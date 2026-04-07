【カオピーズ】Japan IT Week【春】2026 「DX・AI・クラウド個別相談会」予約受付開始！

株式会社カオピーズ

本相談会は、レガシーシステム刷新、クラウド移行、AI応用DX推進、24時間365日運用監視体制の強化など、企業のDX推進に関する具体的な課題をお持ちの方に向けた個別商談サービスです。会場で担当コンサルタントと直接ディスカッションできるため、より実践的かつ具体的な解決策のご提案が可能です。

「レガシーシステムを刷新したい」

「生成AIを業務に活用したい」

「オンプレからクラウドへ安全に移行したい」

「24時間365日の監視体制を整えたい」

などのお悩みがございましたら、ぜひ本相談会をご活用ください。

■ ご相談可能な主なテーマ

１. システム開発（DX推進支援）

生成AI・業務システム開発、Web・モバイル・基幹システム構築、要件定義から運用保守まで一気通貫で対応。スピードと品質を両立した開発体制をご紹介します。

▶サービスの詳細：https://kaopiz.com/ja-system-development/

２. クラウド移行・最適化

現行環境アセスメント、AWS／Azure／GCPへの移行設計、段階的マイグレーション、移行後のコスト可視化までトータルにサポートします。

▶サービスの詳細：https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/

３. AI応用DX推進

生成AI活用、データ活用基盤構築、画像認識・自然言語処理の導入など、PoCから本番運用まで一貫支援いたします。

▶サービスの詳細：https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/

４. 顔認証ソリューション

入退室管理・勤怠自動化、不正防止（eKYC対応）、VIP認識、工場・オフィスの安全管理強化など、実践的な導入事例をご紹介します。

▶ソリューションの詳細：https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/

５. 24時間365日監視サービス

リアルタイム監視、障害一次対応、迅速エスカレーション、インシデント分析まで対応し、「止めない運用」を実現します。

▶サービスの詳細：https://kaopiz.com/ja-news-system-monitoring-24-365/

【出展概要】

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

主催：RX Japan株式会社

会場：東京ビッグサイト

小間位置：西ホール 9-36 (W9-36) VINASAブース内

※ご来場には事前登録（無料）が必要です。

＜入場用バッジ登録フォーム(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1635715510610855-IU3)＞

※カオピーズの出展ページ(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BA.org-ea591d63-48eb-4546-8ffe-e8ac4f0d6923.html#/)

カオピーズは、ベトナム（ハノイ・ダナン）および日本（東京）に拠点を持つシステム開発企業です。日本市場に特化した開発体制を構築し、DX推進・クラウド・AI・運用までワンストップで支援しております。

IT人材不足やシステム刷新に課題をお持ちの企業様は、ぜひこの機会にご相談ください。

皆様のご来場とご予約を心よりお待ちしております。

【会社概要】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 800名（2026年04月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/