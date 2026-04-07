W２、開発プロセスそのものを刷新する「AI駆動開発（AIDD）」を標準化

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下 W２）は、生成AIを活用し、要件定義から開発・品質保証・運用までを一気通貫で最適化する「AI駆動開発（AIDD）」を開発標準として展開することをお知らせします。

本取り組みは単なる開発業務の効率化だけではなく、「実際に売れる・運用できるEC」を実現するためのAI活用モデルとして、顧客の事業成長に直結する形で提供されます。

背景｜「AIは入れたが成果が出ない」という構造課題

EC・リテール業界ではAI活用が急速に進む一方で、多くの企業においては以下の課題が顕在化しています。

- システム・機能開発におけるPoCで止まる- 部分導入に留まる- 売上・業務改善に繋がらない

その要因は、AIが開発や業務プロセスと分断された状態で導入されていることにあります。

W２はこの課題に対し、AIを「ツール」としてではなく、開発プロセスそのものに組み込むべき存在と再定義しました。

W２のAI駆動開発（AIDD）とは

AIDDは、要件定義から開発、品質保証、さらに運用・販促まで、EC事業の全工程にAIを統合する開発モデルです。

20年以上にわたりコマースプラットフォームを提供してきた知見をもとに、AIを単なる補助ではなく、事業成果を生み出す中核として機能させる仕組みを構築しています。

特徴１.：開発工程すべてをAIで再設計

W２では以下すべての工程にAIを組み込んでいます。

- 要件定義- 設計- 実装- テスト- 品質保証

これにより、以下を同時に実現します。

- 開発スピードの大幅向上- 品質の標準化- 大規模案件でも安定した進行特徴２.：EC特化だから実現できるAI精度

W２の強みは、ECに特化した業務知見×データ基盤を保有していることです。

以下の複雑な要件を前提にAIが設計・提案を行うため、汎用AIでは実現できない精度での開発が可能です。

- 会員管理- 在庫／受発注- 販促ロジック- BtoB／BtoC両対応特徴３.：データ一体型アーキテクチャ

W２のコマースプラットフォーム上では、以下のデータを一元管理しています。

- 購買データ- 行動データ- コンテンツ反応- 在庫情報

この統合データを活用することで、開発後の“成果創出”まで担保します。

AIDDの実装イメージ

- 高精度なレコメンド- 需要予測- 販促自動化要件定義：合意形成をAIが加速

顧客との会話をAIがその場で仕様言語に変換し、認識のズレや定義の曖昧さを即座に浮き彫りにします。これにより、大規模案件でも初期立ち上げを高速化します。

設計・開発：AI主導の高速実装

設計書生成からコード実装までAIが一気通貫して対応します。

エンジニアリソースを実装作業から解放し、プラットフォームとの密な連携で納期を前倒しします。

テスト・品質保証：AIによる網羅的検証

テスト設計・検証データの生成をAIが自律的に行い、通常フローでは見えにくい想定外の挙動や動作を体系的に洗い出します。

運用・販促：日常業務をAIが代替

開発後もAI活用は継続します。以下の業務を自動化し、担当者は本来注力すべき戦略業務に集中可能となります。

今後の展開

- コンテンツの企画・制作- マーケ施策の提案・実行支援- 定常業務のオペレーション代行

W２はAIDDをすべてのプロジェクトに標準適用し、特に以下領域での展開を強化していきます。

- 大規模ECリニューアル- 既存基盤のAI化- BtoB取引のDX推進

今後は、「EC構築ベンダー」から「事業成長を共創するAIパートナー」へ進化し、顧客の継続的な成長に貢献してまいります。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





