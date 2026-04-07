【初開催】クリエイト礼文、平屋特化イベントを実施｜来場者限定で“未公開のリアル間取り”を公開

株式会社クリエイト礼文

株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市、代表取締役CEO：大場 友和）は、平屋住宅の魅力を体感できる「平屋の家づくり相談会」を開催いたします。

本イベントは、同社にとって初開催となる平屋特化型の相談会です。来場者限定で実際に建築された未公開の間取りや施工事例を特別公開し、これから家づくりを検討する方に向けて、より具体的な住まいのイメージを提供します。

平屋人気の高まり

初開催となる平屋特化イベント。今月限定で未公開の間取りや施工事例を公開

近年、ワンフロアで生活が完結する「平屋」は、子育て世代を中心に注目を集めています。

家族の距離感がちょうどよく、将来を見据えた暮らしやすさに加え、共働き世帯の増加や家事効率の重視といったライフスタイルの変化により、そのニーズは年々高まっています。

Instagramでルームツアーが約1.1万回再生される注目度の高さ

同社がSNSで公開した平屋のルームツアー動画は、約1.1万回再生を記録。

平屋住宅への関心の高まりが、具体的な数値としても表れています。

▼Instagramのルームツアー

https://www.instagram.com/reel/DWGbZ-JTl2l/

Instagramで約1.1万回再生された平屋のルームツアー動画

来場者限定で未公開間取りを公開

本イベントでは、以下の内容を来場者限定で公開します。

・未公開の間取り

・実際の施工事例

・生活動線の工夫

“リアルな暮らし”を体感

「平屋は広い土地が必要なのではないか」

「建築コストが高いのではないか」

といった不安や疑問に対し、専門スタッフが個別に対応します。



・土地条件に合わせた設計方法

・コストバランスの考え方

・将来を見据えた間取り設計

といった実務レベルの家づくりを、具体的な事例をもとに理解することができます。

カタログや説明だけでは伝わりにくい、

「リアルな広さ」や「暮らしやすさ」「生活動線」などを体感できる点が、本イベントの大きな特徴です。



参加者は、自身のライフスタイルに合った住まいのイメージをより具体的に描くことができ、

家づくりの第一歩を踏み出すきっかけとなります。

趣味部屋などを取り入れるのも人気。

開催概要

イベント名：ユニテの平屋家づくり相談会

期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

会場：ユニテハウス山形 本社ショールームおよび各モデルハウス

参加費：無料

▼詳細・ご予約はこちら

https://www.unitehouse-yamagata.jp/event/detail/?p=35

会社概要

株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市

代表者：代表取締役 大場友和

事業内容：住宅事業（ユニテハウス）、不動産事業、リゾート事業、地域創生事業 ほか

公式サイト：https://createlemon.jp

ユニテハウス山形：http://unitehouse-yamagata.jp/

ユニテハウスとは

2008年に誕生した、シンプルなデザインと高いコストパフォーマンスが特徴の住宅ブランド。住む人の幸せを考え、月々の支払いやメンテナンス費を抑える工夫をした「箱の家」を提供し続けている。おかげさまで、山形県では住宅着工棟数15年連続No.1※を記録。

「QOL住宅で縁ある人々を幸せに」をモットーにお客様に寄り添った提案を行っている。

※2009年～2023年 リビング通信社調べ

🏠ユニテハウス https://unitehouse.jp

2008年10月にリリースしたセミオーダー住宅。

6つのコンセプトをもとに無駄なものをそぎ落したシンプルデザインが特徴。

リリース翌年度から山形県内では住宅着工棟数15年連続No.1となる。

🏠スマートユニテ https://smartunite.jp

全棟長期優良住宅標準搭載！

「みんなにフィットする「出会う」家づくり」

これまでの約3,700棟の実績の中から、

人気のプランをラインナップした規格住宅。

間取りやテイストはお好みに合わせてチョイスでき、

コスパだけでなく、打ち合わせ時のタイパにも優れています。

🏠スマートユニテクラフト https://createlemon.jp/LP/smart_unite_craft

「自由すぎる規格住宅」をキャッチに、規格住宅の合理性と注文住宅の自由度を両立。

トレンドの間取りやデザインから選び、自分らしい暮らしを叶える商品。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリエイト礼文 広報担当

TEL：023-665-5676

メール：marketing@unitehouse.jp