株式会社RECOREが「FaW TOKYO春」に出展決定

株式会社RECORE

小売・リユース向けクラウド型基幹システム「RECORE（リコア）」を提供する株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平）は、2026年4月8日（水）～4月10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FaW TOKYO春」（主催：RX Japan合同会社）に、ブース出展することをお知らせいたします。

【イベント概要】

イベント名：FaW TOKYO（ファッションワールド東京）春2026

主催：RX Japan合同会社

開催日時：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南ホール リユースビジネスEXPO 【ブース番号：S27-30】

目的：アパレル企業、EC事業者、リユース・サステナビリティ関連企業、IT・物流・OEMなど幅広い企業が参加し、最新の取り組みやソリューションを発信することで、ファッション業界の課題解決や新たなビジネス機会の創出、持続可能な産業の実現に貢献する。

RECOREの出展内容

RECORE 出典ブース場所

RECOREは当日、リユースブースにて以下を実施してまいります。

■クラウド基幹システム「RECORE（リコア）」のデモ展示

買取、販売、在庫管理、複数ECモール併売、LINEミニアプリ連携などを搭載した次世代のクラウド基幹システム「RECORE」を、実際のデモでご体験いただけます。

■アパレル業界のリユース参入における業務効率化とOMO戦略のご提案

RECOREを活用した、業務の効率化と顧客接点の最適化について、ご相談・ご紹介が可能です。

■スタッフによる個別相談対応

現場に即したご相談に対応する当社スタッフによるブース接客を行います。

セミナー登壇情報

■セミナー詳細

https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/seminar.html

■日時

2026年4月9日（木）14:20～14:40

■講義内容

消費者価値観の変化により「作って売る」モデルからの転換が急務となっています。

本セミナーでは、SORAto株式会社 代表取締役・Shopifyエバンジェリスト 東氏

株式会社RECORE 福田が登壇。

アパレル企業が取り組むべきサーキュラー型ニューリテール戦略と、新たな収益化に向けた具体策を対談形式で解説いたします。

【※本セミナーは事前申込不要です。直接セミナー会場にお越しください。】

イベントの特徴

「FaW（Fashion World Tokyo）」は、ファッション・アパレル業界の最新サービス・技術・製品が一堂に会する、日本最大級のファッション総合展示会です。

アパレル、EC、リユース、物流、ITソリューションなど幅広い分野の企業が出展し、業界の最新トレンドや取り組みを発信。また、専門セミナーや製品・サービス紹介セッションを通じて、ファッションビジネスの高度化やサステナブルな取り組み、EC・リユース活用など、業界の課題解決につながる情報が提供されます。このような場での出展により、RECOREはファッション・アパレル業界との接点を強化するとともに、リユース・在庫活用・EC運用を支援するソリューションの認知向上と、業界全体の発展への貢献を目指してまいります。

RECOREブースへのご案内

イベント当日はぜひRECOREのブースへお越しください。

メディア関係者の皆様からの取材や資料請求も随時受け付けております。

事前アポイントや当日の取材調整についてもお気軽にお問い合わせください。

入場には事前の来場登録（無料）が必要です。ご登録はこちら

https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607198454097815-XCG

RECOREについて

RECORE（リコア）は、小売・リユース業界に特化したクラウド基幹システムです。POS、在庫、顧客管理、EC連携、免税販売、BOPIS、会員ランクなど、オムニチャネルを前提とした統合機能を標準搭載。リリースから6年で、400社1,300店舗を超える小売・リユース事業者が利用中。

株式会社RECORE 会社概要

小売・リユース向けクラウド基幹システムRECORE機能一覧

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区港南1-8-15 Wビル2F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

RECOREの導入に関するお問い合わせ

RECORE導入をご検討中の企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

https://recore-pos.com/contact/

■本件に関する問い合わせ先

株式会社RECORE セールスチーム

E-mail : recore_sales@recore-corp.jp