

本リニューアルの最大の目的は、メディアとしての提供価値の再定義と拡大にあります。

これまで「Web3＝暗号資産・ブロックチェーン」という枠組みで情報を発信してまいりましたが、昨今の技術革新を受け、「AIやWeb3、DeepTechなど、新たなテクノロジーを活用したビジネスに挑戦する企業や経営者を応援するメディア」へと刷新いたしました。

当メディアは、コンフィデンス・インターワークスグループ参画後、2年間でトラフィック（PV・UU）が約10倍、年換算50万UU規模に伸長するなど、先端テクノロジートレンドに関心の高い層へ強力にリーチできるサイトへと成長を遂げています。

こうした背景を踏まえ、今回のリニューアルではサイト構造を抜本的に改善いたしました。従来は分離されていたニュース・インタビューなどの「情報コンテンツ」と働きたい人に対する「求人情報」を統合し、ユーザーが記事を通じて企業のビジョンやカルチャーに共感した熱量のまま、求人検索やキャリア相談へアクセスできる体験を実現しています。AI検索時代に対応したモダンな設計により、情報収集からアクションまでを一気通貫でサポートするプラットフォームとして、企業の採用活動を支援してまいります。

■リニューアルのポイント

1．統合メディアプラットフォームとしての構造

刷新様々な情報が一つのメディア内で完結するよう、各コンテンツの役割を明確に定義し、シームレスに連携するサイト構造へと刷新いたしました。

・Media - 最新ニュースおよび専門家によるリサーチ記事の発信

・Interview - 最前線で挑戦する経営者・プロフェッショナルへのインタビュー

・Jobs - AI・Web3・DeepTech領域に特化した求人情報の掲載

・Career - 専門エージェントによるテクノロジー領域特化のキャリア相談

2．UI/UXの抜本的改善による導線強化

ユーザーが記事を通じて高めた熱量のまま、迷うことなく「Jobs（求人）」や「Career（キャリア相談）」へアクセスできるよう、導線を全面的に再設計いたしました。

■新プランについて

本リニューアルに伴い、採用難易度の高いAI・DeepTech・Web3領域の企業を対象に、メディアの発信力とエージェントのマッチング力を融合させた新プランを提供開始いたします。

1．支援先企業に対する『採用プロモーションサービス』

人材紹介契約（成功報酬型）を締結いただいた企業様に対し、プロの編集チームによる採用広報記事の制作・掲載を無料提供するプランを開始いたします。企業の魅力を「CEOの想い」「プロダクトの強み」「組織・カルチャー」の3つの切り口で深く取材し、メディアに蓄積された先端テクノロジートレンドに関心の高い層へ直接リーチします。

2．VC・PR会社・RPO向け『パートナー提携プログラム』

投資先・支援先の社外広報・メディアプロモーションを強化したいベンチャーキャピタルやPR会社様向けのアライアンスモデルを提供開始します。パートナー企業様から連携いただいた支援先企業に対し、質の高い採用広報と人材紹介を組み合わせる形で企業価値向上に貢献いたします。

【本サービスに関する問い合わせ先】

株式会社プロタゴニスト

MAIL：info@protagonist-inc.jp

■『Plus Web3』（https://plus-web3.com/(https://plus-web3.com/)）について

AI・Web3・DeepTechなど、先端テクノロジーを活用してビジネスに挑戦する企業や経営者を応援する統合プラットフォームです。グループ参画後2年で年換算50万UU規模へと成長し、最新ニュースの配信から、経営者インタビュー、特化型求人の掲載まで、先端テクノロジー領域の「情報」と「採用」をシームレスに繋いでいます。

■会社概要

商号 ：株式会社コンフィデンス・インターワークス https://ciw.jp/

市場 ：グロース市場 証券コード7374

代表者 ：代表取締役社長 澤岻 宣之

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目19番1号 ビッグス新宿ビル10階

設立 ：2014年8月

事業内容：HRソリューション事業（人材派遣・受託・人材紹介）、 メディア&ソリューション事業

資本金 ：534,590千円（2025年3月現在）

■子会社概要

商号 ：株式会社プロタゴニスト https://www.protagonist-inc.jp/

代表者 ：代表取締役社長 鶴田 悠貴

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル 4階

設立 ：2020年3月

事業内容：Web3.0業界向け人材サービス、採用コンサルティング全般

資本金 ：23,410 千円 (2025年３月末時点)