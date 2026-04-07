20万件超の腸内細菌叢データを活用した研究支援アプリ「Mykinso Explorer (マイキンソーエクスプローラー) 」提供開始

株式会社サイキンソー

株式会社サイキンソー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：原 洋介、以下サイキンソー)は、累計20万件以上の腸内細菌叢データを基盤としたデータアプリケーション「Mykinso Explorer（マイキンソーエクスプローラー）」を2026年4月6日より提供開始いたします。

本サービスの活用により、食品・飲料・サプリメントメーカーなどの研究開発及びマーケティング担当者は、生活者データと腸内細菌データを横断的に分析し、仮説探索から検証設計までをワンストップで実施可能になります。

背景

これまで、腸内細菌データを活用した商品開発には以下のような課題がありました。

- 自社での検査実施が前提となり、データ取得コスト・時間が大きい- 外部データの活用が難しく、仮説検証の初期段階での意思決定が困難- 結果として、試験設計やPoCの“無駄打ち”が発生

こうした背景から、収集済みのマイキンソーデータを活用して迅速に仮説検証できる仕組みが求められていました。

本サービスは、従来ブラックボックス化しがちであった菌叢解析を「誰でも扱える形」に可視化し、研究開発のスピードと精度を飛躍的に向上させる画期的なソリューションです。

サービスの概要

Mykinso Explorerは、腸内細菌叢データ × 生活者属性データを統合した統計ダッシュボードです。導入機関の担当者は、下記のようなことを実現できます。

- 自社検査不要で、大規模菌叢データに基づく仮説探索- 属性・生活習慣・菌叢の組み合わせによる多面的なセグメント分析- 商品開発・研究・マーケティングにまたがる意思決定支援

主な機能

本サービスでは、以下の情報を組み合わせた検索・分析が可能です。

１. 属性情報による層別

- 性別、年代、BMI、既往歴 など

２. 生活習慣情報

- 食習慣（例：米飯摂取頻度）- 排便傾向（例：便秘傾向）- 運動習慣 など

３. 腸内細菌叢情報

- 特定菌群（例：ビフィズス菌）など

これらの情報を統合的に掛け合わせることで、特定の生活者群に特徴的な腸内細菌の傾向を可視化することが可能となります。これにより、商品コンセプトの創出や機能性仮説の構築、さらには臨床試験の設計最適化まで、研究開発プロセスの上流から下流に至る一連の意思決定を一貫して支援します。

特徴と活用事例

Mykinso Explorerは、開発者の経験や勘に依存していた意思決定を、大規模データに基づく再現性のある根拠へと転換します。探索 → 絞り込み → 検証設計までをワンストップで提供することで、PoCや試験設計の無駄を削減。さらに、生活者課題×菌群の特徴から未踏の訴求軸を抽出し、差別化コピーや開発テーマに落とせる点が大きな特長です。

活用例

今後の展望

- 特定の食習慣を持つ人に多い菌群を分析し、新規素材の開発テーマを創出- ターゲット層の腸内環境の特徴を踏まえ、機能性訴求の設計に活用- 大規模データに基づいた説得力のあるマーケティングメッセージの開発

データベースの拡充と機能改善を継続し、食品以外の機能性領域やターゲット層にも活用可能性を拡大予定です。蓄積される腸内フローラデータや生活者アンケートデータを活用し、より精緻なセグメント探索や新規ヘルスクレーム探索を進め、将来的には、異分野データとの連携による新たな価値創出を目指します。

今後は、腸内細菌叢データのさらなる蓄積とともに、分析機能の高度化を進め、食品・サプリメント領域にとどまらず、医療・ヘルスケア・保険・自治体など多様な分野への展開を視野に入れています。

また、腸内環境データと生活習慣データを掛け合わせることで、個人の健康リスクの予測や未病対策、さらには地域・社会単位での健康施策への応用も期待されています。将来的には、他のオミクスデータや環境データとの連携を進めることで、「個別最適化された健康支援が当たり前となる社会基盤の構築」を目指します。

サービス紹介ページ／お問い合わせ窓口

■ サービスサイト https://research.cykinso.co.jp/#mykinsoexplorer

■ 資料請求・無料トライアル https://explorer.mykinso.com/catalog/request

※資料請求をしていただいた企業様を対象に、2週間の無料トライアルを提供しております。

会社概要

「細菌叢で人々を健康に」を企業理念に掲げ、腸内フローラをはじめとする常在細菌叢と心身の健康・疾患リスクとの関連を解明し、全ての人々の日常に個別最適な解を提供することで、誰もが自然と健康になれる社会を目指しています。その一環として、腸内環境の状態を把握することが健康維持・増進に繋がるとの考えから、自宅で手軽にできる腸内フローラ検査「マイキンソー（Mykinso）」を開発しました。日本人の大規模な菌叢データベースと高度なデータサイエンス技術を活用し、検査サービスの拡張やOEM開発、システム構築支援、匿名加工情報の研究利活用推進など、菌叢データに基づく事業を多角的に展開しています。

・会社名：株式会社サイキンソー

・設立 ：2014年11月19日

・所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1 オダカビル2階

・代表者：代表取締役 原 洋介

・主な共同研究先：大阪大学微生物病研究所

・HP ：https://cykinso.co.jp/