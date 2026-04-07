エモーションテック、「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026」に登壇

株式会社エモーションテック

株式会社エモーションテック（本社：東京都港区、代表取締役：今西 良光、以下「当社」）は、2026年4月21日（火）～23日（木）に東京ビッグサイトで開催される「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026（第7回）」（主催：インフォーママーケッツジャパン株式会社）にてセミナー登壇および出展をいたします。

■当社登壇セミナー概要

タイトル：医師・患者の「本音」を可視化する 非構造化テキストデータ分析の最前線

日時 ：4月23日(木) 13:15-13:45

会場 ：8J

登壇者 ：株式会社エモーションテック 代表取締役 今西 良光

製薬企業において、問い合わせログや日報などの「非構造化テキストデータ」の活用は長年の課題でした。しかし、ここにこそ医師の治療ニーズや患者のQOL向上に繋がる重要な「本音」が眠っています。

本セミナーでは、膨大なテキストデータから有用なインサイトを引き出すための最新手法を具体的な事例を交えて解説。暗黙知を形式知に変え、Patient Centricityを実現するための実践的アプローチをご紹介します。

■展示ポイント：ドクター・患者さん起点のマーケティング戦略立案支援「EmotionTech for Pharma」

医師の処方行動は、薬剤のエビデンスだけでなく、MRとの関係性や情報提供の質に強く影響されます。

CX向上の専門家としてリサーチや分析技術に強みを持つ当社は、エンタープライズ企業を中心に700社以上の幅広い業界のクライアントを支援してきました。そこで得られたノウハウと特許技術を用いた分析により、薬剤の処方意向につながる顧客体験やチャネルなどの要因および医師のニーズに刺さる製品メッセージを明らかにすることで、ドクター起点でのマーケティングに貢献します。

実際に、生成AI×統計解析によるテキスト分析サービス「TopicScan(TM)️」でドクターの声や患者さんの声の分析をし、インサイトの可視化に成功した支援事例もお伝えいたします。

ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポにお越しの際は、ぜひエモーションテックのブースにもお立ち寄りください。

■「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026（第7回）」開催概要

・日 程： 2026年 4月 21日（火）～23 日（木）10 時00 分～17 時00 分

・会 場： 東京ビッグサイト東8ホール（当社出展の小間番号：8C-13）

・主 催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

・入 場： 無料・WEB事前登録必須（セミナーは別途要WEB事前登録）

・URL ：https://www.pharmait-expo.com/

■株式会社エモーションテックについて

「エクスペリエンスマネジメントを行うためのインフラとなり、企業が顧客・従業員を中心とした事業活動をあたりまえに実施している社会を実現する」ことを目指し、CXマネジメントサービス「EmotionTech」、生成AI×統計解析によるVoC（顧客の声）分析サービス「TopicScan」等のサービスを提供しています。

【会社概要】

・会社名：株式会社エモーションテック

・所在地：東京都港区西新橋1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F

・設立：2013年3月

・代表者：代表取締役 今西 良光

・事業内容：CX（顧客体験）およびEX（従業員体験）の向上をサポートする「EmotionTech」、VoC（顧客の声）データAI分析サービス「TopicScan(R)︎」を提供。感情に関するフィードバックデータの正確な計測及び、特許を取得している独自の解析技術により、組織課題の可視化と改善実行を支援します。

・URL ：https://emotion-tech.co.jp