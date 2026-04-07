2025年版カジュアルゲーム最新動向調査 ―パズルが46.6%を占有、オリジナル作品が9割

株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマートは、2025のApp Storeダウンロードランキング（Freeランキング）100位以内にランクインしたカジュアルゲームを対象に調査を実施しました。

この調査は毎年おこなっており、今年で5年目を迎えます。

本調査は全191タイトル対象にジャンル構成、IP作品の割合、ランクイン傾向などを整理しまとめ、『LIVEOPSIS』契約企業へレポートとして配信中。本リリースはその概要の一部を紹介しています。

【調査サマリー】

・ジャンル構成は、パズルゲームが46.6%を占める

・9割以上がオリジナル作品、IP作品は9.4%にとどまるも長期運営タイトルが多い

・カジュアルゲームのパブリッシャーは日本が45.0%で最多

※調査はスパイスマート提供『LIVEOPSIS』で取得したデータをもとにおこなっています。

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LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

【調査概要】

期間：2025年1月～12月

対象：期間中の月間Freeランキング100位以内にランクインしたスマホゲームタイトルのうち、カジュアルゲーム（※）191タイトル

（※）本調査では、短時間でプレイ可能な「ハイパーカジュアル・カジュアルゲーム」のトレンドを分析するため、「ロイヤルマッチ」「ゴシップハーバー」「タウンシップ」などに代表される箱庭要素やストーリー進行、重度なリソース管理等を含む中長期プレイ型タイトルは対象外としています

ジャンル構成は、パズルゲームが46.6%を占める

本調査の対象となったカジュアルゲーム191タイトルにおいて、最も多くを占めたジャンルはパズルゲームで、全体の46.6%を占めました。単一ジャンルとして約半数を構成しており、ランキング上でも中心的な位置を占めています。次に多かったのは脱出ゲーム・謎解きで、全体の18.8%を占めています。



パズルゲームの内訳ではソートパズルやネジ外し、マッチ3パズルがそれぞれ10.1%と同水準。またブロックパズル、マージパズル、3Dマッチパズルなども上位の割合を占めておりとなり、特定のサブジャンルに偏るのではなく、パズルの中でも複数のサブジャンルによって構成されています。



パズルゲームは漫画アプリやSNSなどの広告との親和性が高く、広告露出の多さがランクイン回数（新規ダウンロードの継続）に少なからず貢献していると考えられます。

2025年カジュアルゲーム ジャンル割合/LIVEOPSIS調べ9割以上がオリジナル作品、IP作品は9.4%にとどまるも長期運営タイトルが多い

今回の調査では、カジュアルゲーム市場は全体の9割以上がオリジナル作品で占められていることがわかりました。

IP作品は全体の9.4%（18タイトル）にとどまり、90.6%がオリジナル作品となりました。

これらIP作品には「ディズニー」「サンリオ（ハローキティ）」など世界的に知名度の高いIPを活用したタイトルや、長期運営タイトルが1年を通して継続的にランクインしています。

カジュアルゲームのパブリッシャーは日本が45.0%で最多

パブリッシャーの地域別でみると、日本で45.0%と最も多い結果となりました。次いでシンガポールや香港、韓国と続いています。

日本のパブリッシャー作品をジャンル別に見ると、『LINE：ディズニー ツムツム』などのIP作品や、パーティーゲーム・脱出ゲームといった特定ジャンルに集中。一方で日本以外の海外パブリッシャー作品ではネジ回しやソート系パズルが多くを占めていました。

2025年カジュアルゲーム パブリッシャー国・地域別 割合/LIVEOPSIS調べレポートについて

本リリースは調査結果の一部抜粋となり、上記に加え対象タイトルからピックアップした5タイトルの詳細情報などをレポートに掲載しています。全文は、スパイスマートが提供する運営ソリューション『LIVEOPSIS』ご契約企業へ配信中となります。LIVEOPSISに関するご質問は以下よりお問い合わせください。



株式会社スパイスマートについて

LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

スマホゲーム市場に特化した調査・分析をはじめ、日本発のIP作品ライセンスを活用したビジネス支援事業やビジネスマッチング事業を展開しています。調査・分析事業の一環として、日本・中国・韓国・米国などのグローバル市場向けに調査を実施し、運営ソリューション『LIVEOPSIS』の会員向けに調査レポートとして提供しています。

【サービス一覧】

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【会社概要】

会社名 ： 株式会社スパイスマート

代表者 ： 代表取締役 久保 真澄

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909

設立 ： 2015年7月

事業内容：

１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業

２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業

３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業

URL ： http://corp.spicemart.jp/

【本件に関するお問合せ先】

広報担当：press@spicemart.jp

※日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語で対応可能です