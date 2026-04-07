【第28回】血液がん知っとかナイト 「小児の急性白血病」 開催のご案内

認定NPO法人 キャンサーネットジャパン

イベント公開ページ https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260612

認定NPO法人キャンサーネットジャパン（東京都文京区 理事長 岩瀬 哲）は、2023年より毎月1回、血液がんに関するオンラインセミナー「血液がん知っとかナイト」を実施しています。28回目の開催となる2026年6月は「小児の急性白血病」をテーマに開催する運びとなりました。本セミナーはレモネードスタンド開催による寄付の一部を活用して開催させていただきます。

インターネット環境があれば、全国どこからでも参加することが可能です。入院中の病室からでも参加可能なオンラインセミナーは大変好評です。参加は無料です。

【開催概要】

■ 開催日時：2026年6月12日 (金) 19:00～21:00

■ テーマ：小児の急性白血病

■ 配信方法：オンライン（zoomウェビナー）

講演(約60分)＋質疑応答(約50分) ※ 講演部分のみ後日アーカイブ配信予定

■ 参加費：無料

■ 対象者：患者さん・ご家族・医療従事者・どなたでも

■ 申込：必要

■ 主催：認定NPO法人キャンサーネットジャパン

■ 詳細：https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260612

■ 申込フォーム：https://forms.gle/YgUAFzHNHoN7K4HC8

■ 概要：

90％近く治るようになった小児白血病の世界

1960年代まで治癒の望めなかった小児白血病は現在、90%近く治るようになった。それは世界各国で行われた多施設共同研究グループによる臨床試験の積み重ねにより達成された。現在の研究目標は、治癒率を下げずに治療による副作用や晩期合併症を減らすことに移ってきた。そのためには、多くの診療科の協力と多職種の連携、そして患者会との協働作業が必要である。

真部 淳 先生（北海道大学大学院医学研究院 小児科学教室 名誉教授）

1985年北大医学部卒後、聖路加国際病院で研修。ローマカトリック大学とSt. Jude小児研究病院（メンフィス）、東大医科研で小児血液腫瘍学の研究に従事。2019年から北大小児科教授。日本小児血液がん学会会長（2023年・札幌）。日本血液学会国際シンポジウム会長（2024年・函館）。日本小児がん研究グループ（JCCG）理事長（2023-2025年）。

■ プログラム

講演（60分前後） ※後日アーカイブ動画を公開

-休憩10分-

質疑応答（50分前後） ※ライブ配信のみ

※事前質問・当日の質問を受け付けます

【血液がん知っとかナイト】

血液がん領域のテーマに沿って、毎回各分野を牽引する講師に、解説していただきます。オンラインセミナーであっても参加者が十分に理解を深められるよう、双方向コミュニケーションとなる質疑応答の時間にも重きを置いており、これまでの参加者の満足度も高い人気のセミナーです。また、患者さんやご家族だけでなく、看護師をはじめ多くの医療従事者も参加され、さまざまな立場からの疑問を共有し学べる機会として、活用されています。

https://www.bloodcancerforum.jp/night

【レモネードスタンドジャパン】

レモネードスタンドジャパンは、認定NPO法人キャンサーネットジャパンが運営をしています。小児がん支援のために全国各地で開催するレモネードスタンドを応援・支援しています。レモネードスタンドの開催により集められた募金やお寄せいただいた寄付は、必要な経費を除き全額、小児がん研究のプロジェクトへの助成や、小児がんの疾患啓発や長期的な生活を支えるのに役立つテーマのセミナー開催や冊子制作などに使われています。

https://www.lemonadestand.jp/

【認定NPO法人キャンサーネットジャパン】

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

https://www.cancernet.jp/

※ 誠に恐縮なお願いですが、ご案内を掲載・報道いただく際は、事前にご一報いただけましたら幸いです。