【全国50店舗突破】24時間無人フィットネスジム「ECOFIT24」

エーイーシー株式会社

エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「ECOFIT24」は、2026年4月13日（月）の十三店（大阪府）オープンをもちまして、全国50店舗を達成します。



ECOFIT24は、低価格×無人運営の新たなジムモデルとして支持を集め、全国で拡大を続けています。短期間での出店拡大により、フィットネス業界における新たな選択肢として注目されています。

■ なぜ50店舗まで拡大できたのか

ECOFIT24は、従来のジム運営における「人件費依存」の構造を徹底的に見直し、低価格でも成立するビジネスモデルを確立してきました。

- 無人運営による省人化- シンプルな料金設計- 運営の標準化による再現性の高さ- 生活動線上（住宅地・駅近・ロードサイド）への出店- シンプルで使いやすいマシン構成- 24時間いつでも利用可能な環境

これらにより、運営面では出店・運営のハードルを下げながら、利用者にとっては通いやすく継続しやすい環境を実現。結果として、幅広い層から支持を集め、全国での出店を加速し、50店舗突破を達成しました。

■ ECOFIT24とは

ECOFIT24は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる、24時間営業の無人型フィットネスジムです。初心者から上級者まで対応できるトレーニング環境を備え、『気軽に、気ままに、自分らしく』をコンセプトに、全国で展開を進めています。

今後の展望｜100店舗体制へ

- 24時間365日利用可能- 月額2,980円（税込3,278円）の低価格- 全国の店舗を相互利用可能- 無人運営による効率的な運営体制- 有酸素マシン・ウェイトマシン・フリーウェイトをバランスよく配置- 会員専用アプリによるトレーニング管理

今回の50店舗突破を通過点とし、ECOFIT24は今後も全国各地で出店を進め、100店舗体制の実現を目指してまいります。

引き続き、地域に根ざした出店を行いながら、「誰でも気軽に通えるフィットネス環境」の提供を拡大してまいります。

■ フランチャイズオーナー募集

ECOFIT24では、全国展開の加速に向け、フランチャイズオーナーを募集しています。

- 24時間無人運営による省人化- シンプルな料金設計による分かりやすい収益モデル- オーナー常駐不要の運営体制- 複数店舗展開を見据えた仕組み

といった特徴により、安定した運営が可能です。物件選定から店舗設計、開業後の運営支援まで、本部が一貫してサポートいたします。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部

メール：fc_ecofit24@aec-co.net

公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

■ 会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社

所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80

GLP名古屋守山WEST 2階

TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）

E-mail：info@aec-co.net

公式サイト：https://aec-co.net/

■ 関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/

ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/

TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/

エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/

ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf

PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/





