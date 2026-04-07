スパークル、「1000年先も継続できる森林経営」の実現を目指すForestFolks社のシードラウンドにて出資

スパークル株式会社

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基、以下「当社」）は、1000年先も自然と共存出来る世界の実現を目指し、森林アセットマネジメント事業を展開する株式会社ForestFolks（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役：桜井隆志、以下「ForestFolks社」）のシードラウンドにて、スパークル1号ファンドより投資を実施したことをお知らせいたします。

当社はForestFolks社のプレシードラウンドにおける初回投資以来、一貫して同社の事業構築を支援してまいりました。今回の追加出資により、さらに伴走支援を強化し、同社の飛躍的な成長と社会的インパクトの創出に寄与してまいります。

投資の背景と目的

ForestFolks社は、森林整備からカーボンクレジットの創出・販売までを一貫して提供するサービスを展開しています。カーボンクレジットとは、森林のCO2吸収能力を高めた上で吸収し、法人を主な対象としてCO2を販売可能な状態にしたものです。

ForestFolks社は現在、現場で培われた森林管理のノウハウを、高精度なデータと掛け合わせることで、ミクロな現場作業からマクロな金融・都市設計までを繋ぐハブとなる森林管理システム「Forester Earth（フォレスター・アース）」の開発を進めております。

●現場の技術をスケール：

熟練のフォレスターが持つ「山の見立て」をデジタル化し、広大なエリアでの最適な施業設計を可能にします。

●「既存林業が手を出せない場所」を管理対象に：

収益性の低さから放置されてきた森林に対し、データに基づく新たな価値（カーボンクレジット、防災価値、観光資源など）を付与し、管理のサイクルを回します。

今回の投資を通して、プレシードラウンドに続きForestFolks社の事業成長を支援し、地方における放置森林問題と、それに伴う環境問題の解決に寄与いたします。

ForestFolks社では、今回の資金調達を機に金融機関・地方中核企業・自治体・農林公社等の森林に課題意識をお持ちの幅広いパートナーを募集しております。

株式会社ForestFolksについて

「1000年先も自然と共存できる世界の実現」をビジョンに掲げ、森林整備事業とカーボンクレジット事業を展開しています。古くから問題となっている環境問題を解決し、カーボンクレジットを活用した持続可能な社会の実現に繋がる森林経営の全国展開を目指しています。

株式会社ForestFolks 代表取締役 桜井隆志氏からのコメント

林業には、先人たちが何代にもわたって積み上げてきた素晴らしい現場の技術があります。私たちはそれを否定するのではなく、むしろテクノロジーの力でその価値を最大限に引き出し、世界へ広げたいと考えています。

現在の森林整備の構造には課題もありますが、私たちはそれを壊すのではなく、新しい選択肢を提示することで、森林に関わる全ての人と手を取り合いたい。1000年先の子供たちが『この森があってよかった』と思える未来を、今ここから、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

スパークル代表 福留秀基からのコメント

プレシード期からのご縁を経て、今回もご一緒できることを心から嬉しく思います。

現場を知り尽くした森林組合出身である桜井さんだからこそ持つ日本の林業に対する並々ならぬ想い、そして愚直に課題と向き合う姿勢は前回から全くブレていません。

むしろ事業が前進するにつれて、その解像度と熱量が増していることに頼もしさを感じています。

地域と自然の未来を変えていくForestFolksの挑戦は、ここからが本番です。

日本の林業を地域から変えていく同志として、スパークルも引き続き伴走してまいります。

共に良い日本を作っていきましょう。

株式会社ForestFolks 会社概要

代表者：代表取締役 桜井 隆志

URL：https://www.forestfolks.jp/

本社：新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内

設立：2023年5月10日

お問い合わせ先：https://www.forestfolks.jp/contact

スパークル株式会社 会社概要

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開。東北を世界に伍する場所とするため、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL： https://spurcle.jp

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル

設立：2018年8月1日

お問い合わせ先： info@spurcle.jp