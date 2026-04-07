【双葉電子工業】　加工入力をより手軽に　― 簡易設計・調達サービス「Plate Builder」に原点切り替え機能を追加しました ―

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市、以下当社）は、当社が運営する生産器材ECサイト「フタバオーダーサイト」に展開している、プレート簡易設計・調達サービス「Plate Builder（プレートビルダー）」に新機能を追加いたしました。

【新機能】 原点切り替え機能

ワンクリックで４隅＋プレート中心の５つから原点を選択でき、設定した原点に合わせて寸法線が出力される機能を追加しました。手持ちの図面に合わせて原点を切り替えることができるため、簡単に加工位置の入力ができます。

加工内容毎に入力し易い原点に設定してから加工位置をご入力いただけます。また、一部の加工をご入力いただいた後でも原点の変更が可能です。

※過去にお見積やご注文いただいた図面の再見積でも、ワンクリックで原点を切り替えてお見積できます。

なお、注文・見積履歴からプレビュー画面にて、最後に設定された原点に基づく図面をご確認いただけます。（※ご注文品のみダウンロード可能なPDFファイルも同様です。）

【開発背景】

「Plate Builder（プレートビルダー）」は、フタバオーダーサイト上で指定した6面体の金属プレートに対して、ブラウザ上の2D図面にマウスとクリック操作のみで追加加工を指定できるサービスです。ご発注いただいたものは、加工座標が出力されて専用ラインに自動で取り込まれますので、経済的かつスピーディーに加工品をお届けすることができます。

サービス開始以降、数多くの皆さまにご利用頂いておりますが、従来のPlate Builderは左上のみの原点設定でございましたため、原点の異なる図面を基に入力される場合は、加工位置を左上に置き換えた場合の座標を計算してからご入力いただく必要がございました。

今回の機能追加により、４隅とプレート中心の５つを原点として選択できるようになりました。図面に合った選択ができるようになり、加工位置入力にかかる工数を削減できます。

【サービス概要】

リリース日： 2026年4月6日

対象サービス名： Plate Builder（プレートビルダー）

追加機能：原点切り替え機能

フタバオーダーサイトについてはこちら ： https://www.futabaordersite.jp/

【Plate Builderとは】

生産器材ECサイト「フタバオーダーサイト」のプレート見積よりご利用いただけるサービスで、任意の二次加工をブラウザ上で簡易的にご指定、調達できるサービスです。加工入力の後、見積り金額が即時に算出されます。

初めてアクセスされる方にも安心してご利用いただけるよう、簡単な操作ガイダンス機能や、操作説明動画のリンクも掲載しております。ぜひご活用ください。

【双葉電子工業とは】

双葉電子工業精機事業センターは、1963年から金型部品の製造・販売に携わり、培った精密加工技術を活かして設備・装置用部品にも展開しています。近年は生産器材向けECサイト「フタバオーダーサイト」にも注力し、高品質・短納期でお客様の付加価値向上に貢献しています。

フタバオーダーサイトについてはこちら ： https://www.futabaordersite.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

事業戦略部長 仲野 祐輔

TEL：0475-24-1111 (代)

お問い合わせ： https://www.futaba.co.jp/support/contact/inquiry

【製品・サービスに関するお問い合わせ】

〒299-4395 千葉県長生郡長生村薮塚1080

双葉電子工業株式会社 長生精機技術センター

フタバオーダーサイト カスタマーセンター

TEL：0120-551-728

MAIL：e-fscc@ml.futaba.co.jp