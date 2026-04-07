公益財団法人横浜市観光協会は横浜市SDGｓ認定制度「Y-SDGs」上位認証のSuperiorを取得しました！

公益財団法人横浜市観光協会

公益財団法人横浜市観光協会（以下、YCVB）は、横浜市のSDGｓ 認証制度「Y-SDGs」※1 に申請し、この度上位認証Superior（スーペリア）を取得しました。

※1 Y-SＤＧｓ認証制度：SDGｓに積極的に取り組む企業・団体の皆様の持続可能な経営・運営を後押しするため、横浜市が認証する制度で、ESGL（環境・社会・ガバナンス・地域）の４分野、30項目から企業や団体の取組を評価・認証します。

YCVBの活動

YCVBは、横浜の観光MICEを牽引するDMO※2として関係者とビジョンを共有し、横浜の魅力を国内

外へ発信しています。多様な来訪者が生むにぎわいを、ビジネス・文化・教育・市民生活へ広げる観光まちづくりを推進しています。

※2 Destination Management / Marketing Organization (DMO）とは、地域の多様な関係者と連携しながら、科学的アプローチを取り入れた観光地域づくりを行う司令塔となる法人のこと。

評価された主なYCVBの活動

YCVBの次のような社会課題の解決につながる取組などが評価されました。

■ 横浜の観光MICE推進並びに消費額増につながる取組

観光関連事業者や地域と連携し、国内外からの観光MICEの誘客に取り組んでいます。また多様な横浜の資源を活かし、来訪者の市内回遊性の向上や消費活動を促進しています。

■ 滞在しやすい受入れ環境整備

障がいの有無や年齢にかかわらず全ての方がより安全で快適に横浜を観光できるように情報発信をしています。また、観光関連事業者向けにも研修を開催し、ユニバーサルツーリズムを促進しています。

・公式ウェブサイト「横浜観光情報」にて観光施設等の設備や移動経路等のバリアフリー情報を掲載

・ YCVBが運営する市内の観光案内所にて多言語対応や筆談点字での観光案内を実施

■ 横浜市内の地域コミュニティとの連携

約600のYCVB賛助会員や事業者・地域の皆様と一緒に横浜観光の盛り上げや新たな魅力づくりに取り組むとともに、賛助会員同士の交流会ではビジネスチャンス創出を行っています。

また、観光MICE人材の育成のために多様な講座等を開催するほか、産官学連携を強化しています。

これからもYCVBは、約600の賛助会員や事業者・地域の皆様との連携強化を基盤に、DMOとして持続可能な観光地域づくりを力強く進めていきます。

■横浜市観光協会の活動報告ページ

https://business.yokohamajapan.com/ja/works/