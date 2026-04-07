ESE、Fビレッジ内に学生・近隣就業者向け賃貸レジデンス『（仮称）ドーミーFビレッジ』を着工大学開校に合わせ、大浴場や食事サービス完備の安心な住環境を提供

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）の連結子会社である株式会社エスコンスポーツ＆エンターテイメント（以下「ESE」）は、北海道北広島市の「北海道ボールパークFビレッジ（以下「Fビレッジ」）」内において、賃貸レジデンス『(仮称) ドーミーFビレッジ(以下、本物件)』の工事に着手いたしましたのでお知らせいたします。本物件は、2028年春の入居開始を予定しており、株式会社共立メンテナンス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村幸治）が運営・管理をおこないます。

外観完成予想図

本物件は、2028年に予定されている北海道医療大学の開校やESEが推進する『（仮称）Fビレッジ複合施設』の開業等に伴い、学生の方やFビレッジ近隣で勤務される方向けに開発する賃貸レジデンスです。共用スペースには、食堂やラウンジスペース、大浴場、サウナを完備し交流やリフレッシュできる環境を整え、食事とセキュリティの観点からも、充実かつ安心したキャンパスライフ、ワーキングライフの拠点を提供いたします。エスコングループは、今後のFビレッジの更なる多様化・発展に寄与し、エリア一体のまちづくりに貢献してまいります。

共立メンテナンス提携による運営

完成予想図（ラウンジ）完成予想図（食堂）位置図

本物件は、全国で数多くの学生寮・社員寮を展開する共立メンテナンスの運営システムを導入しています。管理栄養士が献立を考案し、館内の厨房で一食ずつ丁寧に手作りされる朝夕2食の食事サービスに加え、寮長夫妻が常駐し、病気時や困りごとの相談等の入居者の生活をきめ細かくサポートする体制を整えました。さらに、全室に家具や家電が完備されているため、入居当日から快適で健康的な生活をスムーズに始めることが可能です。

＜本運営サービスについて＞

https://www.kyoritsugroup.co.jp/service/dormitory/#student-dormitory

物件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/66_1_65d3657fd9f637474dd5bf88d0c14652.jpg?v=202604071051 ]

※1.本資料に記載の内容は、発表日時点の計画に基づくものであり、開発状況や外部環境の変化などにより、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※2.掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なり施工上の都合あるいは行政指導により今後変更となる場合がございます。

エスコンスポーツ＆エンターテイメント

エスコンスポーツ＆エンターテイメントは、当社の不動産開発力、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントのボールパーク運営ノウハウ、株式会社ディー・エヌ・エーのデジタル知見を融合し、2023年12月に設立されました。エンタメを身近に感じるまちづくりやスタジアム構想を推進してまいります。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/66_2_2d289797307ea07463c955c54032d86d.jpg?v=202604071051 ]

＜本リリースに関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308

＜本物件に関する問合せ＞

株式会社エスコンスポーツ&エンターテイメント

電話 03-6230-9344

Mail info-property-ese@escon-se.co.jp