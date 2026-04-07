Open8 Private Summit 2026 ～HRコミュニケーションカンファレンス～ 開催

株式会社オープンエイト

株式会社オープンエイト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高松雄康、以下オープンエイト）は、2026年5月27日（水）、東京ガーデンテラス紀尾井町「紀尾井カンファレンス」にて、完全招待制の特別カンファレンス「 Open8 Private Summit 2026 ～HRコミュニケーションカンファレンス～」を開催することをお知らせいたします。





本イベントは、「AI × HR」をテーマに、AIの進化が人事戦略・組織デザインに与える本質的な変化を探求するプライベートサミットです。従業員500名以上企業の人事部門長・決裁者を対象に、少人数・招待制で実施いたします。

生成AIをはじめとするテクノロジーの進化は、採用・育成・配置・評価といった人事業務の高度化のみならず、経営戦略と連動した人的資本マネジメントの再設計を迫っています。



本サミットでは、「テクノロジー」と「人」の両面から、次世代の人材戦略と組織デザインの最適解を探ります。業務効率化やDX推進にとどまらず、データドリブンなタレントマネジメント、リーダーシップ開発、人材不足時代の組織変革など、多角的なテーマを取り上げます。



● 開催概要



【名称】Open8 Private Summit 2026 ～HRコミュニケーションカンファレンス～

【日時】2026年5月27日（水）14:00～20:00

【会場】東京ガーデンテラス紀尾井町「紀尾井カンファレンス」（永田町駅 9a出口直結）

【対象】従業員500名以上企業の人事部門長・決裁者様

【定員】40名（完全招待制・事前審査制）

【主催】株式会社オープンエイト

【公式イベントサイト】 https://video-b.com/open8-private-summit-2026/



【登壇者】

前例にとらわれず新たな価値を創る、真のCHROの使命とは



有沢 正人 氏

元いすゞ自動車株式会社 CHRO 人事担当EVP／元カゴメ株式会社 常務執行役員CHO／HR GENESIS株式会社代表取締役

人的資本経営×AI ～経営戦略と連動する人事マネジメントの未来図～



永島 寛之 氏

HR総研上席コンサルタント／中央大学 客員研究員／元ニトリホールディングス理事 ・人事責任者／元レノバ執行役員／CHRO／

一般社団法人AICX協会人事AI変革推進委員／トイトイ合同会社代表社員

人材不足時代に必要な人事戦略 ～USJのV字回復から学ぶ人材マネジメント～

梅原 千草 氏

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 元人材開発マネージャー／

Universal Academy 初代学長／株式会社SmiLearn 代表取締役

● オープンエイト 会社概要

オープンエイトは、エンタープライズ向け生成AI技術を活用したDX事業を展開するAIソリューションカンパニーです。

AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」や、AIナレッジマネジメント「Open BRAIN」などで構成される「OPEN8 Platform」の提供を通じて、企業における情報の「質」の高度化と、情報の「流通」の高度化をワンストップで支援しています。

日経225に採択されている大手企業を中心とし、累計約1,000社の企業が、OPEN8 Platformの活用を通じて人材開発や業務標準化、社員エンゲージメントの向上、効果的な新卒採用などを実現しています。

株式会社オープンエイト

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 高松雄康

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 WeWork日比谷パークフロント

設立：2015年4月10日

事業内容：エンタープライズ向け生成AI技術を活用したDX事業

https://open8.com/