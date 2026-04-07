ビーライズ、小児がん患者と共に闘う『はたらく細胞VR』を開発、広島大学病院にて治療支援の研究データ測定を開始

株式会社ビーライズ

XR（VR/AR/MR）技術を軸に社会課題の解決を目指す株式会社ビーライズ（本社：広島市、代表取締役：波多間 俊之、以下「当社」）は、広島大学病院と共同開発を進めてまいりました、TVアニメ『はたらく細胞』（原作：清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載）を題材とした小児がん患者向け治療支援VRコンテンツ『はたらく細胞VR』の開発が完了したことをお知らせいたします。

本コンテンツの完成に伴い、本日より紹介動画を公開するとともに、広島大学病院においてVRを活用した治療支援に関する研究データ測定を開始いたします。

■ プロジェクト概要

本プロジェクトは、講談社の協力のもと2023年6月に開始し、広島大学病院が中心となって進めてきた取り組みであり、入院中の小児がん患者が、自らの身体の中で起きていることや治療への理解を深めることを目的としたVRコンテンツです。

ビーライズは、本プロジェクトにおいてVRコンテンツの制作担当として参画しました。

医療現場における意図や監修内容を踏まえながら、専門性の高い内容を、子どもたちにとって少しでもわかりやすく、受け止めやすい体験へと落とし込むことを重視し、体験設計と制作を進めてまいりました。

■キャラクター達と一緒に、がん治療を乗り越える

小児がん患者によるコンテンツ体験の様子（画像右：広島大学病院 佐伯教授）

がん治療の過程は、がんの症状自体も抗がん剤治療も辛く、大人でも耐え難いものです。

さらに小児がん患者の場合、治療の過程を理解することが難しいような幼い子どもたちもいます。なぜこの症状が起きているのか、なぜ体を元気にするための治療も辛いのか、辛さの理由がわからないことで、場合によっては大人よりも精神的な負担がかかっていることもあります。

小児がん患者によるコンテンツ体験の様子

本プロジェクトは、治療の過程で起こる症状が、どんな物質・細胞が体を守ろうとしている状態なのか、がん治療に向き合う小児がん患者の子どもたちにVR空間で楽しく学んでいただくことで、自身の体に起こっていることを正しく把握し、長い治療をキャラクター達と共に戦っていける前向きな治療の実現を目指しています。

■ 『はたらく細胞VR』コンテンツの概要

コンテンツイメージ画像

「はたらく細胞VR」は、人気作品『はたらく細胞』のキャラクターや世界観を活用しながら、小児がん患者の子どもたちが自分の体内で起きている症状や治療を理解し、心身共に負担の大きながん治療を前向きに乗り越えられるよう支援することを目指した学習コンテンツです。

■ 広島大学病院による研究開始について ※佐伯先生に確認

【紹介動画】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MToKXVwNeQM ]

広島大学病院では、本コンテンツを活用し、小児がん患者の副作用軽減、心理的ケアや治療への理解促進、患児および保護者のQOL（生活の質）の向上に対する有効性を検証する臨床研究を開始します。

当社はこの研究に技術パートナーとして伴走し、現場のフィードバックに基づいた最適なVR体験を検討してまいります。

広島大学病院 小児外科 講師/診療 准教授 佐伯 勇先生コメント

「小児がんの治療は長期間に及び、幼い患者さんにとって『なぜ辛い治療を受けなければならないのか』を理解することは容易ではありません。また、その治療を見守ることになる保護者の負担も非常に大きいものがあります。

現在VRが小児の治療に効果的であるとする報告が多くあり、中四国地方で唯一の小児がん拠点病院として多くの小児がんの子ども達を治療している広島大学では、このVRを小児がんの治療に活用できないかと考え、このプロジェクトを推進してきました。

日本が誇るキャラクターコンテンツである『はたらく細胞』とコラボすることで、子ども達に分かりやすく治療の大事さを伝え、がんに打ち勝つ力を育んでほしいと考えています。

擬人化された白血球や赤血球など、アニメを通じて親しみがあるキャラクターたちが、自分自身の体の中で起きていることを可視化してくれる『はたらく細胞VR』は、子どもたちの不安感や恐怖心を勇気に変える大きな力になると確信しています。これからの臨床研究を通じ、VRなどのデジタル技術が小児医療におけるQOL向上にいかに寄与できるか、その有用性を明らかにしていきたいと考えています。」

■ 今後の展望：より社会的意義の大きいVR活用を見出す

当社は、本研究を通じて得られる知見を活かし、VRが単なるシミュレーションツールに留まらず、患者様の「理解」「共感」「希望」を創出する新しい治療支援のスタンダードとなることを目指します。今後も広島大学病院様と共に、テクノロジーが社会に貢献できる新たな可能性を切り拓いてまいります。

■ 株式会社ビーライズについて

「人類の物理的な制限を、デジタルの力で超えていく」をミッションとし、XR（VR/AR/MR）技術を軸に社会課題の解決を目指すテクノロジーカンパニーです。医療・防災・デジタルツイン・エンターテインメントなど多岐にわたる分野で、XRシステムの企画・開発・制作を行っています。

医療教育分野におけるXR活用として、医師の臨床力向上を支援するVRシミュレーター「VR OSCE」や、IVRの手技練習を行う「HiVR」など、医療現場や学習現場での活用を前提としたVRコンテンツを開発・提供しています。

会社名：株式会社ビーライズ

代表者：代表取締役CEO 波多間 俊之

所在地：

〈広島本社〉 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング8F

〈東京本社〉 東京都千代田区岩本町3-3-5 秋葉原SHビル9F

設立：2012年

事業内容：医療防災XR事業、デジタルツイン事業、XR関係人口事業、XRエンタメ事業

URL：https://berise.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビーライズ

医療事業担当者：古本

Email：contact@berise.co.jp