EVスマート充電・運行管理システム「AAKEL eFleet」の対応車種にHondaの軽EV「N-VAN e:」「N-ONE e:」を新たに追加し、商用運用を開始

アークエル株式会社

デジタルイノベーションで脱炭素化社会を実現するアークエル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮脇良二、以下「当社」）は、当社が提供するEVスマート充電・運行管理システム「AAKEL eFleet」（以下「eFleet」）の対象EV（電気自動車）車種にHondaの「N-VAN e:」および「N-ONE e:」を追加したことをお知らせします。

本対応により、両車種においても「eFleet」の各種機能をご利用いただけるようになります。

また、グリーンコープ生活協同組合くまもと 北部センター、東部センターにおいて「N-VAN e:」が導入され、「eFleet」における商用運用を開始しました。

参考：EV60台規模の配送センターに「EV充電最適化システム」を提供 グリーンコープくまもと × AAKEL(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000058244.html)

■背景

N-VAN e:N-ONE e:

企業や自治体では、脱炭素化の取り組みと業務効率化の両立を目的に、比較的走行距離が短く導入ハードルの低い軽EVからEVシフトを進める動きが広がっています。一方で、複数台のEVを運用する際には、充電管理や運行管理の煩雑化、電力コストの最適化といった課題も顕在化しています。

「eFleet」は、AIを活用した複数EVの最適な充電制御と運行管理を一元的に行うことで、企業・自治体のEV導入および運用を支援するエネルギーマネジメントシステムです。今回、「N-VAN e:」および「N-ONE e:」を新たに対応車種として追加することで、企業や自治体における軽EVを活用した業務の効率化と脱炭素化の取り組みを、より一層後押ししてまいります。

■サービス提供内容

本対応により、「N-VAN e:」「N-ONE e:」を導入する企業・自治体に対し、以下の支援が可能となります。

・EV充電の最適化による電力コストの削減

・複数車両の運行状況を一元管理することによる業務効率の向上

・EV導入・運用に伴う管理負荷の軽減



これらの支援は、対応車種の拡充によって取得可能となったEVのリアルタイムな車両情報を活用して実現します。取得したデータを数理最適化のインプットとして反映することで、より高度なEVスマート充電を提供します。

当社は、今後も企業と自治体のEVシフトと業務効率化を支援するとともに、持続可能な脱炭素化社会の実現に貢献してまいります。

■「AAKEL eFleet」について

当社独自のテクノロジー*によるEVの最適充電をすべて一括管理・自動化するサービスです。脱炭素化に向けてEVを導入する企業・自治体のお客様を対象に、「ダイナミックプライシング」「フリートマネジメント」「EMS」等のシステムと「スマート充電」を組み合わせ、EV充電を最適化、自動で一括管理します。

*数理最適化によるEV充電マネジメントシステム

＜特徴＞

いつでもどこでもPC・スマホで充電状況を簡単に把握でき、遠隔からの充電制御もできます。

・複数EVの管理

・EVごとに翌日の稼働予定を登録

・充電器ごとに異なる機器情報、設置個所を管理

・EVごとに充電状況、充電スケジュール、位置情報を確認

・充電料金、充電量、充電時間等の利用状況履歴を確認

・もしもの時は、充電の自動/手動をワンクリックで切り替え

eFleet 詳細・お問い合わせ :https://aakel.co.jp/eFleet/top

■「N-VAN e:」について

N-VAN e:は、商用からホビー用途まで、幅広いニーズに対応するクルマとして好評をいただいているガソリンモデル「N-VAN」をベースに、EVならではの使い勝手を加えた軽商用EVです。フラットで低い床と高い天井がもたらす広く大容量な荷室空間、助手席側のセンターピラーをなくした大開口部などの特長はそのままに、N-VAN e:には給電機能や静粛性など、EVならではの価値が加わりました。主な商用ユースの一つである配送業務にも十分対応する一充電走行距離として、WLTCモードで245km(※1)を実現したほか、充電時間は普通充電（6.0kW出力）(※2)で約4.5時間、急速充電（50kW）(※3)で約30分と、利便性も追求しています。

■「N-ONE e: 」について

N-ONE e:は、グランドコンセプトを「e:Daily Partner（イー デイリー パートナー）」とし、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”となるクルマを目指しました。愛着の湧くエクステリアデザインや、EVならではの力強くクリーンな走りと静粛性、そして日常使いに安心感をもたらす航続距離295km(※1)の実現により、幅広いお客様に支持されるスタンダードなEVとなることを目指した軽乗用EVです。

※1 一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて一充電走行距離は大きく異なります

WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

※2普通充電は、充電残量警告灯が点灯した時点から、満充電までのおおよその時間



※3急速充電は、充電残量警告灯が点灯した時点から、充電量80％までのおおよその時間（特に、夏季・冬季には充電時間が長くなる場合があります）

■会社情報

アークエル株式会社

代表取締役：宮脇良二

設立：2018年8月1日

HP：https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡県福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング