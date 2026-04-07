建設テック4社が合同採用イベントを開催。レガシー産業の逆襲 -AIで消えない市場がある。

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役社長：博多 一晃、以下、SORABITO）は、建設テック領域で事業を展開するスタートアップ4社による合同採用イベント「レガシー産業の逆襲 ～AIで消えない市場がある。～」を、2026年4月23日（木）に開催いたします。

本イベントは、建設業界という巨大な産業分野において、テクノロジーの力で新たな価値創出に挑む企業が集結し、リアルな事業課題や成長機会をお伝えするものです。

近年、AIやDXの進展により多くの産業構造が変化する中、建設業界は依然として人手不足や生産性向上といった課題を抱えつつも、社会インフラを支える不可欠な市場として大きな成長余地を持っています。本イベントでは「AIでは代替されない価値とは何か」「レガシー産業の変革に挑む面白さ」をテーマに、各社CEOおよび有識者が議論を展開します。

開催背景

建設業界は国内市場規模が大きく、インフラ維持や都市開発など社会基盤を支える重要な産業である一方、労働力不足やアナログ業務の多さといった課題を抱えています。

こうした課題に対し、テクノロジーを活用した変革を推進するスタートアップが増加しており、業界全体としてDXへの関心が高まっています。本イベントは、そうした変革の最前線にいる企業が連携し、次世代の人材との接点を創出することを目的に開催するものです。

開催概要

イベント名：レガシー産業の逆襲 ～AIで消えない市場がある。～

開催日時：2026年4月23日（木）18:30～20:30

開催形式：オフライン＋オンライン配信（ハイブリッド）

会場：戸田建設本社（東京都中央区京橋1-7-1）

対象：中途・ビジネス職、転職検討層・潜在層

イベントのお申し込みはこちら :https://gyakusyu.peatix.com/

登壇者（五十音順）

イベントの見どころ

- 岩本卓也（株式会社Polyuse 代表取締役）- 斎藤寛彰（戸田建設株式会社 ビジネスイノベーション部 課長）- 田尻大介（DataLabs株式会社 代表取締役）- 博多一晃（SORABITO株式会社 代表取締役社長）- 韓英志（クラフトバンク株式会社 代表取締役）- 平川凌（株式会社ユーザベース / Speeda スタートアップアナリスト）

本イベントでは、以下のようなテーマを軸にディスカッションを行います。

なぜこの市場にいるのか

AIで消えない市場は本当に存在するのか

レガシー産業に、なぜ賭けたのか

この市場は5年後どうなるのか

また、会場ではセッション終了後に登壇企業とのネットワーキングの機会も設けており、参加者は各社の採用担当者や経営陣と直接コミュニケーションを取ることが可能です。

今後について

イベントのお申し込みはこちら :https://gyakusyu.peatix.com/

SORABITOは今後も、建設業界におけるDX推進および人材流動化の促進を目的に、業界横断での取り組みや情報発信を継続してまいります。

SORABITO株式会社について

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

【参考リンク】

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)