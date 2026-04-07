個人向けのカーリースバック「クルマネー」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、X STAR株式会社（本社：東京都港区、代表者：肖 挺）が提供する個人向けのカーリースバック「クルマネー」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。AIを活用した本人確認の自動審査で、従来の目視確認による審査プロセスが効率化され、本人確認審査にかかる時間を大幅に短縮します。

■要約

・Liquidは、個人向けのカーリースバック「クルマネー」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

・これにより、「クルマネー」サービス利用時の本人確認審査業務の効率化と審査時間の短縮が可能

・「LIQUID eKYC」の累計本人確認件数が約1.5億件、累計契約数が約600社である実績や、撮影開始から完了までの離脱率の低さが評価され採用された

■背景

Liquidは、個人向けのカーリースバック「クルマネー」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。「LIQUID eKYC」は、本人確認書類の撮影と顔写真の撮影（セルフィー）を行うことで、オンライン上で本人確認手続きを完了できます。また画像認識AIにより、リアルタイムで具体的なエラーメッセージを提示し、ユーザーの離脱を抑えます。これにより、「クルマネー」サービス利用時の本人確認審査業務の効率化と審査時間の短縮が可能です。

「LIQUID eKYC」の累計本人確認件数が約1.5億件、累計契約数が約600社という実績や、撮影開始から完了までの離脱率の低さを評価いただき、このたびの採用に至りました。

個人向けのカーリースバック「クルマネー」について：https://kurumoney.xstar.co.jp/

■X STAR株式会社について

所在地：東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー ３８階

代表者：CEO 肖 挺

設立：2023年3月

事業内容：自動車リース事業、自動車買取事業

Webサイト：https://www.xstar.co.jp/

■eKYC市場シェア6年連続No.1 *1である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

LIQUID eKYCについて：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証について： https://liquidinc.asia/jpki/

*1 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘 代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。